09:41 16.07.2021 (обновлено: 11:01 16.07.2021)
Правозащитники сообщили об обысках у журналистов "Белсат" в Белоруссии
Центр "Весна": у журналистов польского канала "Белсат" в Белоруссии третий день идут обыски
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 16 июл – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что в пятницу проходят обыски у журналистов польского телеканала "Белсат".
Телеканал "Белсат" вещает на Белоруссию и освещает местную тематику, однако в стране он не аккредитован. В феврале суд в Минске назначил по два года лишения свободы двум журналистам "Белсата" - Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября прошлого года и стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Чульцова и Андреева – первые в Белоруссии журналисты, получившие сроки за организацию в республике протестов, которые начались после выборов президента в 2020 году.
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"Третий день подряд силовики проводят обыски. Утром 16 июля пришли к: журналисту "Белсата" Игорю Ильяшу…, ведущему программы "Каждый их нас" на "Белсате" Глебу Лободенко, журналистке "Белсата" Галине Абакунчик. Также обыски проходят у: журналиста "Белсата" Алексея Кайриса (Гродно), журналистки Кристины Чернявской", - говорится в сообщениях в Telegram-канале "Весны". Кроме того, по данным центра, обыск проходит у гомельского журналиста Евгения Меркиса.
На 10.00 (совпадает с мск) "Весна" также располагает информацией об обыске у журналистов "Белсата" Павла Можейко и Анны Галета, журналиста "Радио Свобода"* Валентина Жданко и бывшего журналиста этого же СМИ Инессы Студинской, у журналиста из Пинска (Брестская область) Виктора Ярошука, родителей брестского журналиста Алеся Левчука. На сайте "Весны" уточняется, что Галета и Студинская задержаны, причем Студинская – по статье 293 УК Белоруссии ("массовые беспорядки").
Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что в республике сейчас очень активно изучают работу некоммерческих и неправительственных организаций, а также СМИ, которые финансируются странами Запада. По словам Лукашенко, именно они Минску "демократию дарили, а фактически насаждали, и не демократию, а… террор".
На этой неделе по всей Белоруссии проходят обыски у правозащитников, активистов, представителей различных неправительственных организаций и партий оппозиционной направленности. Правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали. Как утверждает "Весна", обыски у правозащитников связаны с уголовным делом по статьям об организации и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, а также уклонении от уплаты налогов. Задержан лидер "Весны" Алесь Беляцкий и ряд других правозащитников.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Для пресечения несанкционированных акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".
* СМИ, выполняющее функции иноагента.