https://ria.ru/20210716/belykh-1741581505.html

Экс-губернатору Кировской области предъявили обвинение по новому делу

Экс-губернатору Кировской области предъявили обвинение по новому делу - РИА Новости, 16.07.2021

Экс-губернатору Кировской области предъявили обвинение по новому делу

Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, уже осужденному за взятку, предъявили обвинение по новому делу. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:05

2021-07-16T17:05

2021-07-16T18:43

россия

дело губернатора кировской области

следственный комитет россии (ск рф)

никита белых

кировская область

происшествия

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бывшему губернатору Кировской области Никите Белых, уже осужденному за взятку, предъявили обвинение по новому делу.Оно касается двух преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 286 УК "Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность России, с причинением тяжких последствий", говорится на сайте СК. Максимальная санкция по статье — десять лет тюрьмы.По данным следствия, в декабре 2011 года Белых добился выделения денег областного бюджета "Кировской региональной ипотечной корпорации" (КРИК) якобы для строительства и приобретения жилья для бюджетников — чтобы создать "видимость улучшения показателей" деятельности на посту губернатора. При этом он осознавал, что у КРИК нет полномочий включать жилые помещения в специализированный жилищный фонд и компания не вправе управлять государственным или муниципальным жилищным фондом.В итоге выделенные из бюджета 448 миллионов рублей КРИК израсходовала на текущие нужды, отметили в ведомстве."А приобретенные указанной организацией впоследствии квартиры, ставшие ее собственностью, не могли составлять специализированный жилищный фонд <...> и, вопреки требованиям законодательства, сдавались гражданам на условиях льготной аренды", — сказано в релизе.Как утверждает следствие, Белых активно освещал в СМИ ход программы "Служебное жилье" — при этом де-факто она не была "разработана и утверждена".Помимо этого, в 2015 году обвиняемый обеспечил заключение договора займа на 320 миллионов рублей между КРИК и одной из компаний региона. На деле он дал указания распределить большую часть этих денег на нужды других фирм, не связанных с КРИК и находившихся в неплатежеспособном состоянии."Суммы задолженности не были возвращены в КРИК. В последующем решением Арбитражного суда Кировской области в пользу КРИК с правительства Кировской области были взысканы денежные средства в сумме более 202 миллионов рублей, причинив региональному бюджету материальный ущерб", — подчеркивают в СК.По первому делу в феврале 2018 года Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии строгого режима. Это наказание впоследствии подтвердила апелляционная и кассационная инстанции.Белых поймали с поличным во время получения взятки в одном из столичных ресторанов в июне 2016 года. Экс-главе Кировской области вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК, в 2011-2012 годах он получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса.Через год история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро. По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным.Должности губернатора Белых лишился через месяц после задержания "в связи с утратой доверия".

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https://ria.ru/20210625/srok-1738589504.html

https://ria.ru/20210420/komi-1729148280.html

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россия, дело губернатора кировской области, следственный комитет россии (ск рф), никита белых, кировская область, происшествия