https://ria.ru/20210715/vasilev-1741394374.html
Кировский губернатор отчитался о работе правительства за пять лет
Кировский губернатор отчитался о работе правительства за пять лет - РИА Новости, 15.07.2021
Кировский губернатор отчитался о работе правительства за пять лет
Губернатор Кировской области Игорь Васильев в четверг выступил на заключительном пленарном заседании областного законодательного собрания шестого созыва с... РИА Новости, 15.07.2021
2021-07-15T15:20
2021-07-15T15:20
2021-07-15T15:23
кировская область
игорь васильев
кировская область
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев в четверг выступил на заключительном пленарном заседании областного законодательного собрания шестого созыва с отчетом о работе правительства региона за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона.Васильев рассказал, что для стабилизации экономики региона были приняты масштабные и оперативные меры, как на федеральном, так и на региональном уровнях. "Взвешенные решения по снятию ограничений и поэтапное открытие предприятий области позволили не допустить резкого спада производства и уровня доходов населения", - сказал губернатор.Говоря об экономических итогах за пять лет, глава региона отметил, что валовый региональный продукт на душу населения вырос на 37%, что выше общероссийского показателя. Индекс промышленного производства вырос на 10%, что выше, чем в среднем по ПФО. Сельское хозяйство показало рост на 12%.Региону удалось достичь существенного увеличения темпов роста инвестиций в основной капитал, за пять лет вложено более 300 миллиардов рублей. Так, по итогам 2019 года общий объем инвестиций в экономику Кировской области превысил 72 миллиарда рублей, тогда как длительное время регион не мог преодолеть отметку в 60 миллиардов рублей. Значимый результат регион продемонстрировал также и в сложный 2020 год. Объем инвестиций превысил 66 миллиардов рублей.За последнюю пятилетку удалось почти вдвое увеличить областной дорожный фонд. В 2020 году он впервые приблизился к 9 миллиардам рублей. Для сравнения, в 2017 году его объем составлял чуть более 5 миллиардов рублей. За пять лет отремонтировано почти 1,2 тысячи километров дорог. Это в полтора раза больше, чем за предыдущую пятилетку.Состояние экономики напрямую влияет на наполняемость областного бюджета. Показатели доходов бюджета ежегодно увеличиваются: с 43 миллиардов рублей в 2016 году почти до 70 миллиардов рублей в 2020 году. Собственные доходы областного бюджета, за исключением 2020 года, ежегодно растут. К уровню 2016 года собственные доходы увеличились на 21%, или на 5,8 миллиарда рублей."Наше общество и наша экономика сегодня имеют хороший запас прочности, чтобы справиться с любыми проблемами и кризисами. Это позволяет уверенно двигаться вперед и шаг за шагом строить будущее нашего региона", - подытожил Васильев.
https://ria.ru/20210701/kirovskaya-1739414711.html
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игорь васильев, кировская область, экономика
15:20 15.07.2021 (обновлено: 15:23 15.07.2021)
Кировский губернатор отчитался о работе правительства за пять лет
Кировский губернатор выступил с отчетом о работе правительства за пять лет
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости.
Губернатор Кировской области Игорь Васильев
в четверг выступил на заключительном пленарном заседании областного законодательного собрания шестого созыва с отчетом о работе правительства региона за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Глава региона отметил, что весь 2020 год работа правительства была направлена на адаптацию региона под новые реалии в условиях пандемии. Были введены масштабные ограничительные меры. Нужно было научиться жить и работать в новых условиях, решая одновременно две приоритетные задачи: сохранить здоровье людей и экономику", - говорится в сообщении.
Васильев рассказал, что для стабилизации экономики региона были приняты масштабные и оперативные меры, как на федеральном, так и на региональном уровнях. "Взвешенные решения по снятию ограничений и поэтапное открытие предприятий области позволили не допустить резкого спада производства и уровня доходов населения", - сказал губернатор.
Говоря об экономических итогах за пять лет, глава региона отметил, что валовый региональный продукт на душу населения вырос на 37%, что выше общероссийского показателя. Индекс промышленного производства вырос на 10%, что выше, чем в среднем по ПФО. Сельское хозяйство показало рост на 12%.
Региону удалось достичь существенного увеличения темпов роста инвестиций в основной капитал, за пять лет вложено более 300 миллиардов рублей. Так, по итогам 2019 года общий объем инвестиций в экономику Кировской области
превысил 72 миллиарда рублей, тогда как длительное время регион не мог преодолеть отметку в 60 миллиардов рублей. Значимый результат регион продемонстрировал также и в сложный 2020 год. Объем инвестиций превысил 66 миллиардов рублей.
За последнюю пятилетку удалось почти вдвое увеличить областной дорожный фонд. В 2020 году он впервые приблизился к 9 миллиардам рублей. Для сравнения, в 2017 году его объем составлял чуть более 5 миллиардов рублей. За пять лет отремонтировано почти 1,2 тысячи километров дорог. Это в полтора раза больше, чем за предыдущую пятилетку.
Состояние экономики напрямую влияет на наполняемость областного бюджета. Показатели доходов бюджета ежегодно увеличиваются: с 43 миллиардов рублей в 2016 году почти до 70 миллиардов рублей в 2020 году. Собственные доходы областного бюджета, за исключением 2020 года, ежегодно растут. К уровню 2016 года собственные доходы увеличились на 21%, или на 5,8 миллиарда рублей.
"Наше общество и наша экономика сегодня имеют хороший запас прочности, чтобы справиться с любыми проблемами и кризисами. Это позволяет уверенно двигаться вперед и шаг за шагом строить будущее нашего региона", - подытожил Васильев.
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