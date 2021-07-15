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Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20210715/voronezh-1741418952.html
В Воронежской области на комфортную среду направят 1,8 млрд рублей
В Воронежской области на комфортную среду направят 1,8 млрд рублей - РИА Новости, 15.07.2021
В Воронежской области на комфортную среду направят 1,8 млрд рублей
Около 1,8 миллиарда рублей будет направлено в этом году в Воронежской области на формирование комфортной городской среды, сообщает в четверг областная дума. РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:11
2021-07-15T17:11
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Около 1,8 миллиарда рублей будет направлено в этом году в Воронежской области на формирование комфортной городской среды, сообщает в четверг областная дума.Депутаты думы на заседании 15 июля увеличили расходы областного бюджета на реализацию ряда важнейших для социально-экономического развития региона проектов."Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона дополнительно поступает еще 355,6 миллиона рублей, в том числе более 81 миллиона рублей — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 269 миллионов рублей на реализацию мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". В целом, в Воронежской области на формирование комфортной городской среды в 2021 году направят почти 1,8 миллиарда рублей", — сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.Выросли бюджетные ассигнования департаменту здравоохранения области в сумме 389,7 миллиона рублей. Из них более 281 миллиона рублей — на мероприятия по противодействию новой коронавирусной инфекции, 93,8 миллиона рублей — на лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями."Департамент соцзащиты области получит дополнительно более 292,6 миллиона рублей. Из них около 121 миллиона рублей — на софинансирование дополнительных федеральных средств на выплаты детям от 3 до 7 лет, и еще 112,1 миллиона рублей — на мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Также 32,7 миллиона рублей поступит на мероприятия по информатизации органов социальной защиты, и еще более 22 миллионов рублей — на приобретение жилья для детей-сирот", — пояснил Нетёсов.Департамент образования, науки и молодежной политики получит почти 348 миллиона рублей, в том числе 208 миллионов — на программу капитального ремонта. Департаменту промышленности и транспорта направят 104,5 миллиона рублей, в том числе почти 82 миллиона рублей на компенсацию железнодорожникам льготного проезда воронежцев электричками. Кроме того, департамент аграрной политики области сможет направить еще 42 миллиона рублей на субсидии организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты.
https://ria.ru/20210715/byudzhet-1741400765.html
https://ria.ru/20210304/voronezh-1599901075.html
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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область
17:11 15.07.2021
 
В Воронежской области на комфортную среду направят 1,8 млрд рублей

Около 1,8 миллиарда рублей направят в Воронежской области на формирование комфортной городской среды

© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Около 1,8 миллиарда рублей будет направлено в этом году в Воронежской области на формирование комфортной городской среды, сообщает в четверг областная дума.
Депутаты думы на заседании 15 июля увеличили расходы областного бюджета на реализацию ряда важнейших для социально-экономического развития региона проектов.
"Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона дополнительно поступает еще 355,6 миллиона рублей, в том числе более 81 миллиона рублей — на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 269 миллионов рублей на реализацию мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". В целом, в Воронежской области на формирование комфортной городской среды в 2021 году направят почти 1,8 миллиарда рублей", — сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Выросли бюджетные ассигнования департаменту здравоохранения области в сумме 389,7 миллиона рублей. Из них более 281 миллиона рублей — на мероприятия по противодействию новой коронавирусной инфекции, 93,8 миллиона рублей — на лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями.
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"Департамент соцзащиты области получит дополнительно более 292,6 миллиона рублей. Из них около 121 миллиона рублей — на софинансирование дополнительных федеральных средств на выплаты детям от 3 до 7 лет, и еще 112,1 миллиона рублей — на мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Также 32,7 миллиона рублей поступит на мероприятия по информатизации органов социальной защиты, и еще более 22 миллионов рублей — на приобретение жилья для детей-сирот", — пояснил Нетёсов.
Департамент образования, науки и молодежной политики получит почти 348 миллиона рублей, в том числе 208 миллионов — на программу капитального ремонта. Департаменту промышленности и транспорта направят 104,5 миллиона рублей, в том числе почти 82 миллиона рублей на компенсацию железнодорожникам льготного проезда воронежцев электричками. Кроме того, департамент аграрной политики области сможет направить еще 42 миллиона рублей на субсидии организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты.

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