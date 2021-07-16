https://ria.ru/20210716/braff-1741418044.html

Звезда "Клиники" снимется в ромкоме о колонизации Марса

Звезда "Клиники" снимется в ромкоме о колонизации Марса - РИА Новости, 16.07.2021

Звезда "Клиники" снимется в ромкоме о колонизации Марса

Зак Брафф сыграет в романтической комедии о освоении Марса, сообщает The Holliwood Reporter. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T03:22

2021-07-16T03:22

2021-07-16T03:22

культура

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741414935_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_b55172e9840ecedef3f28e0c2f89c5b4.jpg

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Зак Брафф сыграет в романтической комедии о освоении Марса, сообщает The Holliwood Reporter. События фильма происходят в будущем. Двое очень разных студентов тайком пробираются на космический корабль ради встречи с близкими. Герой Браффа — главный колонизатор, человек, который описывается как предприниматель и провидец.В актерский состав также вошли Коул Спроус, Лана Кондор, Мэйсон Гудинг и другие.Зак Брафф стал широко известен благодаря главной роли в сериале "Клиника".

https://ria.ru/20210715/cavill-1741366505.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры