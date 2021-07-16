https://ria.ru/20210716/an-28-1741543280.html

Авиакомпания "СиЛА" подтвердила сообщение об исчезновении Ан-28

Авиакомпания "СиЛА" подтвердила сообщение об исчезновении Ан-28 - РИА Новости, 16.07.2021

Авиакомпания "СиЛА" подтвердила сообщение об исчезновении Ан-28

В авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") РИА Новости подтвердили, что их самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:24

2021-07-16T14:24

2021-07-16T16:49

жесткая посадка ан-28 в томской области

ан-28

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

томская область

бакчарский район

кедровый

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") РИА Новости подтвердили, что их самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области."Он пропал с радаров, другой информации я пока не могу предоставить", - сказала собеседница агентства.По ее словам, самолет летел по маршруту Кедровый - Томск.Ан-28 пропал над Бакчарским районом Томской области. На борту находились 14 пассажиров и трое членов экипажа, сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Томской области Евгений Пинчуков."По предварительным данным, на борту находились 17 человек, 14 человек это пассажиры, и три - это члены экипажа", - сказал Пинчуков в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20130325/928800679.html

томская область

бакчарский район

кедровый

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2021

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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томская область, бакчарский район, кедровый, происшествия