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Москва получила наивысший уровень "дата-зрелости"
Москва получила наивысший уровень "дата-зрелости" - РИА Новости, 16.07.2021
Москва получила наивысший уровень "дата-зрелости"
Москва выполнила все критерии и стала единственным регионом Российской Федерации, который соответствует наивысшему уровню "дата-зрелости", сообщили в... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:41
2021-07-16T23:47
россия
владимир ефимов (политик)
москва
наука
технологии
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Москва выполнила все критерии и стала единственным регионом Российской Федерации, который соответствует наивысшему уровню "дата-зрелости", сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.Министерство экономического развития Российской Федерации презентовало новую методику оценки "дата-зрелости" федеральных органов исполнительной власти и регионов России — цифровой активности органов власти по работе с открытыми данными с учетом как обязательных требований, которые должны исполняться органами власти, так и с учетом качественных требований, соблюдение которых характеризует более зрелый подход к работе с данными, повышает их востребованность."Москва выполнила все критерии и стала единственным регионом Российской Федерации, который соответствует наивысшему уровню "дата-зрелости". В открытых данных приведено 625 актуальных уникальных наборов данных, представлена открытая пользовательская статистика и API, актуальные сведения об ответственных лицах, город проводит и участвует в хакатонах. Помимо этого, в Москве функционирует городской портал открытых данных data.mos.ru, на котором уже опубликовано 1149 тематических наборов данных, мобильных приложений и справочников, в которых раскрыта информация более чем о 1 900 000 объектах городской инфраструктуры", — отметил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.В комплексе добавили, что Москва находится на четвертом месте в топ-5 по количеству актуальных наборов данных, согласно информации Минэкономразвития России. Столицу опередили Ханты-Мансийский АО — 1350, Томская область — 1074, Тульская область — 806."С помощью открытых данных обеспечивается прозрачность работы органов государственной власти. По данным многочисленных международных исследований, открытые данные повышают инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность объекта хозяйствования на внутреннем и внешних рынках, способствуют росту ВВП и положительно влияют на качество управленческих решений", — добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.Использование открытых данных имеет потенциал для развития рынка программного обеспечения и ускорения цифровой трансформации. Кроме того, это помогает более качественно провести оценку рисков вложений, рентабельности и окупаемости, способствует сокращению издержек бизнеса, что подтверждается рядом российских и зарубежных исследований.Методика оценки уровней зрелости сформирована на основе принципов работы с данными. В основе методики лежит бинарная система оценки: последовательное применение критериев, которые позволяют оценить как качество данных, так и уровень зрелости их владельцев.Для достижения наивысшего, четвертого, уровня, владельцу данных необходимо соответствовать в том числе следующим критериям: размещение обязательных и востребованных наборов данных, качественная работа с данными, размещение наборов данных в машиночитаемых форматах (xml, csv, json и т. д.), своевременная актуализация наборов данных, работа с обратной связью пользователей и наличие открытого API, счетчиков, информации о приложениях.
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россия, владимир ефимов (политик), москва, наука, технологии
13:41 16.07.2021 (обновлено: 23:47 16.07.2021)
 
Москва получила наивысший уровень "дата-зрелости"

Заместитель мэра Москвы Ефимов: столица соответствует наивысшему уровню "дата-зрелости"

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Москва выполнила все критерии и стала единственным регионом Российской Федерации, который соответствует наивысшему уровню "дата-зрелости", сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
Министерство экономического развития Российской Федерации презентовало новую методику оценки "дата-зрелости" федеральных органов исполнительной власти и регионов России — цифровой активности органов власти по работе с открытыми данными с учетом как обязательных требований, которые должны исполняться органами власти, так и с учетом качественных требований, соблюдение которых характеризует более зрелый подход к работе с данными, повышает их востребованность.
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"Москва выполнила все критерии и стала единственным регионом Российской Федерации, который соответствует наивысшему уровню "дата-зрелости". В открытых данных приведено 625 актуальных уникальных наборов данных, представлена открытая пользовательская статистика и API, актуальные сведения об ответственных лицах, город проводит и участвует в хакатонах. Помимо этого, в Москве функционирует городской портал открытых данных data.mos.ru, на котором уже опубликовано 1149 тематических наборов данных, мобильных приложений и справочников, в которых раскрыта информация более чем о 1 900 000 объектах городской инфраструктуры", — отметил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.
В комплексе добавили, что Москва находится на четвертом месте в топ-5 по количеству актуальных наборов данных, согласно информации Минэкономразвития России. Столицу опередили Ханты-Мансийский АО — 1350, Томская область — 1074, Тульская область — 806.
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"С помощью открытых данных обеспечивается прозрачность работы органов государственной власти. По данным многочисленных международных исследований, открытые данные повышают инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность объекта хозяйствования на внутреннем и внешних рынках, способствуют росту ВВП и положительно влияют на качество управленческих решений", — добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.
Использование открытых данных имеет потенциал для развития рынка программного обеспечения и ускорения цифровой трансформации. Кроме того, это помогает более качественно провести оценку рисков вложений, рентабельности и окупаемости, способствует сокращению издержек бизнеса, что подтверждается рядом российских и зарубежных исследований.
Методика оценки уровней зрелости сформирована на основе принципов работы с данными. В основе методики лежит бинарная система оценки: последовательное применение критериев, которые позволяют оценить как качество данных, так и уровень зрелости их владельцев.
Для достижения наивысшего, четвертого, уровня, владельцу данных необходимо соответствовать в том числе следующим критериям: размещение обязательных и востребованных наборов данных, качественная работа с данными, размещение наборов данных в машиночитаемых форматах (xml, csv, json и т. д.), своевременная актуализация наборов данных, работа с обратной связью пользователей и наличие открытого API, счетчиков, информации о приложениях.
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