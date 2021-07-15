Мосэкомониторинг: качество воздуха в Москве ухудшилось из-за жары
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Качество атмосферного воздуха ухудшилось в Москве из-за аномальной жары, сообщил заместитель руководителя ГПБУ "Мосэкомониторинг" Евгений Никитич.
Он отметил, что на уровень загрязнения воздуха влияет два фактора - это наличие источников выбросов загрязняющих веществ и текущая метеорологическая обстановка. При этом во время неблагоприятных метеорологических условий предприятия обязаны снижать выбросы, и они действительно это делают.
"Наше аномальное лето действительно ухудшило несколько качество атмосферного воздуха. Есть такой термин "неблагоприятные метеорологические условия", которые способствуют накоплению вредных веществ и препятствуют их рассеиванию... Практически каждый день последнее время неблагоприятные метеоусловия объявляются... В ночные часы преимущественно отмечают повышенные загрязнения. Днем у нас обычно не превышаются нормативы качества, а ночью в некоторых местах, особенно вблизи трасс и магистралей, мы фиксируем повышение", - рассказал Никитич на пресс-конференции "Вода - земля - воздух. Как меняются экологические показатели Москвы".
При этом он уточнил, что количество станций "Мосэкомониторинга" в Москве оптимально, достигло определенного предела. "Поэтому в ближайшем обозримом будущем не планируем расширение", - добавил он.