https://ria.ru/20210715/vybrosy-1741448218.html
Керри предложил обмениваться с Россией технологиями для снижения выбросов
Керри предложил обмениваться с Россией технологиями для снижения выбросов - РИА Новости, 15.07.2021
Керри предложил обмениваться с Россией технологиями для снижения выбросов
США и РФ могли бы проводить совместные исследования и обмениваться технологиями, в том числе по водороду, для снижения углеродных выбросов, заявил спецпосланник РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T20:09
2021-07-15T20:09
2021-07-15T20:30
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США и РФ могли бы проводить совместные исследования и обмениваться технологиями, в том числе по водороду, для снижения углеродных выбросов, заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри."Мы думаем, что есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы помочь России справиться с некоторыми из этих новых задач: совместные исследования того или иного рода; возможно, обмен технологиями… Речь могла бы идти о совместных исследованиях в сфере прорывных технологий, таких как улавливание и захоронение углерода или водорода", - заявил Керри в интервью газете "Коммерсант".Он подчеркнул, что Россия является четвертым или пятым по величине эмитентом выбросов в мире, в зависимости от того, считать ли ЕС субъектом или нет. "И поэтому мы не можем сделать это без России. Никто из нас не может", - добавил Керри.Спецпосланник президента отметил, что будет справедливо, если другие страны, включая Россию, присоединяться к усилиям США и будут вносить справедливый вклад в глобальные усилия по сокращению выбросов.У России и США есть сферы для сотрудничества, которые могут помочь частично снизить напряженность в отношениях, заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри."Есть сферы, где Россия и Соединенные Штаты могут наладить подлинное сотрудничество, что, как мы надеемся, даст возможность частично снизить напряженность в отношениях между нашими странами, и попытаться через совместную работу над решением глобальной проблемы выйти на развязки по некоторым двусторонним вопросам", - заявил Керри в интервью газете "Коммерсант", подчеркнув, что есть большие задачи и вызовы в области исследований и разработок в сфере борьбы с климатическими изменениями.Он отметил, что необходимо ускорить сокращение выбросов и переход к альтернативной, возобновляемой, устойчивой энергетике.При этом Керри добавил, что России и США придется поработать, чтобы отделить климатическую повестку от повестки отношений двух стран. "Ну, это возможно. Очевидно, что это не произойдет автоматически - нам придется поработать над тем, чтобы это произошло", - резюмировал он.
https://ria.ru/20210715/kerri-1741447854.html
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россия, джон керри, сша, в мире
20:09 15.07.2021 (обновлено: 20:30 15.07.2021)
Керри предложил обмениваться с Россией технологиями для снижения выбросов
Спецпредставитель по климату Керри предложил Москве обмениваться технологиями для снижения выбросов
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. США
и РФ могли бы проводить совместные исследования и обмениваться технологиями, в том числе по водороду, для снижения углеродных выбросов, заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри
.
"Мы думаем, что есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы помочь России
справиться с некоторыми из этих новых задач: совместные исследования того или иного рода; возможно, обмен технологиями… Речь могла бы идти о совместных исследованиях в сфере прорывных технологий, таких как улавливание и захоронение углерода или водорода", - заявил Керри в интервью газете "Коммерсант".
Он подчеркнул, что Россия является четвертым или пятым по величине эмитентом выбросов в мире, в зависимости от того, считать ли ЕС субъектом или нет. "И поэтому мы не можем сделать это без России. Никто из нас не может", - добавил Керри.
Спецпосланник президента отметил, что будет справедливо, если другие страны, включая Россию, присоединяться к усилиям США и будут вносить справедливый вклад в глобальные усилия по сокращению выбросов.
У России и США есть сферы для сотрудничества, которые могут помочь частично снизить напряженность в отношениях, заявил спецпосланник президента США по вопросам климата Джон Керри.
"Есть сферы, где Россия и Соединенные Штаты могут наладить подлинное сотрудничество, что, как мы надеемся, даст возможность частично снизить напряженность в отношениях между нашими странами, и попытаться через совместную работу над решением глобальной проблемы выйти на развязки по некоторым двусторонним вопросам", - заявил Керри в интервью газете "Коммерсант", подчеркнув, что есть большие задачи и вызовы в области исследований и разработок в сфере борьбы с климатическими изменениями.
Он отметил, что необходимо ускорить сокращение выбросов и переход к альтернативной, возобновляемой, устойчивой энергетике.
При этом Керри добавил, что России и США придется поработать, чтобы отделить климатическую повестку от повестки отношений двух стран. "Ну, это возможно. Очевидно, что это не произойдет автоматически - нам придется поработать над тем, чтобы это произошло", - резюмировал он.