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Кинолог рассказал, как помочь собакам пережить жару
Кинолог рассказал, как помочь собакам пережить жару - РИА Новости, 15.07.2021
Кинолог рассказал, как помочь собакам пережить жару
Собаки из-за жаркой погоды рискуют получить солнечный или тепловой удары, поэтому владельцам животных стоит помочь питомцам комфортнее пережить летние месяцы,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T03:16
2021-07-15T03:16
россия
владимир голубев
общество
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Собаки из-за жаркой погоды рискуют получить солнечный или тепловой удары, поэтому владельцам животных стоит помочь питомцам комфортнее пережить летние месяцы, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Он дал советы, как помочь собаке пережить температурные рекорды в городе."В жаркую погоду я призываю особо внимательно следить за состоянием собаки. Находясь дома без кондиционера, попытайтесь облегчить жизнь питомцу. Плотно закройте шторы и разместите лежанку или клетку собаки в хорошо проветриваемом помещении. Не оставляйте собаку без притока воздуха. Чтобы немного охладить питомца, вы можете положить на пол влажное полотенце, предварительно смоченное в ледяной воде, чтобы собака могла на нем лежать. Также убедитесь, что у животного есть доступ к свежей воде, в которую можно добавить немного льда", - сказал Голубев.По его словам, в жаркие дни следует пересмотреть рацион питомца. В жару собаки меньше двигаются и, соответственно, меньше расходуют энергии. Следовательно, не стоит перекармливать их в этот период.Также, рассказал кинолог, ни в коем случае нельзя оставлять в миске недоеденный корм, особенно консервы или мясо. Из-за высокой температуры пища может испортиться и вызвать отравление. "Также следите за тем, чтобы в миске всегда была свежая вода, положите в нее несколько кусочков льда – это поможет охладиться собаке", - рассказал специалист.Помещение, в котором находится собака, должно хорошо проветриваться и быть защищено от прямых солнечных лучей. "Если в доме есть кондиционер, установите комфортную температуру: следите, чтобы в квартире не было слишком холодно, в ином случае собака может простыть", - рассказал Голубев.Чтобы охладить собаку, он предлагает оставить на полу влажное (смоченное в ледяной воде или полежавшее в морозильнике) полотенце, чтобы животное на нем лежало. Также можно смочить прохладной водой живот собаки, подушечки лап и ушные раковины. Однако Голубев не советует полностью купать питомца: когда тепло начнет испаряться, получится водяная баня.Как пояснил кинолог, из-за жары у собаки может начаться сильная линька, поэтому необходимо чаще вычесывать ее, помогая сбросить лишнюю шерсть. Нельзя гулять с животным под открытым солнцем и следует избегать асфальтированного покрытия, поскольку питомец может обжечь подушечки лап. Чтобы этого избежать, можно использовать специальную летнюю обувь, которая поможет защитить лапы."В целом будьте внимательны к состоянию собаки в жаркие летние дни. Если вы заметили, что собака не реагирует на команды, часто останавливается или много лежит, у нее учащенное и затрудненное дыхание, слизистые оболочки ротовой полости приобрели бледный синюшный оттенок, или началась рвота, то необходимо срочно оказать первую помощь", - сказал Голубев.В этом случае нужно убрать собаку с жары - желательно в прохладное помещение с кондиционером или в тень. Убедиться, что она не лежит на нагретой поверхности. После этого следует измерить температуру тела животного. Нормальной считается температура 37,5-39 градусов. Отметка 40 градусов может быть критичной. Чтобы облегчить состояние животного, рассказал кинолог, следует смочить собаке прохладной (но не ледяной) водой область живота, подушечки лап, ушные раковины, убедиться, что ей поступает достаточно свежего воздуха."После оказания первой помощи немедленно обратитесь в ближайшую ветеринарную клинику. Своевременное выполнение необходимых действий при тепловом ударе у собаки поможет спасти питомцу жизнь", - сказал кинолог.
https://ria.ru/20210711/sobaka-1740771685.html
https://ria.ru/20210702/sobaki-1739515967.html
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россия, владимир голубев, общество
03:16 15.07.2021
 
