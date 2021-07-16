https://ria.ru/20210716/delta-1741543466.html

Попова рассказала об уровне распространения дельта-штамма в России

Попова рассказала об уровне распространения дельта-штамма в России - РИА Новости, 16.07.2021

Попова рассказала об уровне распространения дельта-штамма в России

Распространенность штамма коронавируса "дельта" в РФ составляет порядка 70%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:25

2021-07-16T14:25

2021-07-16T14:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Распространенность штамма коронавируса "дельта" в РФ составляет порядка 70%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В Российской Федерации по результатам молекулярно-генетического мониторинга наблюдается рост встречаемости штамма "дельта" с единичных находок в апреле, 41% в июне, до 67,9% за прошедший период июля месяца, то есть сегодня распространённость составляет порядка 70%", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

https://ria.ru/20210716/zarazhenie-1741518693.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество