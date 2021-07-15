https://ria.ru/20210715/vybory-1741416301.html

ЦИК заверил список кандидатов партии "Новые люди" для участия в выборах

ЦИК заверил список кандидатов партии "Новые люди" для участия в выборах - РИА Новости, 15.07.2021

ЦИК заверил список кандидатов партии "Новые люди" для участия в выборах

Российский Центризбирком заверил федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Новые люди", следует из постановления... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:02

2021-07-15T17:02

2021-07-15T17:02

сардана авксентьева

выборы в государственную думу

цик рф

госдума рф

политика

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком заверил федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Новые люди", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в четверг.Партия "Новые люди" представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы 9 июля. Федеральную часть списка возглавили председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Как сообщил Нечаев, в федеральном списке партии 239 кандидатов, по одномандатным округам - 214."ЦИК постановляет... заверить федеральный список кандидатов в депутаты ГД восьмого созыва в количестве 212 человек, выдвинутый политической партией "Новые люди",... заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 195 человек", - говорится в постановлении.Комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей политической партии "Новые люди" и представителей партии по финансовым вопросам. Центризбирком также постановил разрешить партии открыть специальный избирательный счет.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210714/vybory-1741272528.html

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сардана авксентьева, выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, политика