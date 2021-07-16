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Ситуация в Афганистане стремительно деградирует, заявил Лавров

Ситуация в Афганистане стремительно деградирует, заявил Лавров - РИА Новости, 16.07.2021

Ситуация в Афганистане стремительно деградирует, заявил Лавров

Обстановка в Афганистане становится все хуже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:19

2021-07-16T11:19

2021-07-16T12:48

афганистан

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ТАШКЕНТ, 16 июл — РИА Новости. Обстановка в Афганистане становится все хуже, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломат связал происходящее с выводом американских войск из республики.По его мнению, есть риски "перетока нестабильности в соседние государства". Кроме того, афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который, как отметил министр, достиг беспрецедентного уровня.Москва выступает не только за активный диалог между сторонами конфликта, но и за расширение переговорных форматов, заключил Лавров.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность нарастает на фоне обещаний американских властей до 31 августа завершить вывод своего контингента из этой страны.Директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов считает, что война может продлиться еще два месяца, однако полностью республику боевики не захватят, хотя они уже заняли почти половину уездов.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-07-16T11:19 true PT0M58S

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