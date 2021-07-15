https://ria.ru/20210715/zhara-1741312597.html

Названы три группы товаров, которые подорожают из-за жары

Названы три группы товаров, которые подорожают из-за жары - РИА Новости, 15.07.2021

Названы три группы товаров, которые подорожают из-за жары

Установившаяся в европейской части России аномально жаркая погода может привести к подорожанию ряда продукции, считает генеральный директор... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T02:10

2021-07-15T02:10

2021-07-15T02:10

россия

цены

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982844_0:98:1921:1178_1920x0_80_0_0_ac1a4fa1755bdd2d5db4787601fe0a83.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Установившаяся в европейской части России аномально жаркая погода может привести к подорожанию ряда продукции, считает генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. В интервью радио Sputnik он перечислил три категории таких товаров.Первая категория – это продукция, на которую подскочил спрос.Ситуация может усугубиться, если на складах недостаточно запасов этих товаров, все это может спровоцировать их подорожание, считает эксперт.Вторая группа – это продукты, требующие определенной температуры при перевозке и хранении."Здесь появляются трудности у производителей, допустим, сливочного масла, замороженных полуфабрикатов. Для их хранения и перевозки требуется банально больше энергии, холодильные камеры требуют больше ресурсов, чтобы поддерживать необходимую температуру", – объяснил эксперт.По его словам, в условиях длительного, как сейчас, летнего зноя со своими задачами справляются не все холодильные установки, и целые партии продукции приходится попросту списывать."Растет себестоимость произведенной продукции и как следствие приходится повышать цены", – отметил эксперт.Третья группа товаров, которые могут подорожать, относится к животноводству, считает Иван Федяков."Не только люди переживают нелегкий период аномальной жары, но и животные: начинают меньше двигаться, меньше есть, снижаются надои, масса животных, это естественным образом влечет за собой уменьшение производственных показателей и как следствие рост цен на эту продукцию", – сказал он в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210708/eda-1740372277.html

https://ria.ru/20210714/tseny-1741289486.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, экономика