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https://ria.ru/20210716/an-28-1741554248.html
Самолет Ан-28: летно-технические характеристики
Самолет Ан-28: летно-технические характеристики - РИА Новости, 16.07.2021
Самолет Ан-28: летно-технические характеристики
Ан-28 – легкий многофункциональный самолет, представляющий собой дальнейшее развитие легкого многоцелевого самолета Ан-14 "Пчелка", разработанного ОКБ Антонова... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:10
2021-07-16T16:49
жесткая посадка ан-28 в томской области
россия
ан-28
справки
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Ан-28 – легкий многофункциональный самолет, представляющий собой дальнейшее развитие легкого многоцелевого самолета Ан-14 "Пчелка", разработанного ОКБ Антонова в 1958 году. При сохранении схемы подкосного двухдвигательного моноплана, новый Ан-28 отличался от своего предшественника прежде всего более длинным фюзеляжем, силовой установкой и газотурбинными двигателями вместо поршневых, крылом и разнесенным двухкилевым хвостовым оперением новой конструкции. Ан-28 имеет цельнометаллическую конструкцию, фюзеляж – типа полумонокок. В передней части фюзеляжа находится двухместная кабина экипажа, доступ в которую обеспечивается через дверь, находящуюся слева по борту. Доступ в расположенную за кабиной экипажа грузовую кабину возможен через двухстворчатую дверь, открываемую наружу и размещенную в задней части фюзеляжа. В грузовой кабине грузопассажирского варианта самолета смонтированы откидные сиденья, на которых могут разместиться 15-18 человек. Кабина легко переоборудуется в грузовую. Особенностью самолета является двухлонжеронное крыло большого размаха, которое размещено в верхней части фюзеляжа и укреплено профилированными подкосами. Оно оборудовано автоматическими и управляемыми закрылками и элеронами. Крыло такой конструкции обеспечивает самолету крутую траекторию взлета и посадки, устойчивое планирование на малых скоростях и больших углах атаки. Благодаря наличию усиленного трехстоечного шасси самолет с этим крылом может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных площадках.Самолет предназначен для местных авиалиний, для которых характерны небольшие расстояния и частые взлеты и посадки. Поэтому для повышения надежности в ущерб некоторому снижению скорости шасси самолета выполнено неубирающимсяПредусмотрена установка лыжного и поплавкового шасси. Длина разбега при взлете самолета с максимальной взлетной массой составляет 260 метров, длина пробега при посадке – 170 метров.Силовая установка состоит из двух турбовинтовых двигателей ТВД-10Б с реверсивными трехлопастными воздушными винтами. Противооблединительная система и пилотажно-навигационный комплекс позволяют выполнять полеты в сложных метеоусловиях и в любое время суток.Ан-28 имеет несколько модификаций.Самолет предназначен для перевозки пассажиров, почты и грузов на местных авиалиниях. Он также может использоваться для патрулирования лесов, аэрофотосъемки, геологической разведки, ледового патрулирования, рыбной разведки, обучения парашютистов и работы в качестве версии машины скорой помощи. Прототип Ан-28 впервые поднялся в воздух 29 января 1973 года. В апреле 1975 года состоялся первый полет первого предсерийного самолета. В том же году начались государственные испытания. Самолет был проверен во всех климатических зонах, включая Арктику (на станции "Северный полюс-28") и Антарктику (на станции "Восток")Серийное производство организовано в 1983 году на заводе в Мелеце (Польша). В 1984 году совершил первый полет первый серийный самолет, произведенный в Польше. С 1984 по 1992 год в Польше было изготовлено 170 самолетов.В феврале 1986 года Ан-28 начал регулярные пассажирские перевозки.Летно-технические характеристики самолета: Длина самолета – 12,95 м.Высота самолета – 4,5 м. Размах крыла – 22,06 м. Площадь крыла – 39,72 кв. м. Масса: пустого самолета – 3500 кг,нормальная взлетная – 5600 кг, максимальная взлетная – 6500 кг.Внутреннее топливо – 1529 кг.Крейсерская скорость – 352 км/ч. Практическая дальность – 1500 км.Дальность действия – 560 км.Практический потолок – 6000 м.Экипаж – 1-2 человека.Полезная нагрузка – до 18 пассажиров или 2000 кг груза.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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жесткая посадка ан-28 в томской области, россия, ан-28, справки
15:10 16.07.2021 (обновлено: 16:49 16.07.2021)
 

