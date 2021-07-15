https://ria.ru/20210715/whatsapp-1741440079.html

В WhatsApp появилась новая функция

В WhatsApp появилась новая функция - РИА Новости, 15.07.2021

В WhatsApp появилась новая функция

Глава WhatsApp Уилли Кэткарт сообщил о запуске бета-версии приложения с поддержкой нескольких устройств для работы с одной учетной записью. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T19:05

2021-07-15T19:05

2021-07-15T19:16

whatsapp inc.

технологии

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Глава WhatsApp Уилли Кэткарт сообщил о запуске бета-версии приложения с поддержкой нескольких устройств для работы с одной учетной записью. "Мы с радостью выпускаем новую бета-версию WhatsApp с возможностью работы с несколькими устройствами. Теперь вы можете пользоваться им на десктопе или через веб-интерфейс, даже когда телефон не активен и не подключен к интернету", — написал Кэткарт в твиттере. Он отметил, что до недавнего момента пользоваться мессенджером одновременно можно было только на одном устройстве, а работа десктоп-версии и веб-интерфейса работала по принципу отзеркаливания смартфона — то есть было необходимо держать гаджет включенным и с доступом к интернету. Пока доступ к новой функции есть у участников программы бета-тестирования WhatsApp.

https://ria.ru/20210712/whatsapp-1740946524.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., технологии