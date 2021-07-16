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Пермского блогера оштрафовали за езду на деревянном автомобиле
Пермского блогера оштрафовали за езду на деревянном автомобиле - РИА Новости, 16.07.2021
Пермского блогера оштрафовали за езду на деревянном автомобиле
ГИБДД оштрафовала пермяка за езду по городу на деревянном автомобиле, который не отвечал требованиям безопасности, сообщает отделение пропаганды отдела ГИБДД... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T10:02
2021-07-16T10:02
россия
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. ГИБДД оштрафовала пермяка за езду по городу на деревянном автомобиле, который не отвечал требованиям безопасности, сообщает отделение пропаганды отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми.По данным ведомства, житель Перми катался по улице Героев Хасана в Перми на "деревянной" машине "Жигули". Фото поездки водитель опубликовал в соцсетях, что позволило быстро его вычислить. Машина не отвечала требованиям безопасности: внесённые в конструкцию изменения не были согласованы с ГИБДД, авто не имело регистрации и госномеров, в результате инспекторы привлекли водителя машины к ответственности."За езду на деревянном авто пермский блогер привлечён к ответственности. В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 и ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.Сотрудники ГИБДД также призвали пермских блогеров, которые при подготовке контента для публики могут создавать угрозу безопасности дорожного движения, сосредоточить внимание на популяризации правил дорожного движения.
https://ria.ru/20210714/prigovor-1741259009.html
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россия, пермь, происшествия
10:02 16.07.2021
 
Пермского блогера оштрафовали за езду на деревянном автомобиле

ГИБДД оштрафовала пермского блогера за езду по городу на деревянном автомобиле "Жигули"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. ГИБДД оштрафовала пермяка за езду по городу на деревянном автомобиле, который не отвечал требованиям безопасности, сообщает отделение пропаганды отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми.
По данным ведомства, житель Перми катался по улице Героев Хасана в Перми на "деревянной" машине "Жигули". Фото поездки водитель опубликовал в соцсетях, что позволило быстро его вычислить. Машина не отвечала требованиям безопасности: внесённые в конструкцию изменения не были согласованы с ГИБДД, авто не имело регистрации и госномеров, в результате инспекторы привлекли водителя машины к ответственности.
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"За езду на деревянном авто пермский блогер привлечён к ответственности. В отношении водителя составлены административные материалы по ч. 1 и ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ и по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД также призвали пермских блогеров, которые при подготовке контента для публики могут создавать угрозу безопасности дорожного движения, сосредоточить внимание на популяризации правил дорожного движения.
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