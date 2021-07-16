https://ria.ru/20210716/arest-1741567121.html
Тобольского депутата, сбившего сотрудника ГИБДД, арестовали
Тобольского депутата, сбившего сотрудника ГИБДД, арестовали - РИА Новости, 16.07.2021
Тобольского депутата, сбившего сотрудника ГИБДД, арестовали
Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, который 13 июля на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД, арестовали на два месяца, сообщили в региональном управлении СК... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:00
2021-07-16T16:00
2021-07-16T16:16
россия
александр моор
следственный комитет россии (ск рф)
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тобольск
тюменская область
общество
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, который 13 июля на Mercedes сбил сотрудника ГИБДД, арестовали на два месяца, сообщили в региональном управлении СК РФ."Тобольский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении депутата меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - пояснили в региональном СК.По данным следствия, вечером во вторник недалеко от Тобольска наряд ГИБДД остановил депутата, который, управляя автомобилем Mercedes, пересекал сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на полосу встречного движения в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от правоохранителей. Депутат не подчинился требованию инспектора ДПС выйти из автомобиля, полагает следствие. Вместо этого нарушитель внезапно начал движение, считают следователи. Инспектор принял попытку его остановить, в результате чего сотрудник полиции получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места в неизвестном направлении.В четверг губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в соцсетях сообщил, что Вакарина исключили из членов партии "Единая Россия", и посоветовал депутату подать в отставку. Разбирательство в отношении Сергея Вакарина должно быть беспристрастным, а наказание - по всей строгости закона, отметил Моор.
https://ria.ru/20210715/sk-1741394854.html
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россия, александр моор, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, тобольск, тюменская область, общество, происшествия
16:00 16.07.2021 (обновлено: 16:16 16.07.2021)
Тобольского депутата, сбившего сотрудника ГИБДД, арестовали
Депутата Тобольской гордумы Сергея Вакарина, сбившего сотрудника ГИБДД, арестовали