https://ria.ru/20210715/vybrosy-1741448701.html

Керри раскрыл цель визита в Москву

Керри раскрыл цель визита в Москву - РИА Новости, 15.07.2021

Керри раскрыл цель визита в Москву

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что одной из целей визита в Москву было убедить РФ, как и другие страны, активизировать работу по... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T20:12

2021-07-15T20:12

2021-07-15T20:14

россия

джон керри

джо байден

владимир путин

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740982869_0:56:3177:1843_1920x0_80_0_0_a7d9061fbb35a54463f3eb20be52a7bd.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри заявил, что одной из целей визита в Москву было убедить РФ, как и другие страны, активизировать работу по снижению выбросов.Он подчеркнул, что посетил Россию с визитом по поручению президента Джо Байдена, который очень серьезно относится к этой теме и хочет, чтобы РФ и США занялись вопросами климата."Это одна из причин, почему я приехал сюда – добиться повышения целевых показателей (по снижению выбросов - ред.) отдельных стран накануне конференции в Глазго. Президент Байден совершенно ясно дал понять, что это то, к чему мы стремимся. Нам всем надо повысить свои целевые показатели. Мы не просим Россию делать это в одиночку", - сказал Керри в интервью изданию "Коммерсант".США уже заявили о своих ориентирах, перейдя от сокращения выбросов на 26% к сокращению на 50–52% в течение следующих десяти лет, добавил спецпосланник президента США."Нам нужно, чтобы Россия повысила свои целевые показатели в преддверии Глазго. И это не США придумали. Это не просто наша просьба. Это то, на чем сосредоточены усилия государств по всему миру", - отметил Керри.Керри посетил РФ с визитом с 12 по 15 июля, где провел по тематике климата переговоры с российскими официальными лицами, в частности с президентом Владимиром Путиным - по телефону, а с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время встреч.

https://ria.ru/20210715/kerri-1741447854.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джон керри, джо байден, владимир путин, москва, сша