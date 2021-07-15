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В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами - РИА Новости, 15.07.2021
В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
Останки семерых мирных жителей, расстрелянных нацистами, обнаружили поисковики вместе со следователями в районе деревни Колодезное города Тулы, сообщает СУСК... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:42
2021-07-15T15:42
россия
великая отечественная война (1941-1945)
следственный комитет россии (ск рф)
тульская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Останки семерых мирных жителей, расстрелянных нацистами, обнаружили поисковики вместе со следователями в районе деревни Колодезное города Тулы, сообщает СУСК России по региону.Отмечается, что с 7 по 9 июля в районе деревни Колодезное сотрудники регионального следственного управления СК России совместно с волонтерами приняли участие в поисковых работах на территории, временно оккупированной в период Великой Отечественной войны, где, согласно архивным данным, имеются захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов. Поисковые работы проводятся в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности"."Трагедия в деревне Колодезное произошла 7 декабря 1941 года. Один из жителей оккупированной деревни проник в машину немецких солдат и похитил оттуда вещи. В отместку гитлеровцы устроили в округе облаву, а затем расстреляли схваченных. Всего немцы расстреляли, по разным данным, от 22 до 24 жителей деревни в возрасте от 17 до 70 лет", - говорится в сообщении.Уточняется, что до проведения поисковых работ место захоронения погибших не было достоверно известно. На данный момент найдены останки 11 человек – четырех человек поисковики "подняли" в мае, и еще семеро были найдены на днях при участии сотрудников СК РФ. Личности троих человек, предположительно, установлены. Останки остальных будут направлены для проведения судебно-медицинской и генетической экспертиз с целью установления возраста, пола, личности погибших, наличия у них повреждений, а также причины и предположительного времени смерти, информирует следственное управление. Работы по поиску останков продолжаются.
https://ria.ru/20210712/salsk-1740886916.html
россия
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россия, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), тульская область, происшествия
15:42 15.07.2021
 
В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами

В Тульской области поисковики нашли захоронение деревенских жителей, расстрелянных нацистами

© СК РФВ Смоленской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения мирных граждан, предположительно, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны
В Смоленской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения мирных граждан, предположительно, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны
© СК РФ
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Останки семерых мирных жителей, расстрелянных нацистами, обнаружили поисковики вместе со следователями в районе деревни Колодезное города Тулы, сообщает СУСК России по региону.
Отмечается, что с 7 по 9 июля в районе деревни Колодезное сотрудники регионального следственного управления СК России совместно с волонтерами приняли участие в поисковых работах на территории, временно оккупированной в период Великой Отечественной войны, где, согласно архивным данным, имеются захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов. Поисковые работы проводятся в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности".
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СК начал работу в Сальске на месте массового захоронения жертв нацистов
"Трагедия в деревне Колодезное произошла 7 декабря 1941 года. Один из жителей оккупированной деревни проник в машину немецких солдат и похитил оттуда вещи. В отместку гитлеровцы устроили в округе облаву, а затем расстреляли схваченных. Всего немцы расстреляли, по разным данным, от 22 до 24 жителей деревни в возрасте от 17 до 70 лет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что до проведения поисковых работ место захоронения погибших не было достоверно известно. На данный момент найдены останки 11 человек – четырех человек поисковики "подняли" в мае, и еще семеро были найдены на днях при участии сотрудников СК РФ. Личности троих человек, предположительно, установлены. Останки остальных будут направлены для проведения судебно-медицинской и генетической экспертиз с целью установления возраста, пола, личности погибших, наличия у них повреждений, а также причины и предположительного времени смерти, информирует следственное управление. Работы по поиску останков продолжаются.
 
РоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Следственный комитет России (СК РФ)Тульская областьПроисшествия
 
 
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