https://ria.ru/20210716/belgiya-1741497266.html

В Бельгии число погибших от наводнений увеличилось до 15

В Бельгии число погибших от наводнений увеличилось до 15 - РИА Новости, 16.07.2021

В Бельгии число погибших от наводнений увеличилось до 15

Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 15 после обнаружения трех тел в районе коммуны Троз провинции Льеж, передает бельгийское издание... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:12

2021-07-16T11:12

2021-07-16T11:12

евросоюз

бельгия

антверпен

люксембург (государство)

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 16 июл - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений в Бельгии выросло до 15 после обнаружения трех тел в районе коммуны Троз провинции Льеж, передает бельгийское издание LeSoir.Ранее сообщалось о 12 погибших, четыре человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. В частности, шесть человек погибли в городе Вервье, двое - в Шофонтене, еще один 50-летний мужчина утонул в подвале своего дома в Эйпене, один человек погиб в Пепенстере, один - в Айвайле и еще один - в Филиппвиле.Власти не исключают, что число жертв наводнений увеличится после отступления воды.Наиболее пострадавшими от непогоды стали провинции Льеж, Намюр, Валлонский Брабант. Также серьезно пострадали провинции Люксембург, Антверпен и Фламандский Брабант. Разрушены сотни частных жилых домов, несколько мостов, затоплены жилые здания и дороги. Власти некоторых населенных пунктов призвали жителей покинуть дома. В Валонии приостановлено железнодорожное сообщение. Плохая погода нарушила работу электро-, газовых и телефонных сетей, приостановлена доставка почты.В настоящее время более 20 тысяч человек остаются без электричества.К борьбе со стихией подключились военные, которые, в частности, заняты эвакуацией населения из наиболее пострадавших населенных пунктов.Глава МВД Бельгии Аннелис Верлинден задействовала механизм гражданской защиты Евросоюза, чтобы справиться с последствиями непогоды в стране.Утром в пятницу дожди на большей части территории Бельгии прекратились.

https://ria.ru/20210716/germaniya-1741477479.html

https://ria.ru/20210715/soboleznovaniya-1741434210.html

https://ria.ru/20210707/kuban-1740234383.html

бельгия

антверпен

люксембург (государство)

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евросоюз, бельгия, антверпен, люксембург (государство), в мире