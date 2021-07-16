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https://ria.ru/20210716/an-28-1741543280.html
Авиакомпания "СиЛА" подтвердила сообщение об исчезновении Ан-28
Авиакомпания "СиЛА" подтвердила сообщение об исчезновении Ан-28 - РИА Новости, 16.07.2021
Авиакомпания "СиЛА" подтвердила сообщение об исчезновении Ан-28
В авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") РИА Новости подтвердили, что их самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:24
2021-07-16T16:49
жесткая посадка ан-28 в томской области
ан-28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
томская область
бакчарский район
кедровый
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") РИА Новости подтвердили, что их самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области."Он пропал с радаров, другой информации я пока не могу предоставить", - сказала собеседница агентства.По ее словам, самолет летел по маршруту Кедровый - Томск.Ан-28 пропал над Бакчарским районом Томской области. На борту находились 14 пассажиров и трое членов экипажа, сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Томской области Евгений Пинчуков."По предварительным данным, на борту находились 17 человек, 14 человек это пассажиры, и три - это члены экипажа", - сказал Пинчуков в эфире телеканала "Россия 24".
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томская область
бакчарский район
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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томская область, бакчарский район, кедровый, происшествия
14:24 16.07.2021 (обновлено: 16:49 16.07.2021)
 
Авиакомпания "СиЛА" подтвердила сообщение об исчезновении Ан-28

В авиакомпании "СиЛА" подтвердили, что Ан-28 пропал с радаров в Томской области

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСамолет Ан-28
Самолет Ан-28 - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") РИА Новости подтвердили, что их самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области.
"Он пропал с радаров, другой информации я пока не могу предоставить", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, самолет летел по маршруту Кедровый - Томск.
Ан-28 пропал над Бакчарским районом Томской области. На борту находились 14 пассажиров и трое членов экипажа, сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Томской области Евгений Пинчуков.
"По предварительным данным, на борту находились 17 человек, 14 человек это пассажиры, и три - это члены экипажа", - сказал Пинчуков в эфире телеканала "Россия 24".
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Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиАн-28МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Томская областьБакчарский районКедровыйПроисшествия
 
 
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