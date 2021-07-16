https://ria.ru/20210716/braff-1741418044.html
Звезда "Клиники" снимется в ромкоме о колонизации Марса
Звезда "Клиники" снимется в ромкоме о колонизации Марса - РИА Новости, 16.07.2021
Звезда "Клиники" снимется в ромкоме о колонизации Марса
Зак Брафф сыграет в романтической комедии о освоении Марса, сообщает The Holliwood Reporter. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T03:22
2021-07-16T03:22
2021-07-16T03:22
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Зак Брафф сыграет в романтической комедии о освоении Марса, сообщает The Holliwood Reporter. События фильма происходят в будущем. Двое очень разных студентов тайком пробираются на космический корабль ради встречи с близкими. Герой Браффа — главный колонизатор, человек, который описывается как предприниматель и провидец.В актерский состав также вошли Коул Спроус, Лана Кондор, Мэйсон Гудинг и другие.Зак Брафф стал широко известен благодаря главной роли в сериале "Клиника".
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кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости.
Зак Брафф сыграет в романтической комедии о освоении Марса, сообщает
The Holliwood Reporter.
События фильма происходят в будущем. Двое очень разных студентов тайком пробираются на космический корабль ради встречи с близкими.
Герой Браффа — главный колонизатор, человек, который описывается как предприниматель и провидец.
В актерский состав также вошли Коул Спроус, Лана Кондор, Мэйсон Гудинг и другие.
Зак Брафф стал широко известен благодаря главной роли в сериале "Клиника".