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Названы три группы товаров, которые подорожают из-за жары
Названы три группы товаров, которые подорожают из-за жары - РИА Новости, 15.07.2021
Названы три группы товаров, которые подорожают из-за жары
Установившаяся в европейской части России аномально жаркая погода может привести к подорожанию ряда продукции, считает генеральный директор... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T02:10
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россия
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экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Установившаяся в европейской части России аномально жаркая погода может привести к подорожанию ряда продукции, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. В интервью радио Sputnik он перечислил три категории таких товаров.Первая категория – это продукция, на которую подскочил спрос.Ситуация может усугубиться, если на складах недостаточно запасов этих товаров, все это может спровоцировать их подорожание, считает эксперт.Вторая группа – это продукты, требующие определенной температуры при перевозке и хранении."Здесь появляются трудности у производителей, допустим, сливочного масла, замороженных полуфабрикатов. Для их хранения и перевозки требуется банально больше энергии, холодильные камеры требуют больше ресурсов, чтобы поддерживать необходимую температуру", – объяснил эксперт.По его словам, в условиях длительного, как сейчас, летнего зноя со своими задачами справляются не все холодильные установки, и целые партии продукции приходится попросту списывать."Растет себестоимость произведенной продукции и как следствие приходится повышать цены", – отметил эксперт.Третья группа товаров, которые могут подорожать, относится к животноводству, считает Иван Федяков."Не только люди переживают нелегкий период аномальной жары, но и животные: начинают меньше двигаться, меньше есть, снижаются надои, масса животных, это естественным образом влечет за собой уменьшение производственных показателей и как следствие рост цен на эту продукцию", – сказал он в интервью радио Sputnik.
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россия, цены, экономика
02:10 15.07.2021
 
Названы три группы товаров, которые подорожают из-за жары

Эксперт Федяков предупредил россиян о подорожании трех категорий товаров из-за жары

© Pixabay / calimiel Жалюзи
Жалюзи - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© Pixabay / calimiel
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Установившаяся в европейской части России аномально жаркая погода может привести к подорожанию ряда продукции, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. В интервью радио Sputnik он перечислил три категории таких товаров.
Первая категория – это продукция, на которую подскочил спрос.
"В частности, это мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Традиционно в летние месяцы спрос на эту продукцию выше, но когда лето такое жаркое, когда хочется потреблять этой продукции больше, зачастую баланс спроса и предложения переходит больше в спрос, и нарастить объемы производства довольно непросто", – сказал Иван Федяков.
Ситуация может усугубиться, если на складах недостаточно запасов этих товаров, все это может спровоцировать их подорожание, считает эксперт.
Вторая группа – это продукты, требующие определенной температуры при перевозке и хранении.
"Здесь появляются трудности у производителей, допустим, сливочного масла, замороженных полуфабрикатов. Для их хранения и перевозки требуется банально больше энергии, холодильные камеры требуют больше ресурсов, чтобы поддерживать необходимую температуру", – объяснил эксперт.
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По его словам, в условиях длительного, как сейчас, летнего зноя со своими задачами справляются не все холодильные установки, и целые партии продукции приходится попросту списывать.
"Растет себестоимость произведенной продукции и как следствие приходится повышать цены", – отметил эксперт.
Третья группа товаров, которые могут подорожать, относится к животноводству, считает Иван Федяков.
"Не только люди переживают нелегкий период аномальной жары, но и животные: начинают меньше двигаться, меньше есть, снижаются надои, масса животных, это естественным образом влечет за собой уменьшение производственных показателей и как следствие рост цен на эту продукцию", – сказал он в интервью радио Sputnik.
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