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Назван простой способ избавиться от жира на животе
Назван простой способ избавиться от жира на животе - РИА Новости, 15.07.2021
Назван простой способ избавиться от жира на животе
Соевая паста твенджан, распространенная в Корее, может помочь избавиться от ожирения. Об этом пишет Express. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T23:40
2021-07-15T23:40
здоровье
общество
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Соевая паста твенджан, распространенная в Корее, может помочь избавиться от ожирения. Об этом пишет Express.Исследователи провели эксперимент на группе добровольцев. Часть мужчин и женщин с избыточной массой должна была употреблять в пищу приправу твенджан, а остальные получали плацебо.Спустя 12 недель у людей, добавлявших в еду корейскую соевую пасту, наблюдалось значительное снижение массы тела.По словам специалистов, ежедневный прием десяти граммов твенджана может уменьшить жир в области живота у взрослых.Это, в свою очередь, снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
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здоровье, общество
23:40 15.07.2021
 
Назван простой способ избавиться от жира на животе

Ученые назвали простой способ избавиться от жира на животе

© Fotolia / Nungning20Человек проверяет вес
Человек проверяет вес - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Fotolia / Nungning20
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Соевая паста твенджан, распространенная в Корее, может помочь избавиться от ожирения. Об этом пишет Express.
Исследователи провели эксперимент на группе добровольцев. Часть мужчин и женщин с избыточной массой должна была употреблять в пищу приправу твенджан, а остальные получали плацебо.
Спустя 12 недель у людей, добавлявших в еду корейскую соевую пасту, наблюдалось значительное снижение массы тела.
По словам специалистов, ежедневный прием десяти граммов твенджана может уменьшить жир в области живота у взрослых.
Это, в свою очередь, снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа.
Мужчина с лишним весом - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 02:35ЗОЖ
Врач рассказала, как избавиться от жира на животе
 
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