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ЦИК попросили вернуть доступ к трансляциям с избирательных участков
ЦИК попросили вернуть доступ к трансляциям с избирательных участков - РИА Новости, 15.07.2021
ЦИК попросили вернуть доступ к трансляциям с избирательных участков
Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", кандидат в Госдуму по 208-му одномандатному округу Москвы Олег Леонов сообщил, что обратился в ЦИК с... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T18:18
2021-07-15T19:11
россия
выборы в государственную думу
цик рф
политика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", кандидат в Госдуму по 208-му одномандатному округу Москвы Олег Леонов сообщил, что обратился в ЦИК с просьбой вернуть возможность наблюдать за видеотрансляциями на выборах всем желающим.Ранее стало известно, что ЦИК закрыла трансляции с избирательных участков для обычных граждан. Теперь доступ к ним будет иметь ограниченный круг людей. Как заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, главной причиной такого решения стала экономия средств, так как для обеспечения свободного доступа к видео всем желающим заложенных средств не хватит. Именно поэтому доступ будет дан в первую очередь тем, кто "впрямую участвует в избирательных кампаниях"."Суть моего обращения заключается в том, что я не могу согласиться с тем, что доступ к видеокамерам будет предоставляться далеко не всем, но что еще важнее – принцип этого доступа сомнителен. Если у нас открытые выборы, то каждый должен иметь возможность следить за ними, только тогда их можно будет назвать по-настоящему прозрачными. Как только начинаются попытки что-то скрыть, доверие к ним сразу снижается", – сказал Леонов РИА Новости.Он отметил, что не уверен, что его доводы будут услышаны и приняты, но не сделать обращения он не мог."Нам нужен четкий выборный процесс, который не даст усомниться в открытости выборов. Без доступа к камерам всех желающих, это будет невозможно", – добавил Леонов.Член ЦИК Евгений Шевченко, в свою очередь, заявил РИА Новости, что подобное решение максимально расширит возможности и охватит даже более чем 80% избирателей."То постановление, которое вчера принял ЦИК по видеонаблюдению, оно максимально расширяет возможности... Есть покрытие в разных регионах, и так вот эти покрытия 80% (избирателей - ред.), как было озвучено. Реально с учетом того, что в регионах будет еще закрываться видеонаблюдение, цифра будет еще больше. В середине августа будем понимать, но она будет гораздо больше 80%", - заявил Шевченко.
https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html
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россия, выборы в государственную думу, цик рф, политика
18:18 15.07.2021 (обновлено: 19:11 15.07.2021)
 
ЦИК попросили вернуть доступ к трансляциям с избирательных участков

Координатор "Лизы Алерт" Леонов попросил ЦИК вернуть доступ к трансляциям с избирательных участков

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", кандидат в Госдуму по 208-му одномандатному округу Москвы Олег Леонов сообщил, что обратился в ЦИК с просьбой вернуть возможность наблюдать за видеотрансляциями на выборах всем желающим.
Ранее стало известно, что ЦИК закрыла трансляции с избирательных участков для обычных граждан. Теперь доступ к ним будет иметь ограниченный круг людей. Как заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев, главной причиной такого решения стала экономия средств, так как для обеспечения свободного доступа к видео всем желающим заложенных средств не хватит. Именно поэтому доступ будет дан в первую очередь тем, кто "впрямую участвует в избирательных кампаниях".
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"Суть моего обращения заключается в том, что я не могу согласиться с тем, что доступ к видеокамерам будет предоставляться далеко не всем, но что еще важнее – принцип этого доступа сомнителен. Если у нас открытые выборы, то каждый должен иметь возможность следить за ними, только тогда их можно будет назвать по-настоящему прозрачными. Как только начинаются попытки что-то скрыть, доверие к ним сразу снижается", – сказал Леонов РИА Новости.
Он отметил, что не уверен, что его доводы будут услышаны и приняты, но не сделать обращения он не мог.
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"Нам нужен четкий выборный процесс, который не даст усомниться в открытости выборов. Без доступа к камерам всех желающих, это будет невозможно", – добавил Леонов.
Член ЦИК Евгений Шевченко, в свою очередь, заявил РИА Новости, что подобное решение максимально расширит возможности и охватит даже более чем 80% избирателей.
"То постановление, которое вчера принял ЦИК по видеонаблюдению, оно максимально расширяет возможности... Есть покрытие в разных регионах, и так вот эти покрытия 80% (избирателей - ред.), как было озвучено. Реально с учетом того, что в регионах будет еще закрываться видеонаблюдение, цифра будет еще больше. В середине августа будем понимать, но она будет гораздо больше 80%", - заявил Шевченко.
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