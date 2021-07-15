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Керри раскрыл цель визита в Москву
Керри раскрыл цель визита в Москву - РИА Новости, 15.07.2021
Керри раскрыл цель визита в Москву
Спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что одной из целей визита в Москву было убедить РФ, как и другие страны, активизировать работу по... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:12
2021-07-15T20:14
россия
джон керри
джо байден
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что одной из целей визита в Москву было убедить РФ, как и другие страны, активизировать работу по снижению выбросов.Он подчеркнул, что посетил Россию с визитом по поручению президента Джо Байдена, который очень серьезно относится к этой теме и хочет, чтобы РФ и США занялись вопросами климата."Это одна из причин, почему я приехал сюда – добиться повышения целевых показателей (по снижению выбросов - ред.) отдельных стран накануне конференции в Глазго. Президент Байден совершенно ясно дал понять, что это то, к чему мы стремимся. Нам всем надо повысить свои целевые показатели. Мы не просим Россию делать это в одиночку", - сказал Керри в интервью изданию "Коммерсант".США уже заявили о своих ориентирах, перейдя от сокращения выбросов на 26% к сокращению на 50–52% в течение следующих десяти лет, добавил спецпосланник президента США."Нам нужно, чтобы Россия повысила свои целевые показатели в преддверии Глазго. И это не США придумали. Это не просто наша просьба. Это то, на чем сосредоточены усилия государств по всему миру", - отметил Керри.Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля, где провел по тематике климата переговоры с российскими официальными лицами, в частности с президентом Владимиром Путиным - по телефону, а с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время встреч.
https://ria.ru/20210715/kerri-1741447854.html
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сша
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россия, джон керри, джо байден, владимир путин, москва, сша
20:12 15.07.2021 (обновлено: 20:14 15.07.2021)
 
Керри раскрыл цель визита в Москву

Спецпредставитель Байдена по климату Керри: цель визита в Москву - убедить Россию уменьшить выбросы

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что одной из целей визита в Москву было убедить РФ, как и другие страны, активизировать работу по снижению выбросов.
Он подчеркнул, что посетил Россию с визитом по поручению президента Джо Байдена, который очень серьезно относится к этой теме и хочет, чтобы РФ и США занялись вопросами климата.
"Это одна из причин, почему я приехал сюда – добиться повышения целевых показателей (по снижению выбросов - ред.) отдельных стран накануне конференции в Глазго. Президент Байден совершенно ясно дал понять, что это то, к чему мы стремимся. Нам всем надо повысить свои целевые показатели. Мы не просим Россию делать это в одиночку", - сказал Керри в интервью изданию "Коммерсант".
США уже заявили о своих ориентирах, перейдя от сокращения выбросов на 26% к сокращению на 50–52% в течение следующих десяти лет, добавил спецпосланник президента США.
Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри в координационном центре при правительстве РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
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"Нам нужно, чтобы Россия повысила свои целевые показатели в преддверии Глазго. И это не США придумали. Это не просто наша просьба. Это то, на чем сосредоточены усилия государств по всему миру", - отметил Керри.
Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля, где провел по тематике климата переговоры с российскими официальными лицами, в частности с президентом Владимиром Путиным - по телефону, а с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время встреч.
 
РоссияДжон КерриДжо БайденВладимир ПутинМоскваСША
 
 
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