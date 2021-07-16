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В Подмосковье арестовали астраханцев, устроивших драку в автобусе
В Подмосковье арестовали астраханцев, устроивших драку в автобусе - РИА Новости, 16.07.2021
В Подмосковье арестовали астраханцев, устроивших драку в автобусе
Группу уроженцев Астраханской области арестовали за драку в автобусе, следовавшем из Москвы в Мытищи, сообщается на сайте МВД РФ. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:03
2021-07-16T18:03
россия
гумвд
московская область (подмосковье)
астраханская область
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Группу уроженцев Астраханской области арестовали за драку в автобусе, следовавшем из Москвы в Мытищи, сообщается на сайте МВД РФ.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором толпа молодых людей бьет одного человека, заступившегося за девушку, к которой те, судя по описанию ролика, приставали. В пресс-службе ГУМВД России по Московской области сообщали, что подмосковные полицейские установили личности уроженцев Астраханской области, устроивших драку в рейсовом автобусе, и задержали их.В МВД уточняют, что дело заведено по статьям 119 и 213 УК РФ."Троим мужчинам, устроившим массовую драку с пассажирами в общественном транспорте, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Отмечается, что ход расследования находится на контроле МВД РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/draka-1741294400.html
россия
московская область (подмосковье)
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россия, гумвд, московская область (подмосковье), астраханская область, мытищи, происшествия
18:03 16.07.2021
 
В Подмосковье арестовали астраханцев, устроивших драку в автобусе

Группу уроженцев Астраханской области арестовали за драку в автобусе, следовавшем из Москвы в Мытищи

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Группу уроженцев Астраханской области арестовали за драку в автобусе, следовавшем из Москвы в Мытищи, сообщается на сайте МВД РФ.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором толпа молодых людей бьет одного человека, заступившегося за девушку, к которой те, судя по описанию ролика, приставали. В пресс-службе ГУМВД России по Московской области сообщали, что подмосковные полицейские установили личности уроженцев Астраханской области, устроивших драку в рейсовом автобусе, и задержали их.
В МВД уточняют, что дело заведено по статьям 119 и 213 УК РФ.
"Троим мужчинам, устроившим массовую драку с пассажирами в общественном транспорте, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход расследования находится на контроле МВД РФ.
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РоссияГУМВДМосковская область (Подмосковье)Астраханская областьМытищиПроисшествия
 
 
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