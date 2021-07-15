https://ria.ru/20210715/zakhoronenie-1741399287.html

В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами

В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами - РИА Новости, 15.07.2021

В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами

Останки семерых мирных жителей, расстрелянных нацистами, обнаружили поисковики вместе со следователями в районе деревни Колодезное города Тулы, сообщает СУСК... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:42

2021-07-15T15:42

2021-07-15T15:42

россия

великая отечественная война (1941-1945)

следственный комитет россии (ск рф)

тульская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Останки семерых мирных жителей, расстрелянных нацистами, обнаружили поисковики вместе со следователями в районе деревни Колодезное города Тулы, сообщает СУСК России по региону.Отмечается, что с 7 по 9 июля в районе деревни Колодезное сотрудники регионального следственного управления СК России совместно с волонтерами приняли участие в поисковых работах на территории, временно оккупированной в период Великой Отечественной войны, где, согласно архивным данным, имеются захоронения мирных граждан, погибших от рук нацистов. Поисковые работы проводятся в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности"."Трагедия в деревне Колодезное произошла 7 декабря 1941 года. Один из жителей оккупированной деревни проник в машину немецких солдат и похитил оттуда вещи. В отместку гитлеровцы устроили в округе облаву, а затем расстреляли схваченных. Всего немцы расстреляли, по разным данным, от 22 до 24 жителей деревни в возрасте от 17 до 70 лет", - говорится в сообщении.Уточняется, что до проведения поисковых работ место захоронения погибших не было достоверно известно. На данный момент найдены останки 11 человек – четырех человек поисковики "подняли" в мае, и еще семеро были найдены на днях при участии сотрудников СК РФ. Личности троих человек, предположительно, установлены. Останки остальных будут направлены для проведения судебно-медицинской и генетической экспертиз с целью установления возраста, пола, личности погибших, наличия у них повреждений, а также причины и предположительного времени смерти, информирует следственное управление. Работы по поиску останков продолжаются.

https://ria.ru/20210712/salsk-1740886916.html

россия

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, великая отечественная война (1941-1945), следственный комитет россии (ск рф), тульская область, происшествия