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Суд в Краснодаре дал застройщику семь лет колонии по делу о мошенничестве
Суд в Краснодаре дал застройщику семь лет колонии по делу о мошенничестве - РИА Новости, 15.07.2021
Суд в Краснодаре дал застройщику семь лет колонии по делу о мошенничестве
Суд в Краснодаре признал застройщика виновным в привлечении денег граждан без разрешения на строительство и приговорил его к 7 годам колонии общего режима,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:15
2021-07-15T17:15
2021-07-15T17:15
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Суд в Краснодаре признал застройщика виновным в привлечении денег граждан без разрешения на строительство и приговорил его к 7 годам колонии общего режима, сообщает прокуратура Краснодарского края.Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел дело местного застройщика Василия Чалого."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В суде установлено, что Чалый в период 9 октября 2013 года по 1 ноября 2018 года, не имея разрешения на строительство, привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома… при этом не намеревался исполнять взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.Отмечается, что от его действий пострадали 28 граждан, а ущерб составил порядка 35 миллионов рублей."Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления, назначил Чалому 7 лет лишения свободы, со штрафом 200 тысяч рублей", - добавляется в релизе.Отбывать наказание застройщику предписано в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
https://realty.ria.ru/20210713/dolschiki-1741136205.html
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россия, краснодар, краснодарский край, происшествия
Суд в Краснодаре дал застройщику семь лет колонии по делу о мошенничестве
Суд в Краснодаре дал застройщику семь лет колонии по делу о мошенничестве