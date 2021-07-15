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Мосэкомониторинг: качество воздуха в Москве ухудшилось из-за жары
Мосэкомониторинг: качество воздуха в Москве ухудшилось из-за жары - РИА Новости, 15.07.2021
Мосэкомониторинг: качество воздуха в Москве ухудшилось из-за жары
Качество атмосферного воздуха ухудшилось в Москве из-за аномальной жары, сообщил заместитель руководителя ГПБУ "Мосэкомониторинг" Евгений Никитич. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:07
2021-07-15T15:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосэкомониторинг
москва
общество
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Качество атмосферного воздуха ухудшилось в Москве из-за аномальной жары, сообщил заместитель руководителя ГПБУ "Мосэкомониторинг" Евгений Никитич.Он отметил, что на уровень загрязнения воздуха влияет два фактора - это наличие источников выбросов загрязняющих веществ и текущая метеорологическая обстановка. При этом во время неблагоприятных метеорологических условий предприятия обязаны снижать выбросы, и они действительно это делают.При этом он уточнил, что количество станций "Мосэкомониторинга" в Москве оптимально, достигло определенного предела. "Поэтому в ближайшем обозримом будущем не планируем расширение", - добавил он.
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мосэкомониторинг, москва, общество
15:07 15.07.2021
 

Мосэкомониторинг: качество воздуха в Москве ухудшилось из-за жары

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Качество атмосферного воздуха ухудшилось в Москве из-за аномальной жары, сообщил заместитель руководителя ГПБУ "Мосэкомониторинг" Евгений Никитич.
Он отметил, что на уровень загрязнения воздуха влияет два фактора - это наличие источников выбросов загрязняющих веществ и текущая метеорологическая обстановка. При этом во время неблагоприятных метеорологических условий предприятия обязаны снижать выбросы, и они действительно это делают.
"Наше аномальное лето действительно ухудшило несколько качество атмосферного воздуха. Есть такой термин "неблагоприятные метеорологические условия", которые способствуют накоплению вредных веществ и препятствуют их рассеиванию... Практически каждый день последнее время неблагоприятные метеоусловия объявляются... В ночные часы преимущественно отмечают повышенные загрязнения. Днем у нас обычно не превышаются нормативы качества, а ночью в некоторых местах, особенно вблизи трасс и магистралей, мы фиксируем повышение", - рассказал Никитич на пресс-конференции "Вода - земля - воздух. Как меняются экологические показатели Москвы".
При этом он уточнил, что количество станций "Мосэкомониторинга" в Москве оптимально, достигло определенного предела. "Поэтому в ближайшем обозримом будущем не планируем расширение", - добавил он.
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