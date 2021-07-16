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В ГД приняли заявление о противоречии Конституции требований ЕСПЧ о браке
В ГД приняли заявление о противоречии Конституции требований ЕСПЧ о браке - РИА Новости, 16.07.2021
В ГД приняли заявление о противоречии Конституции требований ЕСПЧ о браке
Совет Госдумы в пятницу принял заявление о противоречии российской конституции рекомендаций ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России, заявил спикер Госдумы РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:12
2021-07-16T13:59
россия
госдума рф
европейский суд по правам человека
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Совет Госдумы в пятницу принял заявление о противоречии российской конституции рекомендаций ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ , отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни"."Все члены совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее конституции", - сказал Володин журналистам.Как уточняется в заявлении совета Госдумы, представители разных политических фракций, руководствуясь интересами россиян, "категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны, навязывание чуждых российскому народу "ценностей".Кроме этого, в тексте заявления отмечается, что решение ЕСПЧ противоречит конституции России и "является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны".Отмечается, что в соответствии со статьей 79 конституции, решения международных судов, противоречащие основному закону, в России не имеют юридической силы и не подлежат исполнению.
https://ria.ru/20210714/tolstoy-1741232888.html
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россия, госдума рф, европейский суд по правам человека, вячеслав володин, общество
13:12 16.07.2021 (обновлено: 13:59 16.07.2021)
 
В ГД приняли заявление о противоречии Конституции требований ЕСПЧ о браке

Совет Госдумы принял заявление о противоречии Конституции рекомендаций ЕСПЧ по однополым бракам

© Fotolia / alex.pinЦеремония регистрации брака в ЗАГС
Церемония регистрации брака в ЗАГС - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Fotolia / alex.pin
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Совет Госдумы в пятницу принял заявление о противоречии российской конституции рекомендаций ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ , отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".
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"Все члены совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее конституции", - сказал Володин журналистам.
Как уточняется в заявлении совета Госдумы, представители разных политических фракций, руководствуясь интересами россиян, "категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны, навязывание чуждых российскому народу "ценностей".
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Кроме этого, в тексте заявления отмечается, что решение ЕСПЧ противоречит конституции России и "является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны".
Отмечается, что в соответствии со статьей 79 конституции, решения международных судов, противоречащие основному закону, в России не имеют юридической силы и не подлежат исполнению.
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