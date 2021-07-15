Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210715/yamal-1741386455.html
На Ямале увеличилось число успешно сдавших ЕГЭ школьников
На Ямале увеличилось число успешно сдавших ЕГЭ школьников - РИА Новости, 15.07.2021
На Ямале увеличилось число успешно сдавших ЕГЭ школьников
Число успешно сдавших ЕГЭ школьников увеличилось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - треть выпускников получили один из результатов "80 и более" баллов, РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T14:44
2021-07-15T14:44
ямало-ненецкий автономный округ
россия
единый государственный экзамен (егэ)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ямал
надым
ноябрьск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478824_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_59b1708a37127e7dda23aaf42779ec28.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Число успешно сдавших ЕГЭ школьников увеличилось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - треть выпускников получили один из результатов "80 и более" баллов, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."В окружном департаменте образования озвучили результаты сдачи единого государственного экзамена. В регионе увеличилось количество высокобалльных результатов. Треть выпускников имеют один из результатов "80 и более" баллов", - говорится в сообщении.По английскому языку каждый третий выпускник – высокобалльник, по русскому языку – каждый четвертый, по информатике и литературе – каждый пятый. Высшее количество баллов набрали 23 школьника. Больше всего стобалльников по литературе – шесть. Лидирующие позиции по количеству "золотых" ЕГЭ занимают Новый Уренгой (семь), Ноябрьск (пять) и Надым (четыре)."В округе продолжают действовать меры поддержки: 100-балльники и педагоги-наставники, подготовившие ребят, получат по 100 тысяч рублей, медалисты – 15 тысяч рублей", – приводятся в сообщении слова начальника окружного департамента образования Светланы Головко.Школьники успешно справились с экзаменационными заданиями по информатике, которые впервые проходили в компьютерной форме. Средний балл ямальских ребят превысил показатели по России. Около половины выпускников сдавали обществознание как предмет, необходимый для поступления в вузы по специальностям гуманитарного профиля. Результаты экзамена по данному предмету также улучшились. Средний балл вырос на 1,1 балла и почти на 1,5 балла превысил средний показатель по России.В связи с особыми условиями проведения экзаменов, ЕГЭ в этом году сдавали только выпускники, планирующие поступать в высшие учебные заведения, их в автономном округе 92%. Остальные сдавали государственный выпускной экзамен. Всего ЕГЭ этом году сдавали 3316 человек, из них 3146 – выпускники текущего года, уточняют власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/ege-1741291501.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210707/1740252689.html
россия
ямал
надым
ноябрьск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738478824_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9fd9e046a532f59eb69f2a18d1acfb2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, единый государственный экзамен (егэ), ямало-ненецкий автономный округ (янао), ямал, надым, ноябрьск, общество
14:44 15.07.2021
 
На Ямале увеличилось число успешно сдавших ЕГЭ школьников

Пресс-служба губернатора ЯНАО: в регионе увеличилось число успешно сдавших ЕГЭ школьников

© РИА Новости / Александр КряжевУчитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Число успешно сдавших ЕГЭ школьников увеличилось в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - треть выпускников получили один из результатов "80 и более" баллов, сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона.
"В окружном департаменте образования озвучили результаты сдачи единого государственного экзамена. В регионе увеличилось количество высокобалльных результатов. Треть выпускников имеют один из результатов "80 и более" баллов", - говорится в сообщении.
По английскому языку каждый третий выпускник – высокобалльник, по русскому языку – каждый четвертый, по информатике и литературе – каждый пятый. Высшее количество баллов набрали 23 школьника. Больше всего стобалльников по литературе – шесть. Лидирующие позиции по количеству "золотых" ЕГЭ занимают Новый Уренгой (семь), Ноябрьск (пять) и Надым (четыре).
"В округе продолжают действовать меры поддержки: 100-балльники и педагоги-наставники, подготовившие ребят, получат по 100 тысяч рублей, медалисты – 15 тысяч рублей", – приводятся в сообщении слова начальника окружного департамента образования Светланы Головко.
Задания для ЕГЭ по информатике - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
Вчера, 19:35В России
Минимальный балл ЕГЭ в следующем году не изменится
Школьники успешно справились с экзаменационными заданиями по информатике, которые впервые проходили в компьютерной форме. Средний балл ямальских ребят превысил показатели по России. Около половины выпускников сдавали обществознание как предмет, необходимый для поступления в вузы по специальностям гуманитарного профиля. Результаты экзамена по данному предмету также улучшились. Средний балл вырос на 1,1 балла и почти на 1,5 балла превысил средний показатель по России.
В связи с особыми условиями проведения экзаменов, ЕГЭ в этом году сдавали только выпускники, планирующие поступать в высшие учебные заведения, их в автономном округе 92%. Остальные сдавали государственный выпускной экзамен. Всего ЕГЭ этом году сдавали 3316 человек, из них 3146 – выпускники текущего года, уточняют власти.

Другие новости региона читайте здесь >>

ЕГЭ-2021: как прошла государственная аттестация российских школьников? - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 13:04Прямой эфир
ЕГЭ-2021: как прошла государственная аттестация российских школьников?
 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалНадымНоябрьскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:22Создатели "Спутника V" проведут новые испытания с другими вакцинами
16:21Сенатор призвал направлять деньги на разработку лекарства от коронавируса
16:20Процесс оценки "Спутник V" в Евросоюзе продолжается, заявили в EMA
16:17В США признали, что переоценили стратегическую значимость Украины
16:14Космонавты на МКС разберут на части старый российский скафандр
16:10Ученые выяснили, сколько сохраняются антитела после легкой формы CОVID-19
16:08Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
16:06Число жертв наводнений в Германии возросло до 42 человек
15:57"Нами пол вытрут": британцы испугались новых провокаций у границ России
15:54В Кельне сообщили о 20 погибших при наводнении
15:53На Украине проверят телеканал "Интер" из-за показа запрещенных фильмов
15:51В Германии отвергли идею компенсаций Украине за "Северный поток — 2"
15:51В Туркмении ответили на интервью инфекциониста российского Минздрава
15:50"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
15:47Россиянам в ЮАР посоветовали запастись едой и водой
15:47Посольство дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам
15:45Нидерландский журналист умер после покушения
15:45Слуцкий прокомментировал доклад Европарламента по отношениям с Россией
15:42В Тульской области нашли захоронение местных жителей, убитых нацистами
15:37"Газпром" прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Лента новостейМолния