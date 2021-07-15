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В Госдуме призвали блокировать вебинары НПО США по вмешательству в выборы
В Госдуме призвали блокировать вебинары НПО США по вмешательству в выборы - РИА Новости, 15.07.2021
В Госдуме призвали блокировать вебинары НПО США по вмешательству в выборы
Комиссия ГД просит Генпрокуратуру и Роскомнадзор заблокировать вебинары финансируемых из бюджета США нежелательных организаций по вмешательству в выборы, заявил РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T13:16
2021-07-15T13:17
россия
василий пискарев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
финляндия
сша
политика
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комиссия ГД просит Генпрокуратуру и Роскомнадзор заблокировать вебинары финансируемых из бюджета США нежелательных организаций по вмешательству в выборы, заявил в четверг глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.По его словам, нежелательная организация "Национальный демократический институт (НДИ) международных отношений", финансируемая из бюджета США, проводила очные семинары в Финляндии и вебинары для граждан РФ с целью создания из них "агентов влияния" и "внедрения в представительные органы власти", эти материалы будут заблокированы."Американская "Эн-Ди-Ай" проводила очные семинары в Финляндии, на которых они готовили наших граждан для участия в выборах - так называемых агентов влияния, для того чтобы внедриться в представительные органы власти. И помимо очных семинаров, были еще - мы выявили - вебинары, которые проводятся в интернете", - сказал Пискарев по итогам заседания комиссии с участием представителей надзорных ведомств.По его словам, на совещании было принято решение направить все имеющиеся материалы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор "с тем, чтобы они применили в отношении этих акций, этих вебинаров, сайтов, которые эти информационные ресурсы распространяют, действие законов – чтобы эти материалы были заблокированы".
https://ria.ru/20210713/vmeshatelstvo-1741073372.html
россия
финляндия
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россия, василий пискарев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, генеральная прокуратура рф, финляндия, сша, политика
13:16 15.07.2021 (обновлено: 13:17 15.07.2021)
 
В Госдуме призвали блокировать вебинары НПО США по вмешательству в выборы

Глава комиссии ГД Пискарев призвал заблокировать вебинары НПО США по вмешательству в выборы

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Комиссия ГД просит Генпрокуратуру и Роскомнадзор заблокировать вебинары финансируемых из бюджета США нежелательных организаций по вмешательству в выборы, заявил в четверг глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
По его словам, нежелательная организация "Национальный демократический институт (НДИ) международных отношений", финансируемая из бюджета США, проводила очные семинары в Финляндии и вебинары для граждан РФ с целью создания из них "агентов влияния" и "внедрения в представительные органы власти", эти материалы будут заблокированы.
"Американская "Эн-Ди-Ай" проводила очные семинары в Финляндии, на которых они готовили наших граждан для участия в выборах - так называемых агентов влияния, для того чтобы внедриться в представительные органы власти. И помимо очных семинаров, были еще - мы выявили - вебинары, которые проводятся в интернете", - сказал Пискарев по итогам заседания комиссии с участием представителей надзорных ведомств.
По его словам, на совещании было принято решение направить все имеющиеся материалы в Генпрокуратуру и Роскомнадзор "с тем, чтобы они применили в отношении этих акций, этих вебинаров, сайтов, которые эти информационные ресурсы распространяют, действие законов – чтобы эти материалы были заблокированы".
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 13:19
В Совфеде рассказали о попытках внешнего вмешательства в дела России
 
РоссияВасилий ПискаревФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФГенеральная прокуратура РФФинляндияСШАПолитика
 
 
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