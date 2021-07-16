https://ria.ru/20210716/brak-1741524553.html

В ГД приняли заявление о противоречии Конституции требований ЕСПЧ о браке

В ГД приняли заявление о противоречии Конституции требований ЕСПЧ о браке - РИА Новости, 16.07.2021

В ГД приняли заявление о противоречии Конституции требований ЕСПЧ о браке

Совет Госдумы в пятницу принял заявление о противоречии российской конституции рекомендаций ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России, заявил спикер Госдумы РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:12

2021-07-16T13:12

2021-07-16T13:59

россия

госдума рф

европейский суд по правам человека

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Совет Госдумы в пятницу принял заявление о противоречии российской конституции рекомендаций ЕСПЧ по регистрации однополых браков в России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ , отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни"."Все члены совета Государственной думы, а они представляют разные политические фракции, единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. Это навязывание чуждых нам "ценностей". Мы не будем исполнять решение, противоречащее конституции", - сказал Володин журналистам.Как уточняется в заявлении совета Госдумы, представители разных политических фракций, руководствуясь интересами россиян, "категорически не приемлют бесцеремонного вмешательства во внутренние дела нашей страны, навязывание чуждых российскому народу "ценностей".Кроме этого, в тексте заявления отмечается, что решение ЕСПЧ противоречит конституции России и "является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории нашей страны".Отмечается, что в соответствии со статьей 79 конституции, решения международных судов, противоречащие основному закону, в России не имеют юридической силы и не подлежат исполнению.

https://ria.ru/20210714/tolstoy-1741232888.html

https://ria.ru/20210713/espch-1741138902.html

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россия, госдума рф, европейский суд по правам человека, вячеслав володин, общество