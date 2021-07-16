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Посол в Австрии рассказал о новом форуме по сотрудничеству с Россией
Посол в Австрии рассказал о новом форуме по сотрудничеству с Россией - РИА Новости, 16.07.2021
Посол в Австрии рассказал о новом форуме по сотрудничеству с Россией
Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский выразил уверенность, что новая платформа для российско-австрийского диалога "Форум Австрия-Россия" будет способствовать... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:03
2021-07-16T12:03
россия
дмитрий любинский
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский выразил уверенность, что новая платформа для российско-австрийского диалога "Форум Австрия-Россия" будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия.Учредительное собрание новой австрийской общественно-политической структуры Forum Österreich-Russland (FOR) состоялось в четверг в Palais Kaiserhaus в центре Вены.Посол сообщил, что форум уже прошел процедуру регистрации в качестве неправительственной организации, сформированы его руководящие органы. Президентом Форума избран вице-президент Палаты экономики Австрии Рихард Шенц, вице-президентом - депутат Национального совета Австрии Кристоф Мацнеттер, генеральным секретарем стал Эрнст Хубер."В своем приветственном выступлении, в частности, выразил надежду и уверенность, что новая надпартийная общественная платформа, объединяющая хорошо известных нам убежденных сторонников дальнейшего укрепления общественно-политических, культурных и деловых связей между нашими странами, будет конкретными делами и инициативами способствовать дальнейшему развитию российско-австрийского взаимодействия в приоритетных сферах сотрудничества и в различных диалоговых форматах", - сообщил Любинский на своей странице в Facebook.Он отметил, что считает принципиально важным, что форум нацелен не только на реализацию собственных проектов и мероприятий, но и будет оказывать координирующую поддержку в деятельности уже существующих механизмов двустороннего сотрудничества - Форума общественности "Сочинский диалог", Делового совета, межпарламентской группы дружбы и других совместных органов и работающих на российском направлении австрийских организаций, в том числе на уровне федеральных земель."Поддержано предложение учредителей FOR, чтобы почетный патронат над его деятельностью паритетно осуществлялся послами России в Вене и Австрии в Москве", - добавил Любинский.
https://ria.ru/20210706/sanktsii-1740138184.html
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россия, дмитрий любинский, австрия, вена, в мире
12:03 16.07.2021
 
Посол в Австрии рассказал о новом форуме по сотрудничеству с Россией

Посол в Австрии Дмитрий Любинский: новый форум по сотрудничеству с Россией зарегистрировали как НПО

© Фото : посольство РФ в АвстрииПосол России в Австрии Дмитрий Любинский
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : посольство РФ в Австрии
Читать ria.ru в
ВЕНА, 16 июл - РИА Новости. Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский выразил уверенность, что новая платформа для российско-австрийского диалога "Форум Австрия-Россия" будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия.
Учредительное собрание новой австрийской общественно-политической структуры Forum Österreich-Russland (FOR) состоялось в четверг в Palais Kaiserhaus в центре Вены.
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Посол сообщил, что форум уже прошел процедуру регистрации в качестве неправительственной организации, сформированы его руководящие органы. Президентом Форума избран вице-президент Палаты экономики Австрии Рихард Шенц, вице-президентом - депутат Национального совета Австрии Кристоф Мацнеттер, генеральным секретарем стал Эрнст Хубер.
"В своем приветственном выступлении, в частности, выразил надежду и уверенность, что новая надпартийная общественная платформа, объединяющая хорошо известных нам убежденных сторонников дальнейшего укрепления общественно-политических, культурных и деловых связей между нашими странами, будет конкретными делами и инициативами способствовать дальнейшему развитию российско-австрийского взаимодействия в приоритетных сферах сотрудничества и в различных диалоговых форматах", - сообщил Любинский на своей странице в Facebook.
Он отметил, что считает принципиально важным, что форум нацелен не только на реализацию собственных проектов и мероприятий, но и будет оказывать координирующую поддержку в деятельности уже существующих механизмов двустороннего сотрудничества - Форума общественности "Сочинский диалог", Делового совета, межпарламентской группы дружбы и других совместных органов и работающих на российском направлении австрийских организаций, в том числе на уровне федеральных земель.
"Поддержано предложение учредителей FOR, чтобы почетный патронат над его деятельностью паритетно осуществлялся послами России в Вене и Австрии в Москве", - добавил Любинский.
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