https://ria.ru/20210715/yamal-1741386455.html

На Ямале увеличилось число успешно сдавших ЕГЭ школьников

На Ямале увеличилось число успешно сдавших ЕГЭ школьников - РИА Новости, 15.07.2021

На Ямале увеличилось число успешно сдавших ЕГЭ школьников

Число успешно сдавших ЕГЭ школьников увеличилось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - треть выпускников получили один из результатов "80 и более" баллов, РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:44

2021-07-15T14:44

2021-07-15T14:44

ямало-ненецкий автономный округ

россия

единый государственный экзамен (егэ)

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ямал

надым

ноябрьск

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Число успешно сдавших ЕГЭ школьников увеличилось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - треть выпускников получили один из результатов "80 и более" баллов, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."В окружном департаменте образования озвучили результаты сдачи единого государственного экзамена. В регионе увеличилось количество высокобалльных результатов. Треть выпускников имеют один из результатов "80 и более" баллов", - говорится в сообщении.По английскому языку каждый третий выпускник – высокобалльник, по русскому языку – каждый четвертый, по информатике и литературе – каждый пятый. Высшее количество баллов набрали 23 школьника. Больше всего стобалльников по литературе – шесть. Лидирующие позиции по количеству "золотых" ЕГЭ занимают Новый Уренгой (семь), Ноябрьск (пять) и Надым (четыре)."В округе продолжают действовать меры поддержки: 100-балльники и педагоги-наставники, подготовившие ребят, получат по 100 тысяч рублей, медалисты – 15 тысяч рублей", – приводятся в сообщении слова начальника окружного департамента образования Светланы Головко.Школьники успешно справились с экзаменационными заданиями по информатике, которые впервые проходили в компьютерной форме. Средний балл ямальских ребят превысил показатели по России. Около половины выпускников сдавали обществознание как предмет, необходимый для поступления в вузы по специальностям гуманитарного профиля. Результаты экзамена по данному предмету также улучшились. Средний балл вырос на 1,1 балла и почти на 1,5 балла превысил средний показатель по России.В связи с особыми условиями проведения экзаменов, ЕГЭ в этом году сдавали только выпускники, планирующие поступать в высшие учебные заведения, их в автономном округе 92%. Остальные сдавали государственный выпускной экзамен. Всего ЕГЭ этом году сдавали 3316 человек, из них 3146 – выпускники текущего года, уточняют власти.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/ege-1741291501.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210707/1740252689.html

россия

ямал

надым

ноябрьск

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россия, единый государственный экзамен (егэ), ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, надым, ноябрьск, общество