https://ria.ru/20210716/dementev-1741571554.html
Путин: Андрей Дементьев помогал талантливой молодежи получить признание
Путин: Андрей Дементьев помогал талантливой молодежи получить признание - РИА Новости, 16.07.2021
Путин: Андрей Дементьев помогал талантливой молодежи получить признание
Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам церемонии открытия памятника поэту Андрею Дементьеву, отметив, что он помогал талантливой... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:19
2021-07-16T16:19
2021-07-16T16:19
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам церемонии открытия памятника поэту Андрею Дементьеву, отметив, что он помогал талантливой молодежи получить профессиональное признание, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.Андрей Дементьев – советский и российский поэт, радио- и телеведущий. Родился 16 июля 1928 года в Твери, скончался в Москве в 2018 году на 90-м году жизни."Сегодня в Твери – на родине Андрея Дмитриевича Дементьева, в день его рождения – открывается памятник этому замечательному человеку, поэту, публицисту, общественному деятелю... Отмечу, что Андрей Дмитриевич всю жизнь оставался искренне преданным тверской земле, радел о сбережении ее богатых традиций, помогал талантливой молодежи получить профессиональное, читательское признание", - говорится в сообщении.Путин отметил, что творчество Дементьева стало частью культурного достояния."В его стихах отражается целая историческая эпоха. Они воспевают дружбу, материнскую любовь, душевную щедрость, те ценности, которые служат нам надежной нравственной опорой", - добавляется в сообщении.Дементьев – автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие.
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РИА Новости
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РИА Новости
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книги, новости культуры, андрей дементьев, людмила зыкина, валентина толкунова, тверь
Путин: Андрей Дементьев помогал талантливой молодежи получить признание
Путин направил телеграмму участникам церемонии открытия памятника поэту Дементьеву
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам церемонии открытия памятника поэту Андрею Дементьеву, отметив, что он помогал талантливой молодежи получить профессиональное признание, текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Андрей Дементьев – советский и российский поэт, радио- и телеведущий. Родился 16 июля 1928 года в Твери, скончался в Москве в 2018 году на 90-м году жизни.
"Сегодня в Твери – на родине Андрея Дмитриевича Дементьева, в день его рождения – открывается памятник этому замечательному человеку, поэту, публицисту, общественному деятелю... Отмечу, что Андрей Дмитриевич всю жизнь оставался искренне преданным тверской земле, радел о сбережении ее богатых традиций, помогал талантливой молодежи получить профессиональное, читательское признание", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что творчество Дементьева стало частью культурного достояния.
"В его стихах отражается целая историческая эпоха. Они воспевают дружбу, материнскую любовь, душевную щедрость, те ценности, которые служат нам надежной нравственной опорой", - добавляется в сообщении.
Дементьев – автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие.