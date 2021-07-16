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Власти Афганистана освободили от талибов район в провинции Бамиян
Власти Афганистана освободили от талибов район в провинции Бамиян - РИА Новости, 16.07.2021
Власти Афганистана освободили от талибов район в провинции Бамиян
Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* (признано террористическим, запрещено в РФ) еще один район в... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:10
2021-07-16T17:04
обострение ситуации в афганистане
афганистан
талибан
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* (признано террористическим, запрещено в РФ) еще один район в провинции Бамиян, сообщил представитель минобороны страны Фавад Аман.В пятницу министерство обороны Афганистана сообщило, что военные взяли под свой контроль уезд Сайган."Афганские силы обороны и безопасности (ANDSF) и силы ополченцев сегодня освободили район Кахмард в провинции Бамиян из-под контроля "Талибана"*. Они понесли тяжелые потери и убежали из района", - заявил представитель минобороны в Twitter.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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обострение ситуации в афганистане, афганистан, талибан, в мире
13:10 16.07.2021 (обновлено: 17:04 16.07.2021)
 
Власти Афганистана освободили от талибов район в провинции Бамиян

Представитель Минобороны Афганистана Аман: военные освободили от талибов уезд Кахмард

© REUTERS / Danish SiddiquiАфганские военнослужащие в провинции Кандагар
Афганские военнослужащие в провинции Кандагар - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© REUTERS / Danish Siddiqui
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* (признано террористическим, запрещено в РФ) еще один район в провинции Бамиян, сообщил представитель минобороны страны Фавад Аман.
В пятницу министерство обороны Афганистана сообщило, что военные взяли под свой контроль уезд Сайган.
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Ситуация в Афганистане стремительно деградирует, заявил Лавров
"Афганские силы обороны и безопасности (ANDSF) и силы ополченцев сегодня освободили район Кахмард в провинции Бамиян из-под контроля "Талибана"*. Они понесли тяжелые потери и убежали из района", - заявил представитель минобороны в Twitter.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Обострение ситуации в АфганистанеАфганистанТалибанВ мире
 
 
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