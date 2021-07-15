https://ria.ru/20210715/vyplaty-1741369036.html

Мишустин призвал исключить сбои при оформлении выплат на школьников

Мишустин призвал исключить сбои при оформлении выплат на школьников - РИА Новости, 15.07.2021

Мишустин призвал исключить сбои при оформлении выплат на школьников

Портал "Госуслуги", через который родители детей школьного возраста подают заявления на единовременную выплату в 10 тысяч рублей, должен работать без сбоев,... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:15

2021-07-15T13:15

2021-07-15T13:15

россия

максут шадаев

михаил мишустин

пенсионный фонд рф

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741363705_0:29:3018:1726_1920x0_80_0_0_a2d40370d271eaacb59706bdf965e6cb.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Портал "Госуслуги", через который родители детей школьного возраста подают заявления на единовременную выплату в 10 тысяч рублей, должен работать без сбоев, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.На заседании правительства в четверг глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что более 8 миллионов родителей в России уже оформили заявление на получение выплат на детей школьного возраста через портал "Госуслуги". Ранее в Минцифры рассказали, что портал госуслуг разослал уведомления о возможности получения выплат 12,5 миллионам родителей, которые имеют на них право и ранее пользовались госуслугами. В уведомлениях содержалась ссылка на предзаполненное заявление. Родителям нужно было проверить корректность указанных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР."Нужно, чтобы сервис (портал "Госуслуги", через который родители подают заявление на выплаты школьникам) действовал без сбоев – это важный шаг внедрения механизмов проактивного уведомления людей и формирование системы, в том числе, социального казначейства. Необходимо продолжать эту работу", - сказал Мишустин на заседании правительства после выступления Шадаева.В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.

https://ria.ru/20210715/pravitelstvo-1741367469.html

https://ria.ru/20210714/vyplata-1741234693.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максут шадаев, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, владимир путин, общество