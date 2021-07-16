13:21 16.07.2021 (обновлено: 13:22 16.07.2021)
Песков рассказал о подготовке Путина к неформальной встрече лидеров АТЭС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: на встрече АТЭС будет транслироваться выступление Путина
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина на встрече лидеров форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС) будет транслироваться, также участники саммита примут участие в "виртуальном семейном фотографировании", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин примет участие в неформальной встрече лидеров АТЭС в режиме видеоконференции... В целом, встреча проходит в закрытом для прессы режиме, будет виртуальное семейное фотографирование, так называется. Это все увидят. Но мы достигли договоренности с организаторами, и мы покажем, протранслируем выступление нашего президента", - сказал Песков журналистам.
По его словам, начинается форум по московскому времени в 14.00, ожидается "определенная очередность выступающих - глав государств и правительств".
"Мы ожидаем, что наш президент будет выступать в районе 15.30", - добавил Песков.
По его словам, повестка саммита посвящена имеющимся возможностям сотрудничества в регионе АТЭС в плане преодоления кризиса экономики и здравоохранения из-за пандемии коронавируса.
В АТЭС участвуют Австралия, Бруней, Вьетнам, Индонезия, Канада, Китай, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Республика Корея, Сингапур, США, Гонконг, Таиланд, Филиппины, Чили, китайский Тайвань и Япония. Российская Федерация регулярно принимает участие в саммитах форума с 1999 года.