20:12 15.07.2021 (обновлено: 20:14 15.07.2021)
Керри раскрыл цель визита в Москву
Спецпредставитель Байдена по климату Керри: цель визита в Москву - убедить Россию уменьшить выбросы
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что одной из целей визита в Москву было убедить РФ, как и другие страны, активизировать работу по снижению выбросов.
Он подчеркнул, что посетил Россию с визитом по поручению президента Джо Байдена, который очень серьезно относится к этой теме и хочет, чтобы РФ и США занялись вопросами климата.
"Это одна из причин, почему я приехал сюда – добиться повышения целевых показателей (по снижению выбросов - ред.) отдельных стран накануне конференции в Глазго. Президент Байден совершенно ясно дал понять, что это то, к чему мы стремимся. Нам всем надо повысить свои целевые показатели. Мы не просим Россию делать это в одиночку", - сказал Керри в интервью изданию "Коммерсант".
США уже заявили о своих ориентирах, перейдя от сокращения выбросов на 26% к сокращению на 50–52% в течение следующих десяти лет, добавил спецпосланник президента США.
"Нам нужно, чтобы Россия повысила свои целевые показатели в преддверии Глазго. И это не США придумали. Это не просто наша просьба. Это то, на чем сосредоточены усилия государств по всему миру", - отметил Керри.
Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля, где провел по тематике климата переговоры с российскими официальными лицами, в частности с президентом Владимиром Путиным - по телефону, а с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время встреч.