Кинолог рассказал, как помочь собакам пережить жару

Президент кинологической федерации Голубев рассказал, как помочь собакам пережить жару

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСобака породы джек-рассел-терьер на фестивале "Petshop Days 2021" в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге
Собака породы джек-рассел-терьер на фестивале Petshop Days 2021 в Приморском парке Победы на Крестовском острове в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Собаки из-за жаркой погоды рискуют получить солнечный или тепловой удары, поэтому владельцам животных стоит помочь питомцам комфортнее пережить летние месяцы, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Он дал советы, как помочь собаке пережить температурные рекорды в городе.
"В жаркую погоду я призываю особо внимательно следить за состоянием собаки. Находясь дома без кондиционера, попытайтесь облегчить жизнь питомцу. Плотно закройте шторы и разместите лежанку или клетку собаки в хорошо проветриваемом помещении. Не оставляйте собаку без притока воздуха. Чтобы немного охладить питомца, вы можете положить на пол влажное полотенце, предварительно смоченное в ледяной воде, чтобы собака могла на нем лежать. Также убедитесь, что у животного есть доступ к свежей воде, в которую можно добавить немного льда", - сказал Голубев.
По его словам, в жаркие дни следует пересмотреть рацион питомца. В жару собаки меньше двигаются и, соответственно, меньше расходуют энергии. Следовательно, не стоит перекармливать их в этот период.
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Также, рассказал кинолог, ни в коем случае нельзя оставлять в миске недоеденный корм, особенно консервы или мясо. Из-за высокой температуры пища может испортиться и вызвать отравление. "Также следите за тем, чтобы в миске всегда была свежая вода, положите в нее несколько кусочков льда – это поможет охладиться собаке", - рассказал специалист.
Помещение, в котором находится собака, должно хорошо проветриваться и быть защищено от прямых солнечных лучей. "Если в доме есть кондиционер, установите комфортную температуру: следите, чтобы в квартире не было слишком холодно, в ином случае собака может простыть", - рассказал Голубев.
Чтобы охладить собаку, он предлагает оставить на полу влажное (смоченное в ледяной воде или полежавшее в морозильнике) полотенце, чтобы животное на нем лежало. Также можно смочить прохладной водой живот собаки, подушечки лап и ушные раковины. Однако Голубев не советует полностью купать питомца: когда тепло начнет испаряться, получится водяная баня.
Как пояснил кинолог, из-за жары у собаки может начаться сильная линька, поэтому необходимо чаще вычесывать ее, помогая сбросить лишнюю шерсть. Нельзя гулять с животным под открытым солнцем и следует избегать асфальтированного покрытия, поскольку питомец может обжечь подушечки лап. Чтобы этого избежать, можно использовать специальную летнюю обувь, которая поможет защитить лапы.
"В целом будьте внимательны к состоянию собаки в жаркие летние дни. Если вы заметили, что собака не реагирует на команды, часто останавливается или много лежит, у нее учащенное и затрудненное дыхание, слизистые оболочки ротовой полости приобрели бледный синюшный оттенок, или началась рвота, то необходимо срочно оказать первую помощь", - сказал Голубев.
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В этом случае нужно убрать собаку с жары - желательно в прохладное помещение с кондиционером или в тень. Убедиться, что она не лежит на нагретой поверхности. После этого следует измерить температуру тела животного. Нормальной считается температура 37,5-39 градусов. Отметка 40 градусов может быть критичной. Чтобы облегчить состояние животного, рассказал кинолог, следует смочить собаке прохладной (но не ледяной) водой область живота, подушечки лап, ушные раковины, убедиться, что ей поступает достаточно свежего воздуха.
"После оказания первой помощи немедленно обратитесь в ближайшую ветеринарную клинику. Своевременное выполнение необходимых действий при тепловом ударе у собаки поможет спасти питомцу жизнь", - сказал кинолог.
 
РоссияВладимир ГолубевОбщество
 
 
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