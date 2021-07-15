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Европарламент утвердил доклад по политическим отношениям с Россией

Европарламент утвердил доклад по политическим отношениям с Россией - РИА Новости, 15.07.2021

Европарламент утвердил доклад по политическим отношениям с Россией

Комитет Европейского парламента по иностранным делам утвердил доклад по политическим отношениям ЕС с Россией, следует из заявления ЕП по итогам голосования. РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T13:51

2021-07-15T13:51

2021-07-15T15:14

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Комитет Европейского парламента по иностранным делам утвердил доклад по политическим отношениям ЕС с Россией, следует из заявления ЕП по итогам голосования.Документ подготовил докладчик Европарламента по диалогу с Москвой, евродепутат от Литвы Андриус Кубилиус. Его поддержали 56 членов комитета, девять выступили против, пять воздержались. Теперь доклад вынесут на голосование всего ЕП на пленарной сессии.Евродепутаты призвали ЕС не признавать российский парламент, если выборы 2021 года "пройдут с нарушением демократических принципов и международного права". В этом случае Кубилиус хочет предложить Евросоюзу рассмотреть возможность приостановки участия Москвы в международных парламентских ассамблеях. Об этом перед голосованием сообщила крупнейшая в ЕП фракция Европейская народная партия ЕРР.В документе указано, что "Россия может быть демократической страной", а ЕС должен разработать всеобъемлющие принципы и стратегию взаимодействия с Москвой, основанные "на фундаментальных европейских ценностях".В докладе депутаты предлагают различать российский народ и власти страны, активизировать работу с партнерами по усилению "демократических импульсов в России" и оказывать дополнительную поддержку соседним с ней государствам.Решения Европарламента не обязательны к исполнению, это рекомендация для стран ЕС.В июне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что новая внешнеполитическая стратегия Евросоюза по России базируется на трех принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Как отметила в ответ официальный представитель российского МИД Мария Захарова, у тех, кто придумал такую концепцию, "явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием". В России не раз подчеркивали готовность к сотрудничеству с ЕС, но лишь взаимоуважительной основе.Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва пройдут в России с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. Своих кандидатов в ходе избирательной кампании 2021 года смогут выдвинуть 32 партии. Регистрация претендентов на депутатские мандаты закончится 4 августа.

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евросоюз, россия, европарламент, в мире