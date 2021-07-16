https://ria.ru/20210716/avtovaz-1741476415.html

"АвтоВАЗ" приостановит выпуск Lada Granta из-за дефицита электроники

"АвтоВАЗ" приостановит выпуск Lada Granta из-за дефицита электроники - РИА Новости, 16.07.2021

"АвтоВАЗ" приостановит выпуск Lada Granta из-за дефицита электроники

"АвтоВАЗ" в пятницу на сутки приостановит производство машин семейства Lada Granta и Niva из-за недопоставок электронных компонентов Bosch, говорится в... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T08:30

2021-07-16T08:30

2021-07-16T12:40

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ижевск

экономика

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" в пятницу на сутки приостановит производство машин семейства Lada Granta и Niva из-за недопоставок электронных компонентов Bosch, говорится в сообщении компании."Оплата сотрудников за день простоя будет произведена в соответствии с ТК в размере двух третей от среднего заработка", — объясняется в публикации.Это уже четвертая приостановка конвейера за лето из-за дефицита комплектующих.Накануне компания возобновила производство Lada Largus и Xray после однодневного простоя."АвтоВАЗ" создает автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Заводы находятся в Тольятти и в Ижевске.Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray , Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском авторынке с долей более 20 процентов и представлен более чем в 20 странах.Продажи компании в первом полугодии составили 200,2 тысячи машин. Это на 51 процент больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 14,9 процента выше результатов первого полугодия "доковидного" 2019-го.Промышленность в этом году столкнулась с дефицитом полупроводников, которые составляют важную часть электронных систем автомобилей. Задержки с поставками связаны с тем, что их производители не поспевают за темпами восстановления рынка после сильного спада на фоне сокращения спроса на машины из-за коронавируса.Многие автоконцерны были вынуждены приостанавливать выпуск транспортных средств из-за недостатка комплектующих.

https://ria.ru/20210702/avto-1739545091.html

https://ria.ru/20210621/avtovaz-1737841708.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/avto-1737892534.html

россия

тольятти

ижевск

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