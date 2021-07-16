https://ria.ru/20210716/arest-1741591743.html
В Подмосковье арестовали астраханцев, устроивших драку в автобусе
В Подмосковье арестовали астраханцев, устроивших драку в автобусе - РИА Новости, 16.07.2021
В Подмосковье арестовали астраханцев, устроивших драку в автобусе
Группу уроженцев Астраханской области арестовали за драку в автобусе, следовавшем из Москвы в Мытищи, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:03
2021-07-16T18:03
2021-07-16T18:03
россия
гумвд
московская область (подмосковье)
астраханская область
мытищи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Группу уроженцев Астраханской области арестовали за драку в автобусе, следовавшем из Москвы в Мытищи, сообщается на сайте МВД РФ.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором толпа молодых людей бьет одного человека, заступившегося за девушку, к которой те, судя по описанию ролика, приставали. В пресс-службе ГУМВД России по Московской области сообщали, что подмосковные полицейские установили личности уроженцев Астраханской области, устроивших драку в рейсовом автобусе, и задержали их.В МВД уточняют, что дело заведено по статьям 119 и 213 УК РФ."Троим мужчинам, устроившим массовую драку с пассажирами в общественном транспорте, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Отмечается, что ход расследования находится на контроле МВД РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/draka-1741294400.html
россия
московская область (подмосковье)
астраханская область
мытищи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гумвд, московская область (подмосковье), астраханская область, мытищи, происшествия
В Подмосковье арестовали астраханцев, устроивших драку в автобусе
Группу уроженцев Астраханской области арестовали за драку в автобусе, следовавшем из Москвы в Мытищи