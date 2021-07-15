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Назван простой способ избавиться от жира на животе
Назван простой способ избавиться от жира на животе - РИА Новости, 15.07.2021
Назван простой способ избавиться от жира на животе
Соевая паста твенджан, распространенная в Корее, может помочь избавиться от ожирения. Об этом пишет Express. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T23:40
2021-07-15T23:40
2021-07-15T23:40
здоровье
общество
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Соевая паста твенджан, распространенная в Корее, может помочь избавиться от ожирения. Об этом пишет Express.Исследователи провели эксперимент на группе добровольцев. Часть мужчин и женщин с избыточной массой должна была употреблять в пищу приправу твенджан, а остальные получали плацебо.Спустя 12 недель у людей, добавлявших в еду корейскую соевую пасту, наблюдалось значительное снижение массы тела.По словам специалистов, ежедневный прием десяти граммов твенджана может уменьшить жир в области живота у взрослых.Это, в свою очередь, снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
https://rsport.ria.ru/20210708/zhir-1740351943.html
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здоровье, общество
Назван простой способ избавиться от жира на животе
Ученые назвали простой способ избавиться от жира на животе