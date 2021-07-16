https://ria.ru/20210716/dannye-1741533952.html

Москва получила наивысший уровень "дата-зрелости"

Москва получила наивысший уровень "дата-зрелости" - РИА Новости, 16.07.2021

Москва получила наивысший уровень "дата-зрелости"

Москва выполнила все критерии и стала единственным регионом Российской Федерации, который соответствует наивысшему уровню "дата-зрелости", сообщили в... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:41

2021-07-16T13:41

2021-07-16T23:47

россия

владимир ефимов (политик)

москва

наука

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733280657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f651a65b3ed17ef4887b6507c668c3be.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Москва выполнила все критерии и стала единственным регионом Российской Федерации, который соответствует наивысшему уровню "дата-зрелости", сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.Министерство экономического развития Российской Федерации презентовало новую методику оценки "дата-зрелости" федеральных органов исполнительной власти и регионов России — цифровой активности органов власти по работе с открытыми данными с учетом как обязательных требований, которые должны исполняться органами власти, так и с учетом качественных требований, соблюдение которых характеризует более зрелый подход к работе с данными, повышает их востребованность."Москва выполнила все критерии и стала единственным регионом Российской Федерации, который соответствует наивысшему уровню "дата-зрелости". В открытых данных приведено 625 актуальных уникальных наборов данных, представлена открытая пользовательская статистика и API, актуальные сведения об ответственных лицах, город проводит и участвует в хакатонах. Помимо этого, в Москве функционирует городской портал открытых данных data.mos.ru, на котором уже опубликовано 1149 тематических наборов данных, мобильных приложений и справочников, в которых раскрыта информация более чем о 1 900 000 объектах городской инфраструктуры", — отметил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.В комплексе добавили, что Москва находится на четвертом месте в топ-5 по количеству актуальных наборов данных, согласно информации Минэкономразвития России. Столицу опередили Ханты-Мансийский АО — 1350, Томская область — 1074, Тульская область — 806."С помощью открытых данных обеспечивается прозрачность работы органов государственной власти. По данным многочисленных международных исследований, открытые данные повышают инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность объекта хозяйствования на внутреннем и внешних рынках, способствуют росту ВВП и положительно влияют на качество управленческих решений", — добавил руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.Использование открытых данных имеет потенциал для развития рынка программного обеспечения и ускорения цифровой трансформации. Кроме того, это помогает более качественно провести оценку рисков вложений, рентабельности и окупаемости, способствует сокращению издержек бизнеса, что подтверждается рядом российских и зарубежных исследований.Методика оценки уровней зрелости сформирована на основе принципов работы с данными. В основе методики лежит бинарная система оценки: последовательное применение критериев, которые позволяют оценить как качество данных, так и уровень зрелости их владельцев.Для достижения наивысшего, четвертого, уровня, владельцу данных необходимо соответствовать в том числе следующим критериям: размещение обязательных и востребованных наборов данных, качественная работа с данными, размещение наборов данных в машиночитаемых форматах (xml, csv, json и т. д.), своевременная актуализация наборов данных, работа с обратной связью пользователей и наличие открытого API, счетчиков, информации о приложениях.

https://ria.ru/20210714/tekhnologiya-1741243615.html

https://realty.ria.ru/20210619/spam-1737598390.html

https://ria.ru/20210713/kod-1741012262.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир ефимов (политик), москва, наука, технологии