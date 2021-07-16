https://ria.ru/20210716/an-28-1741554248.html

Самолет Ан-28: летно-технические характеристики

Самолет Ан-28: летно-технические характеристики - РИА Новости, 16.07.2021

Самолет Ан-28: летно-технические характеристики

Ан-28 – легкий многофункциональный самолет, представляющий собой дальнейшее развитие легкого многоцелевого самолета Ан-14 "Пчелка", разработанного ОКБ Антонова... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:10

2021-07-16T15:10

2021-07-16T16:49

жесткая посадка ан-28 в томской области

россия

ан-28

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741536019_244:0:3090:1601_1920x0_80_0_0_d4e4bf0fc30c63f3eb473f2682fa4e5c.jpg

Ан-28 – легкий многофункциональный самолет, представляющий собой дальнейшее развитие легкого многоцелевого самолета Ан-14 "Пчелка", разработанного ОКБ Антонова в 1958 году. При сохранении схемы подкосного двухдвигательного моноплана, новый Ан-28 отличался от своего предшественника прежде всего более длинным фюзеляжем, силовой установкой и газотурбинными двигателями вместо поршневых, крылом и разнесенным двухкилевым хвостовым оперением новой конструкции. Ан-28 имеет цельнометаллическую конструкцию, фюзеляж – типа полумонокок. В передней части фюзеляжа находится двухместная кабина экипажа, доступ в которую обеспечивается через дверь, находящуюся слева по борту. Доступ в расположенную за кабиной экипажа грузовую кабину возможен через двухстворчатую дверь, открываемую наружу и размещенную в задней части фюзеляжа. В грузовой кабине грузопассажирского варианта самолета смонтированы откидные сиденья, на которых могут разместиться 15-18 человек. Кабина легко переоборудуется в грузовую. Особенностью самолета является двухлонжеронное крыло большого размаха, которое размещено в верхней части фюзеляжа и укреплено профилированными подкосами. Оно оборудовано автоматическими и управляемыми закрылками и элеронами. Крыло такой конструкции обеспечивает самолету крутую траекторию взлета и посадки, устойчивое планирование на малых скоростях и больших углах атаки. Благодаря наличию усиленного трехстоечного шасси самолет с этим крылом может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных площадках.Самолет предназначен для местных авиалиний, для которых характерны небольшие расстояния и частые взлеты и посадки. Поэтому для повышения надежности в ущерб некоторому снижению скорости шасси самолета выполнено неубирающимсяПредусмотрена установка лыжного и поплавкового шасси. Длина разбега при взлете самолета с максимальной взлетной массой составляет 260 метров, длина пробега при посадке – 170 метров.Силовая установка состоит из двух турбовинтовых двигателей ТВД-10Б с реверсивными трехлопастными воздушными винтами. Противооблединительная система и пилотажно-навигационный комплекс позволяют выполнять полеты в сложных метеоусловиях и в любое время суток.Ан-28 имеет несколько модификаций.Самолет предназначен для перевозки пассажиров, почты и грузов на местных авиалиниях. Он также может использоваться для патрулирования лесов, аэрофотосъемки, геологической разведки, ледового патрулирования, рыбной разведки, обучения парашютистов и работы в качестве версии машины скорой помощи. Прототип Ан-28 впервые поднялся в воздух 29 января 1973 года. В апреле 1975 года состоялся первый полет первого предсерийного самолета. В том же году начались государственные испытания. Самолет был проверен во всех климатических зонах, включая Арктику (на станции "Северный полюс-28") и Антарктику (на станции "Восток")Серийное производство организовано в 1983 году на заводе в Мелеце (Польша). В 1984 году совершил первый полет первый серийный самолет, произведенный в Польше. С 1984 по 1992 год в Польше было изготовлено 170 самолетов.В феврале 1986 года Ан-28 начал регулярные пассажирские перевозки.Летно-технические характеристики самолета: Длина самолета – 12,95 м.Высота самолета – 4,5 м. Размах крыла – 22,06 м. Площадь крыла – 39,72 кв. м. Масса: пустого самолета – 3500 кг,нормальная взлетная – 5600 кг, максимальная взлетная – 6500 кг.Внутреннее топливо – 1529 кг.Крейсерская скорость – 352 км/ч. Практическая дальность – 1500 км.Дальность действия – 560 км.Практический потолок – 6000 м.Экипаж – 1-2 человека.Полезная нагрузка – до 18 пассажиров или 2000 кг груза.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жесткая посадка ан-28 в томской области, россия, ан-28, справки