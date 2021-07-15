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Мишустин призвал исключить сбои при оформлении выплат на школьников
Мишустин призвал исключить сбои при оформлении выплат на школьников - РИА Новости, 15.07.2021
Мишустин призвал исключить сбои при оформлении выплат на школьников
Портал "Госуслуги", через который родители детей школьного возраста подают заявления на единовременную выплату в 10 тысяч рублей, должен работать без сбоев,... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:15
2021-07-15T13:15
россия
максут шадаев
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Портал "Госуслуги", через который родители детей школьного возраста подают заявления на единовременную выплату в 10 тысяч рублей, должен работать без сбоев, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.На заседании правительства в четверг глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что более 8 миллионов родителей в России уже оформили заявление на получение выплат на детей школьного возраста через портал "Госуслуги". Ранее в Минцифры рассказали, что портал госуслуг разослал уведомления о возможности получения выплат 12,5 миллионам родителей, которые имеют на них право и ранее пользовались госуслугами. В уведомлениях содержалась ссылка на предзаполненное заявление. Родителям нужно было проверить корректность указанных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР."Нужно, чтобы сервис (портал "Госуслуги", через который родители подают заявление на выплаты школьникам) действовал без сбоев – это важный шаг внедрения механизмов проактивного уведомления людей и формирование системы, в том числе, социального казначейства. Необходимо продолжать эту работу", - сказал Мишустин на заседании правительства после выступления Шадаева.В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.
https://ria.ru/20210715/pravitelstvo-1741367469.html
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россия, максут шадаев, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, владимир путин, общество
13:15 15.07.2021
 
Мишустин призвал исключить сбои при оформлении выплат на школьников

Премьер Мишустин: нужно, чтобы Госуслуги работали без сбоев при оформлении выплат на школьников

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Портал "Госуслуги", через который родители детей школьного возраста подают заявления на единовременную выплату в 10 тысяч рублей, должен работать без сбоев, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства в четверг глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что более 8 миллионов родителей в России уже оформили заявление на получение выплат на детей школьного возраста через портал "Госуслуги". Ранее в Минцифры рассказали, что портал госуслуг разослал уведомления о возможности получения выплат 12,5 миллионам родителей, которые имеют на них право и ранее пользовались госуслугами. В уведомлениях содержалась ссылка на предзаполненное заявление. Родителям нужно было проверить корректность указанных данных и подтвердить отправку заявления в ПФР.
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"Нужно, чтобы сервис (портал "Госуслуги", через который родители подают заявление на выплаты школьникам) действовал без сбоев – это важный шаг внедрения механизмов проактивного уведомления людей и формирование системы, в том числе, социального казначейства. Необходимо продолжать эту работу", - сказал Мишустин на заседании правительства после выступления Шадаева.
В ходе послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию были озвучены новые меры поддержки семей с детьми. В частности, с 16 августа начнутся единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет. Единовременную выплату смогут получить родители более 20 миллионов детей.
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РоссияМаксут ШадаевМихаил МишустинПенсионный фонд РФВладимир ПутинОбщество
 
 
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