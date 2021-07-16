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Музыка, кино и гольф с джазом: куда сходить 17 и 18 июля

Музыка, кино и гольф с джазом: куда сходить 17 и 18 июля - РИА Новости, 16.07.2021

Музыка, кино и гольф с джазом: куда сходить 17 и 18 июля

Московский регион, несмотря на все ограничения, продолжает жить активной культурной жизнью. Жаркие летние выходные можно заполнить не только прогулками по... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:44

2021-07-16T17:44

2021-07-16T18:59

шоубиз

музыка

фестивали

театры

театриум на серпуховке

музей москвы

игорь бутман

москва

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Московский регион, несмотря на все ограничения, продолжает жить активной культурной жизнью. Жаркие летние выходные можно заполнить не только прогулками по паркам, усадьбам и набережным, но и посетить концерты, выставки и фестивали. Куда сходить 17 и 18 июля – в подборке РИА Новости.Музеи бесплатноВ Москве проходит музейная неделя. Один день учреждение, подведомственное департаменту культуры, открывает свои двери бесплатно. Осталось полноценных два дня, чтобы воспользоваться акцией.Например, в воскресенье всех желающих ждут "Дом Гоголя", Дом-музей Марины Цветаевой, Московский литературный музей-центр К. Г. Паустовского, Государственный музей обороны Москвы, Музей Москвы и его филиалы и другие пространства.В некоторые музеи 17 и 18 июля еще действует вход по qr-коду (его имеют или привитые граждане, или те, кто переболел коронавирусом не позднее шести месяцев назад).Музыкальные выходныеЛюбителей классики каждые выходные ждут в церкви святых апостолов Петра и Павла на Китай-городе. В афиши – симфонические концерты.И сразу два мероприятия для любителей джаза.Во-первых, в клубе Игоря Бутмана в воскресенье, 18 июля, состоится концерт Екатерины Унгвари и Матвея Байдикова.А тех, кто предпочитает необычных культурный отдых, 17 июля ждут в подмосковном гольф-клубе "Форест Хиллс" на вечеринке Golf&Jazz. Фишка проекта — три программы в одной: спортивная, гостевая и музыкальная. Гости смогут поиграть в гольф и послушать хиты и шлягеры джаза. Авторские композиции исполнит поп-фанк дива ASET со своим джаз-бэндом.Фестивальный уикэндБольшинство крупных музыкальных фестивалей отменили или перенесли из-за ограничений, однако в Москве все еще организуют другие активности.Например, в галерее "На Песчаной" ждут на Международный фестиваль коллажа "Режь да клей ФЕСТ", а в образовательном центре ММОМА можно посмотреть фильмы на фестивале "Кино без барьеров".Театральное завершение неделиХотя театры завершили свои сезоны и готовят новые постановки в предстоящем, в некоторых учреждениях культуры традиционно продолжают идти спектакли. Например, в субботу в центре-музее Высоцкого покажут "Похороните меня за плинтусом", в театре комедии ждут на "Женихи по объявлению", а в центре "Планета КВН" будет постановка "Шутники" с Константином Райкиным в главной роли.В воскресенье в "Театриуме на Серпуховке" на сцену выйдут Олеся Железняк и Андрей Гайдулян в спектакле "Дуэнья", в театре имени Моссовета пройдет "Ричард III" с Александром Домогаровым в главной роли, а в театре Романа Виктюка будут давать "Сергея и Айседору".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, фестивали, театры, театриум на серпуховке, музей москвы, игорь бутман, москва