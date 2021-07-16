https://ria.ru/20210716/an-28-1741543280.html
Авиакомпания "СиЛА" подтвердила сообщение об исчезновении Ан-28
Авиакомпания "СиЛА" подтвердила сообщение об исчезновении Ан-28 - РИА Новости, 16.07.2021
Авиакомпания "СиЛА" подтвердила сообщение об исчезновении Ан-28
В авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") РИА Новости подтвердили, что их самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:24
2021-07-16T14:24
2021-07-16T16:49
жесткая посадка ан-28 в томской области
ан-28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
томская область
бакчарский район
кедровый
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741536306_89:0:1428:753_1920x0_80_0_0_93dc428b9d247bf7973746bdfa2273d7.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В авиакомпании "Сибирская легкая авиация" ("СиЛА") РИА Новости подтвердили, что их самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области."Он пропал с радаров, другой информации я пока не могу предоставить", - сказала собеседница агентства.По ее словам, самолет летел по маршруту Кедровый - Томск.Ан-28 пропал над Бакчарским районом Томской области. На борту находились 14 пассажиров и трое членов экипажа, сообщил начальник отдела информации и связи с общественностью ГУ МЧС по Томской области Евгений Пинчуков."По предварительным данным, на борту находились 17 человек, 14 человек это пассажиры, и три - это члены экипажа", - сказал Пинчуков в эфире телеканала "Россия 24".
https://ria.ru/20130325/928800679.html
томская область
бакчарский район
кедровый
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741536306_256:0:1260:753_1920x0_80_0_0_d7335190080f03751e4d68daf8b1ffcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томская область, бакчарский район, кедровый, происшествия
14:24 16.07.2021 (обновлено: 16:49 16.07.2021)
Авиакомпания "СиЛА" подтвердила сообщение об исчезновении Ан-28
В авиакомпании "СиЛА" подтвердили, что Ан-28 пропал с радаров в Томской области