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Азаров поручил создать комфортные условия в Сергиевских минеральных водах
Азаров поручил создать комфортные условия в Сергиевских минеральных водах - РИА Новости, 15.07.2021
Азаров поручил создать комфортные условия в Сергиевских минеральных водах
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещании в четверг поручил создать комфортные условия для приезжающих в санаторий "Сергиевские минеральные... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T17:34
2021-07-15T17:34
дмитрий азаров
самарская область
сергиевский район
общество
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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещании в четверг поручил создать комфортные условия для приезжающих в санаторий "Сергиевские минеральные воды".По данным пресс-службы облправительства, в совещании по развитию санатория "Сергиевские минеральные воды" приняли участие руководители министерств и ведомств региона, представители Федерального медико-биологического агентства, которому принадлежит учреждение, глава Сергиевского района."Наша задача – создать комфортные условия для людей, которые приезжают в Сергиевские минеральные воды. Необходимо обеспечить оснащение санатория современным оборудованием, разработать комплекс дополнительных услуг. Нужно привести в порядок всю инфраструктуру, в том числе инженерную, благоустроить территорию. Очень важно создавать дополнительный поток пациентов и туристов, которые будут проходить лечение в санатории", – цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что три года назад при содействии губернатора началась комплексная работа по развитию курорта. В частности, приобретено новое современное лечебное оборудование, начат ремонт корпусов и номерного фонда, ведется благоустройство поселка Серноводск, где располагается учреждение."В капитальные ремонты, обновление материально-технической базы вкладываются ежегодно от 50 до 100 миллионов рублей. В этом году в сентябре поступит уникальное оборудование для реабилитации пациентов с последствиями нарушений мозгового кровообращения, аналогов которому в регионе пока еще нет. Кроме того, до конца этого года мы отремонтируем еще порядка 20 номеров", - цитирует пресс-служба начальника управления организации медицинской помощи, промышленной медицины и противодействия чрезвычайным ситуациям ФМБА России Михаила Ратманова.По информации пресс-службы, Азаров обратил внимание на возможность привлечения частных инвестиций в развитие курорта. Ратманов ответил, что будет рассмотрена возможность строительства новых корпусов жилого фонда. Участники совещания также обсудили возможность присвоения учреждению статуса курорта федерального значения, в настоящее время идет подготовка необходимой документации. Азаров поручил ускорить эту работу.
https://ria.ru/20210616/ekologiya-1737265632.html
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дмитрий азаров, самарская область, сергиевский район, общество
17:34 15.07.2021
 
Азаров поручил создать комфортные условия в Сергиевских минеральных водах

Азаров поручил создать комфортные условия в Сергиевских минеральных водах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещании в четверг поручил создать комфортные условия для приезжающих в санаторий "Сергиевские минеральные воды".
По данным пресс-службы облправительства, в совещании по развитию санатория "Сергиевские минеральные воды" приняли участие руководители министерств и ведомств региона, представители Федерального медико-биологического агентства, которому принадлежит учреждение, глава Сергиевского района.
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"Наша задача – создать комфортные условия для людей, которые приезжают в Сергиевские минеральные воды. Необходимо обеспечить оснащение санатория современным оборудованием, разработать комплекс дополнительных услуг. Нужно привести в порядок всю инфраструктуру, в том числе инженерную, благоустроить территорию. Очень важно создавать дополнительный поток пациентов и туристов, которые будут проходить лечение в санатории", – цитирует Азарова пресс-служба.
Отмечается, что три года назад при содействии губернатора началась комплексная работа по развитию курорта. В частности, приобретено новое современное лечебное оборудование, начат ремонт корпусов и номерного фонда, ведется благоустройство поселка Серноводск, где располагается учреждение.
"В капитальные ремонты, обновление материально-технической базы вкладываются ежегодно от 50 до 100 миллионов рублей. В этом году в сентябре поступит уникальное оборудование для реабилитации пациентов с последствиями нарушений мозгового кровообращения, аналогов которому в регионе пока еще нет. Кроме того, до конца этого года мы отремонтируем еще порядка 20 номеров", - цитирует пресс-служба начальника управления организации медицинской помощи, промышленной медицины и противодействия чрезвычайным ситуациям ФМБА России Михаила Ратманова.
По информации пресс-службы, Азаров обратил внимание на возможность привлечения частных инвестиций в развитие курорта. Ратманов ответил, что будет рассмотрена возможность строительства новых корпусов жилого фонда. Участники совещания также обсудили возможность присвоения учреждению статуса курорта федерального значения, в настоящее время идет подготовка необходимой документации. Азаров поручил ускорить эту работу.
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Дмитрий АзаровСамарская областьСергиевский районОбщество
 
 
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