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Эквадорский эксперт рассказал, когда упадут цены на бананы
Эквадорский эксперт рассказал, когда упадут цены на бананы - РИА Новости, 16.07.2021
Эквадорский эксперт рассказал, когда упадут цены на бананы
Основной причиной роста цен на бананы в России стали внешние факторы, ситуация должна улучшиться с наступлением осени, считает Ричард Саласар, исполнительный... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:20
2021-07-16T19:20
россия
бананы
федеральная служба государственной статистики (росстат)
эквадор
экономика
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл – РИА Новости. Основной причиной роста цен на бананы в России стали внешние факторы, ситуация должна улучшиться с наступлением осени, считает Ричард Саласар, исполнительный директор Ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec, на участников которых приходится более 60% поставок в Россию.По данным Росстата, средняя стоимость килограмма бананов в России составила 84,08 рубля, увеличившись в годовом выражении на 4,5% (с 80,43 рубля в июне прошлого года). Однако цены на бананы снижаются второй месяц подряд: в мае - на 1,3% по сравнению с апрелем, в июне - на 4,5% к маю."Отпускные цены на бананы (в Эквадоре) были снижены в этом году, но на финальные цены (в России) повлияло увеличение цен на картон и пластик (используемые для упаковки), рост фрахта на морскую доставку грузов, который удвоился или даже утроился в зависимости от направления, а также рост пошлин ЕАЭС на бананы", - сказал Саласар РИА Новости.Также сыграли роль курс доллара и цены на нефть.По данным Acorbanec, экспортные поставки бананов в январе-мае сократились лишь на 3,05%, в частности в Россию на 4,12%, в Европу – на 4,74%. Кроме того, по словам Саласара, у Эквадора в этом году не было серьезных проблем в производстве бананов. Было некоторое снижение в связи с падением вулканического пепла и холодами, однако это не оказало существенного влияния на объемы."Как и во все годы, Россия летом покупает меньше фруктов, и это нормально. Осенью она должна начать закупать больше фруктов… Надеемся, что спрос начнет расти и это позволит улучшить цены", - отметил Саласар.Однако пока остается неясность с ценами на картон и морскую доставку грузов, есть прогнозы, что они останутся высокими в этом и начале следующего года, добавил эксперт.
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россия, бананы, федеральная служба государственной статистики (росстат), эквадор, экономика
19:20 16.07.2021
 
Эквадорский эксперт рассказал, когда упадут цены на бананы

Эквадорский эксперт рассказал, что снижение цен на бананы должно произойти к началу осени

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБананы в магазине
Бананы в магазине - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл – РИА Новости. Основной причиной роста цен на бананы в России стали внешние факторы, ситуация должна улучшиться с наступлением осени, считает Ричард Саласар, исполнительный директор Ассоциации коммерциализации и экспорта бананов Acorbanec, на участников которых приходится более 60% поставок в Россию.
По данным Росстата, средняя стоимость килограмма бананов в России составила 84,08 рубля, увеличившись в годовом выражении на 4,5% (с 80,43 рубля в июне прошлого года). Однако цены на бананы снижаются второй месяц подряд: в мае - на 1,3% по сравнению с апрелем, в июне - на 4,5% к маю.
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"Отпускные цены на бананы (в Эквадоре) были снижены в этом году, но на финальные цены (в России) повлияло увеличение цен на картон и пластик (используемые для упаковки), рост фрахта на морскую доставку грузов, который удвоился или даже утроился в зависимости от направления, а также рост пошлин ЕАЭС на бананы", - сказал Саласар РИА Новости.
Также сыграли роль курс доллара и цены на нефть.
По данным Acorbanec, экспортные поставки бананов в январе-мае сократились лишь на 3,05%, в частности в Россию на 4,12%, в Европу – на 4,74%. Кроме того, по словам Саласара, у Эквадора в этом году не было серьезных проблем в производстве бананов. Было некоторое снижение в связи с падением вулканического пепла и холодами, однако это не оказало существенного влияния на объемы.
"Как и во все годы, Россия летом покупает меньше фруктов, и это нормально. Осенью она должна начать закупать больше фруктов… Надеемся, что спрос начнет расти и это позволит улучшить цены", - отметил Саласар.
Однако пока остается неясность с ценами на картон и морскую доставку грузов, есть прогнозы, что они останутся высокими в этом и начале следующего года, добавил эксперт.
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РоссияБананыФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ЭквадорЭкономика
 
 
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