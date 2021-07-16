Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/an-28-1741552792.html
Все пассажиры Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, живы
Все пассажиры Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, живы - РИА Новости, 16.07.2021
Все пассажиры Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, живы
Все пассажиры и члены экипажа пропавшего в Томской области Ан-28 живы, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:03
2021-07-16T16:49
жесткая посадка ан-28 в томской области
бакчарский район
кедровый
ан-28
томская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741536306_89:0:1428:753_1920x0_80_0_0_93dc428b9d247bf7973746bdfa2273d7.jpg
НОВОСИБИРСК, 16 июл — РИА Новости. Все пассажиры и члены экипажа пропавшего в Томской области Ан-28 живы, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.Самолет совершил жесткую посадку в Бакчарском районе. По уточненным данным, на борту находились 18 человек.Для эвакуации людей направили вертолеты из Томска. Как отметили в пресс-службе МЧС России, там уже приземлился Ми-8 со спасателями.Пассажиры и члены экипажа не получили тяжелых травм, в основном у них ушибы и ссадины. По словам губернатора области Сергея Жвачкина, в Томске их осмотрят врачи; тех, кому не понадобится медицинская помощь, развезут по домам.Ранее Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация" пропал с радаров. Самолет следовал по маршруту Кедровый — Томск. В 13:00 мск в МЧС поступила информация о том, что у него сработал аварийный маяк.Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20210716/samolet-1741543081.html
бакчарский район
кедровый
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741536306_256:0:1260:753_1920x0_80_0_0_d7335190080f03751e4d68daf8b1ffcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жесткая посадка ан-28 в томской области, бакчарский район, кедровый, ан-28, томская область, происшествия
15:03 16.07.2021 (обновлено: 16:49 16.07.2021)
 
Все пассажиры Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, живы

МЧС: все пассажиры и члены экипажа Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, живы

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСамолет Ан-28
Самолет Ан-28 - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 16 июл — РИА Новости. Все пассажиры и члены экипажа пропавшего в Томской области Ан-28 живы, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.
Самолет совершил жесткую посадку в Бакчарском районе. По уточненным данным, на борту находились 18 человек.
Для эвакуации людей направили вертолеты из Томска. Как отметили в пресс-службе МЧС России, там уже приземлился Ми-8 со спасателями.
Пассажиры и члены экипажа не получили тяжелых травм, в основном у них ушибы и ссадины. По словам губернатора области Сергея Жвачкина, в Томске их осмотрят врачи; тех, кому не понадобится медицинская помощь, развезут по домам.
Ранее Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация" пропал с радаров. Самолет следовал по маршруту КедровыйТомск. В 13:00 мск в МЧС поступила информация о том, что у него сработал аварийный маяк.
Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 14:23
В Томской области после инцидента с пропавшим Ан-28 создали оперштаб
 
Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиБакчарский районКедровыйАн-28Томская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
04:05В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
03:45Трамп заявил, что у него нет аккаунтов в соцсетях
03:18Названы категории пенсионеров, которым полагаются новые выплаты
03:13Главы еще трех регионов после рекомендации Путина проведут прямые линии
03:08Врач предупредил, что надо носить солнцезащитные очки в пасмурные дни
Лента новостейМолния