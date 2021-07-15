https://ria.ru/20210715/vybory-1741433740.html

ЦИК попросили вернуть доступ к трансляциям с избирательных участков

ЦИК попросили вернуть доступ к трансляциям с избирательных участков - РИА Новости, 15.07.2021

ЦИК попросили вернуть доступ к трансляциям с избирательных участков

Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", кандидат в Госдуму по 208-му одномандатному округу Москвы Олег Леонов сообщил, что обратился в ЦИК с... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T18:18

2021-07-15T18:18

2021-07-15T19:11

россия

выборы в государственную думу

цик рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1920x0_80_0_0_e9d4f591d2eae5c408c00f3d733909ff.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", кандидат в Госдуму по 208-му одномандатному округу Москвы Олег Леонов сообщил, что обратился в ЦИК с просьбой вернуть возможность наблюдать за видеотрансляциями на выборах всем желающим.Ранее стало известно, что ЦИК закрыла трансляции с избирательных участков для обычных граждан. Теперь доступ к ним будет иметь ограниченный круг людей. Как заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, главной причиной такого решения стала экономия средств, так как для обеспечения свободного доступа к видео всем желающим заложенных средств не хватит. Именно поэтому доступ будет дан в первую очередь тем, кто "впрямую участвует в избирательных кампаниях"."Суть моего обращения заключается в том, что я не могу согласиться с тем, что доступ к видеокамерам будет предоставляться далеко не всем, но что еще важнее – принцип этого доступа сомнителен. Если у нас открытые выборы, то каждый должен иметь возможность следить за ними, только тогда их можно будет назвать по-настоящему прозрачными. Как только начинаются попытки что-то скрыть, доверие к ним сразу снижается", – сказал Леонов РИА Новости.Он отметил, что не уверен, что его доводы будут услышаны и приняты, но не сделать обращения он не мог."Нам нужен четкий выборный процесс, который не даст усомниться в открытости выборов. Без доступа к камерам всех желающих, это будет невозможно", – добавил Леонов.Член ЦИК Евгений Шевченко, в свою очередь, заявил РИА Новости, что подобное решение максимально расширит возможности и охватит даже более чем 80% избирателей."То постановление, которое вчера принял ЦИК по видеонаблюдению, оно максимально расширяет возможности... Есть покрытие в разных регионах, и так вот эти покрытия 80% (избирателей - ред.), как было озвучено. Реально с учетом того, что в регионах будет еще закрываться видеонаблюдение, цифра будет еще больше. В середине августа будем понимать, но она будет гораздо больше 80%", - заявил Шевченко.

https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/vybory-1741307645.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выборы в государственную думу, цик рф, политика