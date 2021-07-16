https://ria.ru/20210716/an-28-1741617956.html

Однокурсник рассказал о пилоте жестко севшего под Томском Ан-28

Однокурсник рассказал о пилоте жестко севшего под Томском Ан-28 - РИА Новости, 16.07.2021

Однокурсник рассказал о пилоте жестко севшего под Томском Ан-28

Пилот Фарух Хасанов с Ан-28, который совершил жёсткую посадку под Томском, является грамотным летчиком, сообщил РИА Новости его однокурсник Фируз Гаибов. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T20:46

2021-07-16T20:46

2021-07-16T20:46

жесткая посадка ан-28 в томской области

ан-28

томск

бакчарский район

кедровый

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Пилот Фарух Хасанов с Ан-28, который совершил жёсткую посадку под Томском, является грамотным летчиком, сообщил РИА Новости его однокурсник Фируз Гаибов.В пятницу самолет Ан-28 авиакомпании "Сила", летевший из Кедрового в Томск, совершил жёсткую посадку. По данным ГУМЧС, в 13.00 мск поступило сообщение о том, что у самолета над Бакчарским районом сработал аварийный маяк. Самолет нашли с вертолета Ми-8. Все пассажиры и члены экипажа живы, тяжелых травм у них нет – в основном ушибы и ссадины.Ранее один из пилотов Фарух Хасанов сообщил, что причиной жесткой посадки стал отказ сразу двух двигателей самолета Ан-28.По словам Гаибова, он хорошо знает Хасанова, они вместе учились в летном училище. Он отметил, что подобных ситуаций у Хасанова не было в карьере."Он очень грамотный лётчик. Всегда щепетильно относился ко всем мелочам", - рассказал Гаибов. Он отметил, что его друг никогда не жаловался на свою работу в авиакомпании.

https://ria.ru/20210716/pilot-1741610294.html

https://ria.ru/20210716/samolet-1741576228.html

томск

бакчарский район

кедровый

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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, томск, бакчарский район, кедровый, происшествия