https://ria.ru/20210716/afganistan-1741524284.html

Власти Афганистана освободили от талибов район в провинции Бамиян

Власти Афганистана освободили от талибов район в провинции Бамиян - РИА Новости, 16.07.2021

Власти Афганистана освободили от талибов район в провинции Бамиян

Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* (признано террористическим, запрещено в РФ) еще один район в... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:10

2021-07-16T13:10

2021-07-16T17:04

обострение ситуации в афганистане

афганистан

талибан

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* (признано террористическим, запрещено в РФ) еще один район в провинции Бамиян, сообщил представитель минобороны страны Фавад Аман.В пятницу министерство обороны Афганистана сообщило, что военные взяли под свой контроль уезд Сайган."Афганские силы обороны и безопасности (ANDSF) и силы ополченцев сегодня освободили район Кахмард в провинции Бамиян из-под контроля "Талибана"*. Они понесли тяжелые потери и убежали из района", - заявил представитель минобороны в Twitter.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками "Талибана"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210716/afganistan-1741498752.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-16T13:10 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, афганистан, талибан, в мире