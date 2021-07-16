https://ria.ru/20210716/arest-1741591743.html

В Подмосковье арестовали астраханцев, устроивших драку в автобусе

В Подмосковье арестовали астраханцев, устроивших драку в автобусе - РИА Новости, 16.07.2021

В Подмосковье арестовали астраханцев, устроивших драку в автобусе

Группу уроженцев Астраханской области арестовали за драку в автобусе, следовавшем из Москвы в Мытищи, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T18:03

2021-07-16T18:03

2021-07-16T18:03

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гумвд

московская область (подмосковье)

астраханская область

мытищи

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Группу уроженцев Астраханской области арестовали за драку в автобусе, следовавшем из Москвы в Мытищи, сообщается на сайте МВД РФ.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором толпа молодых людей бьет одного человека, заступившегося за девушку, к которой те, судя по описанию ролика, приставали. В пресс-службе ГУМВД России по Московской области сообщали, что подмосковные полицейские установили личности уроженцев Астраханской области, устроивших драку в рейсовом автобусе, и задержали их.В МВД уточняют, что дело заведено по статьям 119 и 213 УК РФ."Троим мужчинам, устроившим массовую драку с пассажирами в общественном транспорте, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Отмечается, что ход расследования находится на контроле МВД РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/draka-1741294400.html

россия

московская область (подмосковье)

астраханская область

мытищи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, московская область (подмосковье), астраханская область, мытищи, происшествия