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В Томской области пропал Ан-28 с 17 людьми на борту
В Томской области пропал Ан-28 с 17 людьми на борту - РИА Новости, 16.07.2021
В Томской области пропал Ан-28 с 17 людьми на борту
В Бакчарском районе Томской области пропал Ан-28 с 17 людьми на борту, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:29
2021-07-16T16:49
жесткая посадка ан-28 в томской области
томская область
ан-28
происшествия
бакчарский район
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Бакчарском районе Томской области пропал Ан-28 с 17 людьми на борту, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Как уточнили в ГУ МЧС по области, на воздушном судне 14 пассажиров, в том числе ребенок, и трое членов экипажа.В 13:00 мск ведомство получило информацию о том, что у самолета, следовавшего по маршруту Кедровый — Томск, сработал аварийный маяк. Сообщений о неполадках перед вылетом не поступало.Ан-28 принадлежит ОАО "Сибирская легкая авиация". В авиакомпании подтвердили РИА Новости, что он пропал с радаров.Организованы поиски по маршруту следования воздушного судна, туда вылетели четыре вертолета Ми-8 Росавиации. К операции также привлекут аэромобильную группировку в 100 человек.
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томская область
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жесткая посадка ан-28 в томской области, томская область, ан-28, происшествия, бакчарский район
13:29 16.07.2021 (обновлено: 16:49 16.07.2021)
 
В Томской области пропал Ан-28 с 17 людьми на борту

В Томской области пропал самолет Ан-28 с 14 пассажирами и тремя членами экипажа на борту

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСамолет Ан-28
Самолет Ан-28 - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Бакчарском районе Томской области пропал Ан-28 с 17 людьми на борту, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Как уточнили в ГУ МЧС по области, на воздушном судне 14 пассажиров, в том числе ребенок, и трое членов экипажа.
В 13:00 мск ведомство получило информацию о том, что у самолета, следовавшего по маршруту Кедровый — Томск, сработал аварийный маяк. Сообщений о неполадках перед вылетом не поступало.
Ан-28 принадлежит ОАО "Сибирская легкая авиация". В авиакомпании подтвердили РИА Новости, что он пропал с радаров.
Организованы поиски по маршруту следования воздушного судна, туда вылетели четыре вертолета Ми-8 Росавиации. К операции также привлекут аэромобильную группировку в 100 человек.
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 15:26
Спасатели обнаружили пропавший на Ямале самолет
 
Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиТомская областьАн-28ПроисшествияБакчарский район
 
 
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