Самолет Ан-28: летно-технические характеристики

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСамолет Ан-28
Самолет Ан-28 - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ан-28 – легкий многофункциональный самолет, представляющий собой дальнейшее развитие легкого многоцелевого самолета Ан-14 "Пчелка", разработанного ОКБ Антонова в 1958 году. При сохранении схемы подкосного двухдвигательного моноплана, новый Ан-28 отличался от своего предшественника прежде всего более длинным фюзеляжем, силовой установкой и газотурбинными двигателями вместо поршневых, крылом и разнесенным двухкилевым хвостовым оперением новой конструкции.
Ан-28 имеет цельнометаллическую конструкцию, фюзеляж – типа полумонокок. В передней части фюзеляжа находится двухместная кабина экипажа, доступ в которую обеспечивается через дверь, находящуюся слева по борту. Доступ в расположенную за кабиной экипажа грузовую кабину возможен через двухстворчатую дверь, открываемую наружу и размещенную в задней части фюзеляжа. В грузовой кабине грузопассажирского варианта самолета смонтированы откидные сиденья, на которых могут разместиться 15-18 человек. Кабина легко переоборудуется в грузовую.
Особенностью самолета является двухлонжеронное крыло большого размаха, которое размещено в верхней части фюзеляжа и укреплено профилированными подкосами. Оно оборудовано автоматическими и управляемыми закрылками и элеронами. Крыло такой конструкции обеспечивает самолету крутую траекторию взлета и посадки, устойчивое планирование на малых скоростях и больших углах атаки. Благодаря наличию усиленного трехстоечного шасси самолет с этим крылом может эксплуатироваться на грунтовых взлетно-посадочных площадках.
Самолет предназначен для местных авиалиний, для которых характерны небольшие расстояния и частые взлеты и посадки. Поэтому для повышения надежности в ущерб некоторому снижению скорости шасси самолета выполнено неубирающимся
Предусмотрена установка лыжного и поплавкового шасси. Длина разбега при взлете самолета с максимальной взлетной массой составляет 260 метров, длина пробега при посадке – 170 метров.
Силовая установка состоит из двух турбовинтовых двигателей ТВД-10Б с реверсивными трехлопастными воздушными винтами.
Противооблединительная система и пилотажно-навигационный комплекс позволяют выполнять полеты в сложных метеоусловиях и в любое время суток.
Ан-28 имеет несколько модификаций.
Самолет предназначен для перевозки пассажиров, почты и грузов на местных авиалиниях. Он также может использоваться для патрулирования лесов, аэрофотосъемки, геологической разведки, ледового патрулирования, рыбной разведки, обучения парашютистов и работы в качестве версии машины скорой помощи.
Прототип Ан-28 впервые поднялся в воздух 29 января 1973 года. В апреле 1975 года состоялся первый полет первого предсерийного самолета. В том же году начались государственные испытания. Самолет был проверен во всех климатических зонах, включая Арктику (на станции "Северный полюс-28") и Антарктику (на станции "Восток")
Серийное производство организовано в 1983 году на заводе в Мелеце (Польша). В 1984 году совершил первый полет первый серийный самолет, произведенный в Польше. С 1984 по 1992 год в Польше было изготовлено 170 самолетов.
В феврале 1986 года Ан-28 начал регулярные пассажирские перевозки.

Летно-технические характеристики самолета:

Длина самолета – 12,95 м.
Высота самолета – 4,5 м.
Размах крыла – 22,06 м.
Площадь крыла – 39,72 кв. м.
Масса:
пустого самолета – 3500 кг,
нормальная взлетная – 5600 кг,
максимальная взлетная – 6500 кг.
Внутреннее топливо – 1529 кг.
Крейсерская скорость – 352 км/ч.
Практическая дальность – 1500 км.
Дальность действия – 560 км.
Практический потолок – 6000 м.
Экипаж – 1-2 человека.
Полезная нагрузка – до 18 пассажиров или 2000 кг груза.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиРоссияАн-28Справки
 
 
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