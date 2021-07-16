https://ria.ru/20210716/an-28-1741552792.html

Все пассажиры Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, живы

Все пассажиры Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, живы - РИА Новости, 16.07.2021

Все пассажиры Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском, живы

Все пассажиры и члены экипажа пропавшего в Томской области Ан-28 живы, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:03

2021-07-16T15:03

2021-07-16T16:49

жесткая посадка ан-28 в томской области

бакчарский район

кедровый

ан-28

томская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 16 июл — РИА Новости. Все пассажиры и члены экипажа пропавшего в Томской области Ан-28 живы, сообщил журналистам представитель регионального управления МЧС.Самолет совершил жесткую посадку в Бакчарском районе. По уточненным данным, на борту находились 18 человек.Для эвакуации людей направили вертолеты из Томска. Как отметили в пресс-службе МЧС России, там уже приземлился Ми-8 со спасателями.Пассажиры и члены экипажа не получили тяжелых травм, в основном у них ушибы и ссадины. По словам губернатора области Сергея Жвачкина, в Томске их осмотрят врачи; тех, кому не понадобится медицинская помощь, развезут по домам.Ранее Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация" пропал с радаров. Самолет следовал по маршруту Кедровый — Томск. В 13:00 мск в МЧС поступила информация о том, что у него сработал аварийный маяк.Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20210716/samolet-1741543081.html

бакчарский район

кедровый

томская область

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жесткая посадка ан-28 в томской области, бакчарский район, кедровый, ан-28, томская область, происшествия