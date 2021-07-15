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Начался прием заявлений на выплату на детей к 1 сентября
Начался прием заявлений на выплату на детей к 1 сентября - РИА Новости, 15.07.2021
Начался прием заявлений на выплату на детей к 1 сентября
Прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет стартовал в России, средства начнут перечислять уже 16 августа. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T00:08
2021-07-15T00:08
2021-07-15T07:29
россия
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет стартовал в России, средства начнут перечислять уже 16 августа.Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России (ПФР). Во втором случае с собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС как родителя, так и ребенка.Выплата назначается на каждого ребенка школьного возраста, при этом всех детей можно указать в одном заявлении. Срок подачи заканчивается 1 ноября 2021 года.Обращение рассматривается пять рабочих дней. При этом многие родители, благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда, уже получили предзаполненные заявления, которые остается только проверить.Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года, а 18 - не раньше даты выхода указа. Также деньги могут получить семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если молодой человек продолжает учиться по общеобразовательным программам.Что касается шести- и семнадцатилетних детей, то пособие полагается им вне зависимости от факта обучения в школе. Если ребенок в шесть лет еще не ходит в школу - семья получит деньги, как и семья семнадцатилетнего подростка, который школу уже закончил и поступил в колледж или университет.Получить выплату можно только безналично, на карту любой платежной системы.
https://ria.ru/20210714/vyplaty-1741297201.html
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россия, пенсионный фонд рф, общество
00:08 15.07.2021 (обновлено: 07:29 15.07.2021)
Начался прием заявлений на выплату на детей к 1 сентября
В России начался прием заявлений на выплату на детей от шести до восемнадцати лет к 1 сентября
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет стартовал в России
, средства начнут перечислять уже 16 августа.
Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России (ПФР
). Во втором случае с собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС как родителя, так и ребенка.
Выплата назначается на каждого ребенка школьного возраста, при этом всех детей можно указать в одном заявлении. Срок подачи заканчивается 1 ноября 2021 года.
Обращение рассматривается пять рабочих дней. При этом многие родители, благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда, уже получили предзаполненные заявления, которые остается только проверить.
Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года, а 18 - не раньше даты выхода указа. Также деньги могут получить семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если молодой человек продолжает учиться по общеобразовательным программам.
Что касается шести- и семнадцатилетних детей, то пособие полагается им вне зависимости от факта обучения в школе. Если ребенок в шесть лет еще не ходит в школу - семья получит деньги, как и семья семнадцатилетнего подростка, который школу уже закончил и поступил в колледж или университет.
Получить выплату можно только безналично, на карту любой платежной системы.