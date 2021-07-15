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ЦИК заверил список кандидатов партии "Новые люди" для участия в выборах
ЦИК заверил список кандидатов партии "Новые люди" для участия в выборах - РИА Новости, 15.07.2021
ЦИК заверил список кандидатов партии "Новые люди" для участия в выборах
Российский Центризбирком заверил федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Новые люди", следует из постановления... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:02
2021-07-15T17:02
сардана авксентьева
выборы в государственную думу
цик рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком заверил федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Новые люди", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в четверг.Партия "Новые люди" представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы 9 июля. Федеральную часть списка возглавили председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Как сообщил Нечаев, в федеральном списке партии 239 кандидатов, по одномандатным округам - 214."ЦИК постановляет... заверить федеральный список кандидатов в депутаты ГД восьмого созыва в количестве 212 человек, выдвинутый политической партией "Новые люди",... заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 195 человек", - говорится в постановлении.Комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей политической партии "Новые люди" и представителей партии по финансовым вопросам. Центризбирком также постановил разрешить партии открыть специальный избирательный счет.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210714/vybory-1741272528.html
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сардана авксентьева, выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, политика
17:02 15.07.2021
 
ЦИК заверил список кандидатов партии "Новые люди" для участия в выборах

ЦИК заверил список кандидатов партии "Новые люди" и разрешил партии открыть специальный счет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСъезд партии "Новые люди" проходит на площадке Цифровое деловое пространство
Съезд партии Новые люди проходит на площадке Цифровое деловое пространство - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком заверил федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Новые люди", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в четверг.
Партия "Новые люди" представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы 9 июля. Федеральную часть списка возглавили председатель "Новых людей" Алексей Нечаев и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Как сообщил Нечаев, в федеральном списке партии 239 кандидатов, по одномандатным округам - 214.
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"ЦИК постановляет... заверить федеральный список кандидатов в депутаты ГД восьмого созыва в количестве 212 человек, выдвинутый политической партией "Новые люди",... заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 195 человек", - говорится в постановлении.
Комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей политической партии "Новые люди" и представителей партии по финансовым вопросам. Центризбирком также постановил разрешить партии открыть специальный избирательный счет.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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