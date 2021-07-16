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В Чечне нашли тело подростка, утонувшего в Тереке
В Чечне нашли тело подростка, утонувшего в Тереке - РИА Новости, 16.07.2021
В Чечне нашли тело подростка, утонувшего в Тереке
Тело подростка, утонувшего в реке Терек на окраине села Наурская несколько дней назад, найдено в 3-4 километрах от места происшествия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:12
2021-07-16T18:21
россия
чеченская республика (чечня)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
терек
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Тело подростка, утонувшего в реке Терек на окраине села Наурская несколько дней назад, найдено в 3-4 километрах от места происшествия, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Чечне.По информации ведомства, в поисках подростка были задействованы 256 человек, в том числе сотрудники МЧС и МВД, волонтеры, а также 5 единиц техники и 6 плавательных средств."Подросток утонул в реке Терек на окраине села Наурская 13 июля, находящийся рядом друг не смог спасти его собственными силами, а взрослых рядом не оказалось", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210715/smertnost-1741373612.html
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россия, чеченская республика (чечня), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), терек, происшествия
18:12 16.07.2021 (обновлено: 18:21 16.07.2021)
 
В Чечне нашли тело подростка, утонувшего в Тереке

Тело подростка, утонувшего в Тереке, нашли в Чечне на окраине села Наурская

© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанкРека Терек. Архивное фото
Река Терек. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Фред Гринберг
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Тело подростка, утонувшего в реке Терек на окраине села Наурская несколько дней назад, найдено в 3-4 километрах от места происшествия, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по Чечне.
По информации ведомства, в поисках подростка были задействованы 256 человек, в том числе сотрудники МЧС и МВД, волонтеры, а также 5 единиц техники и 6 плавательных средств.
"Подросток утонул в реке Терек на окраине села Наурская 13 июля, находящийся рядом друг не смог спасти его собственными силами, а взрослых рядом не оказалось", - говорится в сообщении.
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