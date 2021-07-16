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Экс-губернатору Кировской области предъявили обвинение по новому делу
Экс-губернатору Кировской области предъявили обвинение по новому делу - РИА Новости, 16.07.2021
Экс-губернатору Кировской области предъявили обвинение по новому делу
Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, уже осужденному за взятку, предъявили обвинение по новому делу. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:05
2021-07-16T18:43
россия
дело губернатора кировской области
следственный комитет россии (ск рф)
никита белых
кировская область
происшествия
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, уже осужденному за взятку, предъявили обвинение по новому делу.Оно касается двух преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК "Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность России, с причинением тяжких последствий", говорится на сайте СК. Максимальная санкция по статье — десять лет тюрьмы.По данным следствия, в декабре 2011 года Белых добился выделения денег областного бюджета "Кировской региональной ипотечной корпорации" (КРИК) якобы для строительства и приобретения жилья для бюджетников — чтобы создать "видимость улучшения показателей" деятельности на посту губернатора. При этом он осознавал, что у КРИК нет полномочий включать жилые помещения в специализированный жилищный фонд и компания не вправе управлять государственным или муниципальным жилищным фондом.В итоге выделенные из бюджета 448 миллионов рублей КРИК израсходовала на текущие нужды, отметили в ведомстве."А приобретенные указанной организацией впоследствии квартиры, ставшие ее собственностью, не могли составлять специализированный жилищный фонд &lt;...&gt; и, вопреки требованиям законодательства, сдавались гражданам на условиях льготной аренды", — сказано в релизе.Как утверждает следствие, Белых активно освещал в СМИ ход программы "Служебное жилье" — при этом де-факто она не была "разработана и утверждена".Помимо этого, в 2015 году обвиняемый обеспечил заключение договора займа на 320 миллионов рублей между КРИК и одной из компаний региона. На деле он дал указания распределить большую часть этих денег на нужды других фирм, не связанных с КРИК и находившихся в неплатежеспособном состоянии."Суммы задолженности не были возвращены в КРИК. В последующем решением Арбитражного суда Кировской области в пользу КРИК с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 миллионов рублей, причинив региональному бюджету материальный ущерб", — подчеркивают в СК.По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима. Это наказание впоследствии подтвердила апелляционная и кассационная инстанции.Белых поймали с поличным во время получения взятки в одном из столичных ресторанов в июне 2016 года. Экс-главе Кировской области вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК, в 2011-2012 годах он получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса.Через год история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным.Должности губернатора Белых лишился через месяц после задержания "в связи с утратой доверия".
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россия, дело губернатора кировской области, следственный комитет россии (ск рф), никита белых, кировская область, происшествия
17:05 16.07.2021 (обновлено: 18:43 16.07.2021)
 
Экс-губернатору Кировской области предъявили обвинение по новому делу

Экс-губернатору Кировской области Белых предъявили обвинение по новому делу о превышении полномочий

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБывший губернатор Кировской области Никита Белых, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Скриншот видео
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, уже осужденному за взятку, предъявили обвинение по новому делу.
Оно касается двух преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК "Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность России, с причинением тяжких последствий", говорится на сайте СК. Максимальная санкция по статье — десять лет тюрьмы.
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По данным следствия, в декабре 2011 года Белых добился выделения денег областного бюджета "Кировской региональной ипотечной корпорации" (КРИК) якобы для строительства и приобретения жилья для бюджетников — чтобы создать "видимость улучшения показателей" деятельности на посту губернатора. При этом он осознавал, что у КРИК нет полномочий включать жилые помещения в специализированный жилищный фонд и компания не вправе управлять государственным или муниципальным жилищным фондом.
В итоге выделенные из бюджета 448 миллионов рублей КРИК израсходовала на текущие нужды, отметили в ведомстве.
"А приобретенные указанной организацией впоследствии квартиры, ставшие ее собственностью, не могли составлять специализированный жилищный фонд <...> и, вопреки требованиям законодательства, сдавались гражданам на условиях льготной аренды", — сказано в релизе.
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Как утверждает следствие, Белых активно освещал в СМИ ход программы "Служебное жилье" — при этом де-факто она не была "разработана и утверждена".
Помимо этого, в 2015 году обвиняемый обеспечил заключение договора займа на 320 миллионов рублей между КРИК и одной из компаний региона. На деле он дал указания распределить большую часть этих денег на нужды других фирм, не связанных с КРИК и находившихся в неплатежеспособном состоянии.
"Суммы задолженности не были возвращены в КРИК. В последующем решением Арбитражного суда Кировской области в пользу КРИК с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 миллионов рублей, причинив региональному бюджету материальный ущерб", — подчеркивают в СК.
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По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима. Это наказание впоследствии подтвердила апелляционная и кассационная инстанции.
Белых поймали с поличным во время получения взятки в одном из столичных ресторанов в июне 2016 года. Экс-главе Кировской области вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК, в 2011-2012 годах он получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса.
Через год история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным.
Должности губернатора Белых лишился через месяц после задержания "в связи с утратой доверия".
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