https://ria.ru/20210715/yabloko-1741400935.html
"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса - РИА Новости, 15.07.2021
"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести двухнедельный локдаун и принять срочные меры по поддержке РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:50
2021-07-15T15:50
2021-07-15T17:01
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
николай рыбаков
здоровье - общество
яблоко
воз
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести двухнедельный локдаун и принять срочные меры по поддержке экономики и населения. Об этом сообщается на сайте партии. Политик обратил внимание на рост уровня смертности от COVID-19 в России и отставание по темпам вакцинации от ряда стран. Он заявил, что действующих мер недостаточно для сдерживания эпидемии. Рыбаков призвал ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели с возможностью продления этого срока еще на семь дней. Глава "Яблока" выступил за компенсацию работодателям расходов по зарплатам, налогам и страховым платежам за счет средств из Фонда национального благосостояния. А ушедшим в вынужденный отпуск сотрудникам выплатить не менее половины средней месячной зарплаты. Также политик призвал поддержать самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес, а также независимых работников в сфере культуры и искусства. Для этого, по его словам, необходимы программы, покрывающие также расходы на аренду помещений и выпадающие доходы. Еще один пункт в письме Рыбакова — дотации для граждан, арендующих жилье. Им, по предложению главы "Яблока", нужно возместить половину расходов. Кроме того, политик призвал перенаправить бюджетные средства с неприоритетных статей на помощь системе здравоохранения. За прошедшие сутки в России зафиксировали 25 293 новых случая заражения коронавирусом и 791 случай с летальным исходом, что стало антирекордом с начала пандемии. За все время в стране зарегистрировали 5 882 295 пациентов с коронавирусом. Умерли 146 069 человек, выздоровели — 5 278 976. По данным ВОЗ, в мире выявили 187 миллионов заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их число приближается к 188 миллионам. Скончались более четырех миллионов. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.
https://ria.ru/20210715/vaktsiny-1741360506.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай рыбаков, здоровье - общество, яблоко, воз, владимир путин
15:50 15.07.2021 (обновлено: 17:01 15.07.2021)
"Яблоко" попросило Путина объявить нерабочие дни из-за коронавируса
Глава "Яблока" Рыбаков призвал Путина ввести нерабочие дни из-за роста смертности от COVID-19
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости.
Председатель партии "Яблоко
" Николай Рыбаков
обратился к президенту Владимиру Путину
с просьбой ввести двухнедельный локдаун и принять срочные меры по поддержке экономики и населения. Об этом сообщается на сайте
партии.
Политик обратил внимание на рост уровня смертности от COVID-19 в России
и отставание по темпам вакцинации от ряда стран. Он заявил, что действующих мер недостаточно для сдерживания эпидемии.
"Никакие частичные ограничения не дают того же ощутимого и быстрого эффекта, как тотальный локдаун", — заявил он.
Рыбаков призвал ввести режим оплачиваемых нерабочих дней на две недели с возможностью продления этого срока еще на семь дней. Глава "Яблока" выступил за компенсацию работодателям расходов по зарплатам, налогам и страховым платежам за счет средств из Фонда национального благосостояния. А ушедшим в вынужденный отпуск сотрудникам выплатить не менее половины средней месячной зарплаты.
Также политик призвал поддержать самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес, а также независимых работников в сфере культуры и искусства. Для этого, по его словам, необходимы программы, покрывающие также расходы на аренду помещений и выпадающие доходы.
Еще один пункт в письме Рыбакова — дотации для граждан, арендующих жилье. Им, по предложению главы "Яблока", нужно возместить половину расходов.
Кроме того, политик призвал перенаправить бюджетные средства с неприоритетных статей на помощь системе здравоохранения.
За прошедшие сутки в России зафиксировали 25 293 новых случая заражения коронавирусом и 791 случай с летальным исходом, что стало антирекордом с начала пандемии. За все время в стране зарегистрировали 5 882 295 пациентов с коронавирусом. Умерли 146 069 человек, выздоровели — 5 278 976.
По данным ВОЗ
, в мире выявили 187 миллионов заболевших. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса
, их число приближается к 188 миллионам. Скончались более четырех миллионов. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии
и Бразилии
.