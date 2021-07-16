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В Петербурге против блогера возбудили дело об угрозе полицейскому
В Петербурге против блогера возбудили дело об угрозе полицейскому - РИА Новости, 16.07.2021
В Петербурге против блогера возбудили дело об угрозе полицейскому
Уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении блогера Эмиля Пашаева, которого остановили сотрудники ДПС в... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:57
2021-07-16T14:57
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении блогера Эмиля Пашаева, которого остановили сотрудники ДПС в Петербурге за нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба СК РФ."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу по результатам рассмотрения сведений, опубликованных в СМИ, возбуждено уголовное дело в отношении Эмиля Пашаева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти)", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 7 июня полицейские остановили Пашаева после нарушения им ПДД в Приморском районе. Во время составления протокола он нецензурно ругался, после чего оставил водительское удостоверение и скрылся."Позднее Пашаев, при неустановленных на данный момент обстоятельствах, узнал номер личного мобильного телефона инспектора ДПС, ранее задержавшего его за допущенное нарушение ПДД. После этого подозреваемый совершил несколько звонков сотруднику полиции, высказывая угрозы применения насилия в отношении самого инспектора и его близких", - сказано в сообщении.Решается вопрос об аресте мужчины. По данным пресс-службы, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
14:57 16.07.2021
 
В Петербурге против блогера возбудили дело об угрозе полицейскому

Блогер Пашаев стал фигурантом дела об угрозе насилием полицейскому в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти возбуждено в отношении блогера Эмиля Пашаева, которого остановили сотрудники ДПС в Петербурге за нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу по результатам рассмотрения сведений, опубликованных в СМИ, возбуждено уголовное дело в отношении Эмиля Пашаева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти)", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, 7 июня полицейские остановили Пашаева после нарушения им ПДД в Приморском районе. Во время составления протокола он нецензурно ругался, после чего оставил водительское удостоверение и скрылся.
"Позднее Пашаев, при неустановленных на данный момент обстоятельствах, узнал номер личного мобильного телефона инспектора ДПС, ранее задержавшего его за допущенное нарушение ПДД. После этого подозреваемый совершил несколько звонков сотруднику полиции, высказывая угрозы применения насилия в отношении самого инспектора и его близких", - сказано в сообщении.
Решается вопрос об аресте мужчины. По данным пресс-службы, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
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