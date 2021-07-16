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Мэр Евпатории заявил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации
Мэр Евпатории заявил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации - РИА Новости, 16.07.2021
Мэр Евпатории заявил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации
Мусорный полигон загорелся под Евпаторией на западе Крыма, существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера, сообщил мэр города Роман... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T00:58
2021-07-16T05:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евпатория
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Мусорный полигон загорелся под Евпаторией на западе Крыма, существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера, сообщил мэр города Роман Тихончук.По его словам, сообщение о возгорании поступило вечером в четверг. Созван оперативный штаб по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации."На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и специализированная тяжелая техника служб гражданской обороны и привлеченных организаций", - добавил мэр.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евпатория, происшествия
00:58 16.07.2021 (обновлено: 05:12 16.07.2021)
 
Мэр Евпатории заявил об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации

Мэр Евпатории Тихончук заявил об угрозе возникновения ЧС из-за горящего мусорного полигона

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкЗакат в Евпатории
Закат в Евпатории - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Мусорный полигон загорелся под Евпаторией на западе Крыма, существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации локального характера, сообщил мэр города Роман Тихончук.
"Будем задействовать все возможные силы и средства для ликвидации угрозы ЧС по недопущению распространения очагов возгорания за периметр мусорного полигона и локализации возгораний. Ситуация осложняется погодными условиями. По прогнозу, в ближайшие несколько дней, в городе ожидается аномально жаркая погода. Ситуация под контролем. Предварительная причина возгорания на полигоне – поджог", - написал Тихончук на своей странице в Facebook.
По его словам, сообщение о возгорании поступило вечером в четверг. Созван оперативный штаб по ликвидации угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
"На данный момент на месте работают сотрудники МЧС и специализированная тяжелая техника служб гражданской обороны и привлеченных организаций", - добавил мэр.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕвпаторияПроисшествия
 
 
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