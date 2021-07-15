https://ria.ru/20210715/vyplaty-1741309269.html

Начался прием заявлений на выплату на детей к 1 сентября

Начался прием заявлений на выплату на детей к 1 сентября - РИА Новости, 15.07.2021

Начался прием заявлений на выплату на детей к 1 сентября

Прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет стартовал в России, средства начнут перечислять уже 16 августа. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T00:08

2021-07-15T00:08

2021-07-15T07:29

россия

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет стартовал в России, средства начнут перечислять уже 16 августа.Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России (ПФР). Во втором случае с собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС как родителя, так и ребенка.Выплата назначается на каждого ребенка школьного возраста, при этом всех детей можно указать в одном заявлении. Срок подачи заканчивается 1 ноября 2021 года.Обращение рассматривается пять рабочих дней. При этом многие родители, благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда, уже получили предзаполненные заявления, которые остается только проверить.Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года, а 18 - не раньше даты выхода указа. Также деньги могут получить семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если молодой человек продолжает учиться по общеобразовательным программам.Что касается шести- и семнадцатилетних детей, то пособие полагается им вне зависимости от факта обучения в школе. Если ребенок в шесть лет еще не ходит в школу - семья получит деньги, как и семья семнадцатилетнего подростка, который школу уже закончил и поступил в колледж или университет.Получить выплату можно только безналично, на карту любой платежной системы.

https://ria.ru/20210714/vyplaty-1741297201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионный фонд рф, общество