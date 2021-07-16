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Шоубиз
https://ria.ru/20210716/afisha-1741585977.html
Музыка, кино и гольф с джазом: куда сходить 17 и 18 июля
Музыка, кино и гольф с джазом: куда сходить 17 и 18 июля - РИА Новости, 16.07.2021
Музыка, кино и гольф с джазом: куда сходить 17 и 18 июля
Московский регион, несмотря на все ограничения, продолжает жить активной культурной жизнью. Жаркие летние выходные можно заполнить не только прогулками по... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:44
2021-07-16T18:59
шоубиз
музыка
фестивали
театры
театриум на серпуховке
музей москвы
игорь бутман
москва
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Московский регион, несмотря на все ограничения, продолжает жить активной культурной жизнью. Жаркие летние выходные можно заполнить не только прогулками по паркам, усадьбам и набережным, но и посетить концерты, выставки и фестивали. Куда сходить 17 и 18 июля – в подборке РИА Новости.Музеи бесплатноВ Москве проходит музейная неделя. Один день учреждение, подведомственное департаменту культуры, открывает свои двери бесплатно. Осталось полноценных два дня, чтобы воспользоваться акцией.Например, в воскресенье всех желающих ждут "Дом Гоголя", Дом-музей Марины Цветаевой, Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Государственный музей обороны Москвы, Музей Москвы и его филиалы и другие пространства.В некоторые музеи 17 и 18 июля еще действует вход по qr-коду (его имеют или привитые граждане, или те, кто переболел коронавирусом не позднее шести месяцев назад).Музыкальные выходныеЛюбителей классики каждые выходные ждут в церкви святых апостолов Петра и Павла на Китай-городе. В афиши – симфонические концерты.И сразу два мероприятия для любителей джаза.Во-первых, в клубе Игоря Бутмана в воскресенье, 18 июля, состоится концерт Екатерины Унгвари и Матвея Байдикова.А тех, кто предпочитает необычных культурный отдых, 17 июля ждут в подмосковном гольф-клубе "Форест Хиллс" на вечеринке Golf&amp;Jazz. Фишка проекта — три программы в одной: спортивная, гостевая и музыкальная. Гости смогут поиграть в гольф и послушать хиты и шлягеры джаза. Авторские композиции исполнит поп-фанк дива ASET со своим джаз-бэндом.Фестивальный уикэндБольшинство крупных музыкальных фестивалей отменили или перенесли из-за ограничений, однако в Москве все еще организуют другие активности.Например, в галерее "На Песчаной" ждут на Международный фестиваль коллажа "Режь да клей ФЕСТ", а в образовательном центре ММОМА можно посмотреть фильмы на фестивале "Кино без барьеров".Театральное завершение неделиХотя театры завершили свои сезоны и готовят новые постановки в предстоящем, в некоторых учреждениях культуры традиционно продолжают идти спектакли. Например, в субботу в центре-музее Высоцкого покажут "Похороните меня за плинтусом", в театре комедии ждут на "Женихи по объявлению", а в центре "Планета КВН" будет постановка "Шутники" с Константином Райкиным в главной роли.В воскресенье в "Театриуме на Серпуховке" на сцену выйдут Олеся Железняк и Андрей Гайдулян в спектакле "Дуэнья", в театре имени Моссовета пройдет "Ричард III" с Александром Домогаровым в главной роли, а в театре Романа Виктюка будут давать "Сергея и Айседору".
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РИА Новости
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музыка, фестивали, театры, театриум на серпуховке, музей москвы, игорь бутман, москва
17:44 16.07.2021 (обновлено: 18:59 16.07.2021)
 

Музыка, кино и гольф с джазом: куда сходить 17 и 18 июля

© Фото : гольф-клуб "Форест Хиллс"Golf & Jazz
Golf & Jazz - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : гольф-клуб "Форест Хиллс"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Московский регион, несмотря на все ограничения, продолжает жить активной культурной жизнью. Жаркие летние выходные можно заполнить не только прогулками по паркам, усадьбам и набережным, но и посетить концерты, выставки и фестивали. Куда сходить 17 и 18 июля – в подборке РИА Новости.

Музеи бесплатно

В Москве проходит музейная неделя. Один день учреждение, подведомственное департаменту культуры, открывает свои двери бесплатно. Осталось полноценных два дня, чтобы воспользоваться акцией.
Например, в воскресенье всех желающих ждут "Дом Гоголя", Дом-музей Марины Цветаевой, Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Государственный музей обороны Москвы, Музей Москвы и его филиалы и другие пространства.
В некоторые музеи 17 и 18 июля еще действует вход по qr-коду (его имеют или привитые граждане, или те, кто переболел коронавирусом не позднее шести месяцев назад).
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие музеев Москвы после снятия ограничений
Открытие музеев Москвы после снятия ограничений - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Открытие музеев Москвы после снятия ограничений

Музыкальные выходные

Любителей классики каждые выходные ждут в церкви святых апостолов Петра и Павла на Китай-городе. В афиши – симфонические концерты.
И сразу два мероприятия для любителей джаза.
Во-первых, в клубе Игоря Бутмана в воскресенье, 18 июля, состоится концерт Екатерины Унгвари и Матвея Байдикова.
А тех, кто предпочитает необычных культурный отдых, 17 июля ждут в подмосковном гольф-клубе "Форест Хиллс" на вечеринке Golf&Jazz. Фишка проекта — три программы в одной: спортивная, гостевая и музыкальная. Гости смогут поиграть в гольф и послушать хиты и шлягеры джаза. Авторские композиции исполнит поп-фанк дива ASET со своим джаз-бэндом.
© Фото : гольф-клуб "Форест Хиллс"Golf & Jazz
Golf & Jazz - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Фото : гольф-клуб "Форест Хиллс"
Golf & Jazz

Фестивальный уикэнд

Большинство крупных музыкальных фестивалей отменили или перенесли из-за ограничений, однако в Москве все еще организуют другие активности.
Например, в галерее "На Песчаной" ждут на Международный фестиваль коллажа "Режь да клей ФЕСТ", а в образовательном центре ММОМА можно посмотреть фильмы на фестивале "Кино без барьеров".
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПремьера спектакля Сергея Дьячковского "Странный народ эти взрослые"
Премьера спектакля Сергея Дьячковского Странный народ эти взрослые - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Премьера спектакля Сергея Дьячковского "Странный народ эти взрослые"

Театральное завершение недели

Хотя театры завершили свои сезоны и готовят новые постановки в предстоящем, в некоторых учреждениях культуры традиционно продолжают идти спектакли. Например, в субботу в центре-музее Высоцкого покажут "Похороните меня за плинтусом", в театре комедии ждут на "Женихи по объявлению", а в центре "Планета КВН" будет постановка "Шутники" с Константином Райкиным в главной роли.
В воскресенье в "Театриуме на Серпуховке" на сцену выйдут Олеся Железняк и Андрей Гайдулян в спектакле "Дуэнья", в театре имени Моссовета пройдет "Ричард III" с Александром Домогаровым в главной роли, а в театре Романа Виктюка будут давать "Сергея и Айседору".
 
ШоубизМузыкаФестивалиТеатрыТеатриум на СерпуховкеМузей МосквыИгорь БутманМосква
 
 
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