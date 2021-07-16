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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/delta-1741543466.html
Попова рассказала об уровне распространения дельта-штамма в России
Попова рассказала об уровне распространения дельта-штамма в России - РИА Новости, 16.07.2021
Попова рассказала об уровне распространения дельта-штамма в России
Распространенность штамма коронавируса "дельта" в РФ составляет порядка 70%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:25
2021-07-16T14:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Распространенность штамма коронавируса "дельта" в РФ составляет порядка 70%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Российской Федерации по результатам молекулярно-генетического мониторинга наблюдается рост встречаемости штамма "дельта" с единичных находок в апреле, 41% в июне, до 67,9% за прошедший период июля месяца, то есть сегодня распространённость составляет порядка 70%", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
14:25 16.07.2021
 
Попова рассказала об уровне распространения дельта-штамма в России

Глава Роспотребнадзора Попова: распространенность штамма "дельта" в России составляет около 70%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Распространенность штамма коронавируса "дельта" в РФ составляет порядка 70%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российской Федерации по результатам молекулярно-генетического мониторинга наблюдается рост встречаемости штамма "дельта" с единичных находок в апреле, 41% в июне, до 67,9% за прошедший период июля месяца, то есть сегодня распространённость составляет порядка 70%", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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