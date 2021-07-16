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Ситуация в Афганистане стремительно деградирует, заявил Лавров
Ситуация в Афганистане стремительно деградирует, заявил Лавров - РИА Новости, 16.07.2021
Ситуация в Афганистане стремительно деградирует, заявил Лавров
Обстановка в Афганистане становится все хуже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:19
2021-07-16T12:48
афганистан
в мире
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ТАШКЕНТ, 16 июл — РИА Новости. Обстановка в Афганистане становится все хуже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат связал происходящее с выводом американских войск из республики.По его мнению, есть риски "перетока нестабильности в соседние государства". Кроме того, афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который, как отметил министр, достиг беспрецедентного уровня.Москва выступает не только за активный диалог между сторонами конфликта, но и за расширение переговорных форматов, заключил Лавров.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний американских властей до 31 августа завершить вывод своего контингента из этой страны.Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов считает, что война может продлиться еще два месяца, однако полностью республику боевики не захватят, хотя они уже заняли почти половину уездов.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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афганистан, в мире
11:19 16.07.2021 (обновлено: 12:48 16.07.2021)
 

Ситуация в Афганистане стремительно деградирует, заявил Лавров

© REUTERS / Jalil AhmadБывший моджахед дежурит на контрольно-пропускном пункте на окраине провинции Герат
Бывший моджахед дежурит на контрольно-пропускном пункте на окраине провинции Герат - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© REUTERS / Jalil Ahmad
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 16 июл — РИА Новости. Обстановка в Афганистане становится все хуже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации <...>", — сказал он на пленарном заседании конференции "Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязанность: вызовы и возможности".
Дипломат связал происходящее с выводом американских войск из республики.
По его мнению, есть риски "перетока нестабильности в соседние государства". Кроме того, афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который, как отметил министр, достиг беспрецедентного уровня.
Москва выступает не только за активный диалог между сторонами конфликта, но и за расширение переговорных форматов, заключил Лавров.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 04:32
Захарова прокомментировала ситуацию в Афганистане цитатой Жванецкого
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний американских властей до 31 августа завершить вывод своего контингента из этой страны.
Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов считает, что война может продлиться еще два месяца, однако полностью республику боевики не захватят, хотя они уже заняли почти половину уездов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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