https://ria.ru/20210716/ates-1741527287.html

Песков рассказал о подготовке Путина к неформальной встрече лидеров АТЭС

Песков рассказал о подготовке Путина к неформальной встрече лидеров АТЭС - РИА Новости, 16.07.2021

Песков рассказал о подготовке Путина к неформальной встрече лидеров АТЭС

Выступление президента РФ Владимира Путина на встрече лидеров форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) будет транслироваться, также... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:21

2021-07-16T13:21

2021-07-16T13:22

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дмитрий песков

владимир путин

малайзия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на встрече лидеров форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) будет транслироваться, также участники саммита примут участие в "виртуальном семейном фотографировании", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин примет участие в неформальной встрече лидеров АТЭС в режиме видеоконференции... В целом, встреча проходит в закрытом для прессы режиме, будет виртуальное семейное фотографирование, так называется. Это все увидят. Но мы достигли договоренности с организаторами, и мы покажем, протранслируем выступление нашего президента", - сказал Песков журналистам.По его словам, начинается форум по московскому времени в 14.00, ожидается "определенная очередность выступающих - глав государств и правительств"."Мы ожидаем, что наш президент будет выступать в районе 15.30", - добавил Песков.По его словам, повестка саммита посвящена имеющимся возможностям сотрудничества в регионе АТЭС в плане преодоления кризиса экономики и здравоохранения из-за пандемии коронавируса.В АТЭС участвуют Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Республика Корея, Сингапур, США, Гонконг, Таиланд, Филиппины, Чили, китайский Тайвань и Япония. Российская Федерация регулярно принимает участие в саммитах форума с 1999 года.

https://ria.ru/20210607/sammit-1736003099.html

https://ria.ru/20210715/ates-1741407403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, малайзия, таиланд, в мире