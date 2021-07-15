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Политолог: Мишустин укрепил премьерские позиции
Политолог: Мишустин укрепил премьерские позиции - РИА Новости, 15.07.2021
Политолог: Мишустин укрепил премьерские позиции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прочно закрепился на посту и удачно провел оптимизацию кабмина, потенциал для роста также есть у спикера ГД Вячеслава... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T00:40
2021-07-15T00:40
2021-07-15T00:40
россия
евгений минченко
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прочно закрепился на посту и удачно провел оптимизацию кабмина, потенциал для роста также есть у спикера ГД Вячеслава Володина и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, а экс-премьер Дмитрий Медведев, который не возглавил список "Единой России", остается формальным лидером "партии власти", говорится в докладе президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко.Причем, по утверждению политолога у группы действующего премьера серьезное представительство в вице-премьерском корпусе: заместители председателя правительства Абрамченко, Григоренко, Чернышенко, Оверчук и Хуснуллин. Ключевой фигурой, по мнению эксперта, в команде Мишустина считается глава аппарата Дмитрий Григоренко.Согласно докладу, Медведев, который не вошел в общефедеральный список партии "Единая Россия", сохранил пост формального лидера "партии власти". Это, в свою очередь, закрепляет за ним уникальную политическую нишу в президентском окружении, считает эксперт. При этом, за Медведевым сохранено неформальное право генерировать наиболее социально-одобряемые инициативы единороссов: идея о введении минимального гарантированного дохода и возращения страхования безработицы, говорится в документе.Также по мнению политолога потенциал для роста есть у давних соратников Путина, "имеющих репутацию реформаторов": главы Счетной палаты Алексея Кудрина, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко."Следует также отметить устойчивость представителей "идеологического блока" кандидатов в члены "Политбюро 2.0" - спикера СФ Валентины Матвиенко и спикера ГД Вячеслава Володина, которые имеют хорошие шансы на сохранение своих позиций", - уточняется в докладе "Политбюро 2.0" и "Новая холодная война": элиты в поисках "новой нефти".
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россия, евгений минченко, михаил мишустин, политика
Политолог: Мишустин укрепил премьерские позиции
Политолог Минченко: Мишустин укрепил премьерские позиции и удачно оптимизировал правительство
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
прочно закрепился на посту и удачно провел оптимизацию кабмина, потенциал для роста также есть у спикера ГД Вячеслава Володина и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, а экс-премьер Дмитрий Медведев, который не возглавил список "Единой России", остается формальным лидером "партии власти", говорится в докладе президента холдинга "Минченко консалтинг" Евгения Минченко.
"Правительство Михаила Мишустина еще только подходит к решению той задачи, для которой оно было призвано – обеспечению экономического роста. Тем не менее, новый премьер-министр значительно укрепился за полтора года, прошедшие после назначения. Он провел выгодную ему реформу аппарата правительства, наполнил аппарат верными ему кадрами. ФОИВ и институты развития также подверглись реструктуризации. Как итог - в перспективе Мишустин имеет шансы стать членом "Политбюро 2.0" (Состав ближнего круга Владимира Путина - ред. )", - говорится в докладе.
Причем, по утверждению политолога у группы действующего премьера серьезное представительство в вице-премьерском корпусе: заместители председателя правительства Абрамченко, Григоренко, Чернышенко, Оверчук и Хуснуллин. Ключевой фигурой, по мнению эксперта, в команде Мишустина считается глава аппарата Дмитрий Григоренко.
Согласно докладу, Медведев, который не вошел в общефедеральный список партии "Единая Россия", сохранил пост формального лидера "партии власти". Это, в свою очередь, закрепляет за ним уникальную политическую нишу в президентском окружении, считает эксперт. При этом, за Медведевым сохранено неформальное право генерировать наиболее социально-одобряемые инициативы единороссов: идея о введении минимального гарантированного дохода и возращения страхования безработицы, говорится в документе.
Также по мнению политолога потенциал для роста есть у давних соратников Путина, "имеющих репутацию реформаторов": главы Счетной палаты Алексея Кудрина, председателя правления Сбербанка Германа Грефа и первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.
"Следует также отметить устойчивость представителей "идеологического блока" кандидатов в члены "Политбюро 2.0" - спикера СФ Валентины Матвиенко и спикера ГД Вячеслава Володина, которые имеют хорошие шансы на сохранение своих позиций", - уточняется в докладе "Политбюро 2.0" и "Новая холодная война": элиты в поисках "новой нефти".