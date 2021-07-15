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Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии - РИА Новости, 15.07.2021
Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии
Изменения в российском законодательстве о виноделии не скажутся критически на поставках итальянского вина в Россию, полностью заместить импортные вина на... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T16:08
2021-07-15T16:08
россия
винченцо трани
итало-российская торговая палата
экономика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Изменения в российском законодательстве о виноделии не скажутся критически на поставках итальянского вина в Россию, полностью заместить импортные вина на российском рынке в ближайшее время вряд ли получится, заявил РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только к отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино". Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) сообщала российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в закон."Нельзя сказать, что новый закон критически скажется на поставках итальянского вина в Россию. Безусловно, действия властей направлены на поддержку местного винного производства, однако маловероятно, что в ближайшие пять лет российская винодельческая отрасль настолько разовьется, что сможет полностью покрывать потребности рынка", - заявил Трани.Он рассказал, что в 2020 году доля импорта таких вин составляла 46%, то есть почти половину от всего объема рынка. Что касается игристых вин, в среднем доля импорта из года в год составляет порядка 25%, однако в прошлом году этот показатель увеличился.Глава Итало-Российской торговой палаты подчеркнул, что на вино приходится значительная доля итальянского импорта в Россию. В 2019 году из Италии было импортировано 174,5 тысячи тонн вина стоимостью 368,2 миллиона долларов. В прошлом году показатели были не такими высокими, но это связано в первую очередь со сложностями, вызванными пандемией и карантинными мерами."В целом, в ближайшее время полностью заместить импортные вина на российском рынке вряд ли получится, поэтому нельзя сказать, что новый законопроект представляет прямую угрозу для итальянских производителей", - добавил Трани.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/es-1740159804.html
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россия, винченцо трани, итало-российская торговая палата, экономика
16:08 15.07.2021
 
Глава Итало-Российской торговой палаты оценил новый закон о виноделии

Глава торговой палаты Трани: закон о виноделии не сильно скажется на поставках из Италии

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСбор винограда в Крыму
Сбор винограда в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Изменения в российском законодательстве о виноделии не скажутся критически на поставках итальянского вина в Россию, полностью заместить импортные вина на российском рынке в ближайшее время вряд ли получится, заявил РИА Новости президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани.
Ранее были приняты поправки в российский закон о госрегулировании оборота алкоголя, которые, в частности, разрешают использовать термин "шампанское" в РФ только к отечественной продукции, произведенной в России. Исходя из принятого закона, импортируемая продукция попадает под категорию "игристое вино". Компания "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" (российская структура производителя алкогольных напитков Moet Hennessy) сообщала российским партнерам, что временно приостанавливает отгрузки ассортимента шампанских вин. Согласно письму, прекращение поставок шампанских вин связано с поправками в закон.
Шампанское - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 19:02В мире
В ЕС не исключили ответ на российский закон о виноделии
"Нельзя сказать, что новый закон критически скажется на поставках итальянского вина в Россию. Безусловно, действия властей направлены на поддержку местного винного производства, однако маловероятно, что в ближайшие пять лет российская винодельческая отрасль настолько разовьется, что сможет полностью покрывать потребности рынка", - заявил Трани.
Он рассказал, что в 2020 году доля импорта таких вин составляла 46%, то есть почти половину от всего объема рынка. Что касается игристых вин, в среднем доля импорта из года в год составляет порядка 25%, однако в прошлом году этот показатель увеличился.
Глава Итало-Российской торговой палаты подчеркнул, что на вино приходится значительная доля итальянского импорта в Россию. В 2019 году из Италии было импортировано 174,5 тысячи тонн вина стоимостью 368,2 миллиона долларов. В прошлом году показатели были не такими высокими, но это связано в первую очередь со сложностями, вызванными пандемией и карантинными мерами.
"В целом, в ближайшее время полностью заместить импортные вина на российском рынке вряд ли получится, поэтому нельзя сказать, что новый законопроект представляет прямую угрозу для итальянских производителей", - добавил Трани.
Продукция французской компании-производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy на полке в одном из магазинов в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
8 июля, 17:39
В Минфине пообещали предотвратить перебои с поставками импортного вина
 
РоссияВинченцо ТраниИтало-российская торговая палатаЭкономика
 
 
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