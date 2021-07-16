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Тобольского депутата, сбившего сотрудника ГИБДД, арестовали
Тобольского депутата, сбившего сотрудника ГИБДД, арестовали - РИА Новости, 16.07.2021
Тобольского депутата, сбившего сотрудника ГИБДД, арестовали
Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, который 13 июля на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД, арестовали на два месяца, сообщили в региональном управлении СК... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:00
2021-07-16T16:16
россия
александр моор
следственный комитет россии (ск рф)
единая россия
тобольск
тюменская область
общество
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, который 13 июля на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД, арестовали на два месяца, сообщили в региональном управлении СК РФ."Тобольский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении депутата меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - пояснили в региональном СК.По данным следствия, вечером во вторник недалеко от Тобольска наряд ГИБДД остановил депутата, который, управляя автомобилем Mercedes, пересекал сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от правоохранителей. Депутат не подчинился требованию инспектора ДПС выйти из автомобиля, полагает следствие. Вместо этого нарушитель внезапно начал движение, считают следователи. Инспектор принял попытку его остановить, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места в неизвестном направлении.В четверг губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в соцсетях сообщил, что Вакарина исключили из членов партии "Единая Россия", и посоветовал депутату подать в отставку. Разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание - по всей строгости закона, отметил Моор.
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россия
тобольск
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россия, александр моор, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, тобольск, тюменская область, общество, происшествия
16:00 16.07.2021 (обновлено: 16:16 16.07.2021)
 
Тобольского депутата, сбившего сотрудника ГИБДД, арестовали

Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, сбившего сотрудника ГИБДД, арестовали

© Фото : Тобольская городская думаСергей Вакарин
Сергей Вакарин - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : Тобольская городская дума
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, который 13 июля на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД, арестовали на два месяца, сообщили в региональном управлении СК РФ.
"Тобольский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении депутата меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - пояснили в региональном СК.
Сотрудник ДПС работает на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 15:22
СК предъявил обвинение сбившему сотрудника ГИБДД депутату Тобольской думы
По данным следствия, вечером во вторник недалеко от Тобольска наряд ГИБДД остановил депутата, который, управляя автомобилем Mercedes, пересекал сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от правоохранителей. Депутат не подчинился требованию инспектора ДПС выйти из автомобиля, полагает следствие. Вместо этого нарушитель внезапно начал движение, считают следователи. Инспектор принял попытку его остановить, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места в неизвестном направлении.
В четверг губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в соцсетях сообщил, что Вакарина исключили из членов партии "Единая Россия", и посоветовал депутату подать в отставку. Разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание - по всей строгости закона, отметил Моор.
 
РоссияАлександр МоорСледственный комитет России (СК РФ)Единая РоссияТобольскТюменская областьОбществоПроисшествия
 
 
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