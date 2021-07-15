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В Курской и Воронежской областях ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

В Курской и Воронежской областях ожидаются ливни, грозы и сильный ветер - РИА Новости, 15.07.2021

В Курской и Воронежской областях ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

Грозы, сильные дожди и ветер скоростью до 20 метров в секунду придут на смену аномально жаркой погоде в Воронежскую и Курскую области, сообщают в четверг ГУМЧС... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T14:35

2021-07-15T14:35

2021-07-15T14:43

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общество

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ВОРОНЕЖ, 15 июл - РИА Новости. Грозы, сильные дожди и ветер скоростью до 20 метров в секунду придут на смену аномально жаркой погоде в Воронежскую и Курскую области, сообщают в четверг ГУМЧС по регионам.Ранее спасатели предупредили жителей Воронежской и Курской областей об аномальной жаре до 15-16 июля."На территории Курской области с 21 часа 15 июля до 21 часа 16 июля... кратковременные дожди, местами ливни с грозой и градом, ночью в отдельных районах сильные дожди. Ветер при грозах 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении ГУМЧС по Курской области.Температура по области ночью будет до 21, днем до 30 градусов тепла."Днем 16 июля 2021 года по Воронежской области ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град, при грозах порывы ветра 15-20 метров в секунду", - информирует ГУМЧС по Воронежской област

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/pogoda-1741098141.html

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воронежская область, курская область, общество