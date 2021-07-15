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Суд в Краснодаре дал застройщику семь лет колонии по делу о мошенничестве
Суд в Краснодаре дал застройщику семь лет колонии по делу о мошенничестве - РИА Новости, 15.07.2021
Суд в Краснодаре дал застройщику семь лет колонии по делу о мошенничестве
Суд в Краснодаре признал застройщика виновным в привлечении денег граждан без разрешения на строительство и приговорил его к 7 годам колонии общего режима,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:15
2021-07-15T17:15
россия
краснодар
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Суд в Краснодаре признал застройщика виновным в привлечении денег граждан без разрешения на строительство и приговорил его к 7 годам колонии общего режима, сообщает прокуратура Краснодарского края.Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел дело местного застройщика Василия Чалого."Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В суде установлено, что Чалый в период 9 октября 2013 года по 1 ноября 2018 года, не имея разрешения на строительство, привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома… при этом не намеревался исполнять взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.Отмечается, что от его действий пострадали 28 граждан, а ущерб составил порядка 35 миллионов рублей."Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления, назначил Чалому 7 лет лишения свободы, со штрафом 200 тысяч рублей", - добавляется в релизе.Отбывать наказание застройщику предписано в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
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россия, краснодар, краснодарский край, происшествия
17:15 15.07.2021
 
Суд в Краснодаре дал застройщику семь лет колонии по делу о мошенничестве

Суд в Краснодаре дал застройщику семь лет колонии по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочие во время реставрационных работ на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве
Рабочие во время реставрационных работ на территории спортивного комплекса Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КРАСНОДАР, 15 июл – РИА Новости. Суд в Краснодаре признал застройщика виновным в привлечении денег граждан без разрешения на строительство и приговорил его к 7 годам колонии общего режима, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел дело местного застройщика Василия Чалого.
Дольщики
13 июля, 18:20
Еще одно дело возбуждено на застройщика, обманувшего 500 красноярцев
"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В суде установлено, что Чалый в период 9 октября 2013 года по 1 ноября 2018 года, не имея разрешения на строительство, привлекал денежные средства граждан для строительства многоквартирного жилого дома… при этом не намеревался исполнять взятые на себя обязательства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от его действий пострадали 28 граждан, а ущерб составил порядка 35 миллионов рублей.
"Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, тяжести совершенного преступления, назначил Чалому 7 лет лишения свободы, со штрафом 200 тысяч рублей", - добавляется в релизе.
Отбывать наказание застройщику предписано в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.
 
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