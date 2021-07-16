https://ria.ru/20210716/chs-1741464667.html

Мэр Евпатории заявил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

Мэр Евпатории заявил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 16.07.2021

Мэр Евпатории заявил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

Мусорный полигон загорелся под Евпаторией на западе Крыма, существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера, сообщил мэр города Роман... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T00:58

2021-07-16T00:58

2021-07-16T05:12

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евпатория

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Мусорный полигон загорелся под Евпаторией на западе Крыма, существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера, сообщил мэр города Роман Тихончук.По его словам, сообщение о возгорании поступило вечером в четверг. Созван оперативный штаб по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации."На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и специализированная тяжелая техника служб гражданской обороны и привлеченных организаций", - добавил мэр.

https://ria.ru/20210706/evpatoriya-1740121193.html

евпатория

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евпатория, происшествия