https://ria.ru/20210715/zhir-1741461679.html

Назван простой способ избавиться от жира на животе

Назван простой способ избавиться от жира на животе - РИА Новости, 15.07.2021

Назван простой способ избавиться от жира на животе

Соевая паста твенджан, распространенная в Корее, может помочь избавиться от ожирения. Об этом пишет Express. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T23:40

2021-07-15T23:40

2021-07-15T23:40

здоровье

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149567/55/1495675522_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_b467de03a9da02df51196adce14bb9db.jpg

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Соевая паста твенджан, распространенная в Корее, может помочь избавиться от ожирения. Об этом пишет Express.Исследователи провели эксперимент на группе добровольцев. Часть мужчин и женщин с избыточной массой должна была употреблять в пищу приправу твенджан, а остальные получали плацебо.Спустя 12 недель у людей, добавлявших в еду корейскую соевую пасту, наблюдалось значительное снижение массы тела.По словам специалистов, ежедневный прием десяти граммов твенджана может уменьшить жир в области живота у взрослых.Это, в свою очередь, снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

https://rsport.ria.ru/20210708/zhir-1740351943.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество