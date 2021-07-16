https://ria.ru/20210716/bespilotnik-1741483912.html

На МАКС представят беспилотник, способный автоматически сбивать дроны

На МАКС представят беспилотник, способный автоматически сбивать дроны - РИА Новости, 16.07.2021

На МАКС представят беспилотник, способный автоматически сбивать дроны

Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" впервые покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2021 модернизированный дрон "Волк-18", предназначенный для... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T10:01

2021-07-16T10:01

2021-07-16T10:14

авиасалон макс

макс-2021

концерн пво "алмаз-антей"

сирия

жуковский

безопасность

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" впервые покажет на авиакосмическом салоне МАКС-2021 модернизированный дрон "Волк-18", предназначенный для перехвата и уничтожения мини-беспилотников, сообщили в пятницу в пресс-службе компании."Из новинок в экспозицию включены: охотник за дронами "Волк-18", радиолокационно-оптический комплекс обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотников ROSC-1, мобильный малогабаритный твердотельный метеорологический радиолокатор "ДМРЛ-3", - говорится в релизе.Ранее, в феврале, в "Алмаз-Антее" сообщали о завершении испытаний модернизированного варианта беспилотника-перехватчика "Волк-18", способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника.Целесообразность данной разработки в концерне объясняли серьезной угрозой, которую представляют сегодня ударные мини-беспилотники - зачастую обычные квадрокоптеры с прикрепленной взрывчаткой. Подобные самодельные дроны активно применялись в том числе террористами в Сирии.Базовая версия "Волка-18" впервые была показана на военно-техническом форуме "Армия" в 2019 году.В этом году МАКС-2021 отметит 15-летие. Выставка пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Все мероприятия в рамках МАКС-2021 будут проводится с учетом требований противодействия распространению коронавируса.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона , агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210716/samolet-1741477880.html

https://ria.ru/20210713/maks-1741031093.html

сирия

жуковский

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авиасалон макс, макс-2021, концерн пво "алмаз-антей", сирия, жуковский, безопасность