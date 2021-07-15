https://ria.ru/20210715/vody-1741424381.html

Азаров поручил создать комфортные условия в Сергиевских минеральных водах

Азаров поручил создать комфортные условия в Сергиевских минеральных водах - РИА Новости, 15.07.2021

Азаров поручил создать комфортные условия в Сергиевских минеральных водах

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещании в четверг поручил создать комфортные условия для приезжающих в санаторий "Сергиевские минеральные... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T17:34

2021-07-15T17:34

2021-07-15T17:34

дмитрий азаров

самарская область

сергиевский район

общество

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САМАРА, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на совещании в четверг поручил создать комфортные условия для приезжающих в санаторий "Сергиевские минеральные воды".По данным пресс-службы облправительства, в совещании по развитию санатория "Сергиевские минеральные воды" приняли участие руководители министерств и ведомств региона, представители Федерального медико-биологического агентства, которому принадлежит учреждение, глава Сергиевского района."Наша задача – создать комфортные условия для людей, которые приезжают в Сергиевские минеральные воды. Необходимо обеспечить оснащение санатория современным оборудованием, разработать комплекс дополнительных услуг. Нужно привести в порядок всю инфраструктуру, в том числе инженерную, благоустроить территорию. Очень важно создавать дополнительный поток пациентов и туристов, которые будут проходить лечение в санатории", – цитирует Азарова пресс-служба.Отмечается, что три года назад при содействии губернатора началась комплексная работа по развитию курорта. В частности, приобретено новое современное лечебное оборудование, начат ремонт корпусов и номерного фонда, ведется благоустройство поселка Серноводск, где располагается учреждение."В капитальные ремонты, обновление материально-технической базы вкладываются ежегодно от 50 до 100 миллионов рублей. В этом году в сентябре поступит уникальное оборудование для реабилитации пациентов с последствиями нарушений мозгового кровообращения, аналогов которому в регионе пока еще нет. Кроме того, до конца этого года мы отремонтируем еще порядка 20 номеров", - цитирует пресс-служба начальника управления организации медицинской помощи, промышленной медицины и противодействия чрезвычайным ситуациям ФМБА России Михаила Ратманова.По информации пресс-службы, Азаров обратил внимание на возможность привлечения частных инвестиций в развитие курорта. Ратманов ответил, что будет рассмотрена возможность строительства новых корпусов жилого фонда. Участники совещания также обсудили возможность присвоения учреждению статуса курорта федерального значения, в настоящее время идет подготовка необходимой документации. Азаров поручил ускорить эту работу.

https://ria.ru/20210616/ekologiya-1737265632.html

https://ria.ru/20210629/samara-1739068509.html

самарская область

сергиевский район

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дмитрий азаров, самарская область, сергиевский район, общество