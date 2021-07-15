https://ria.ru/20210715/vasilev-1741394374.html

Кировский губернатор отчитался о работе правительства за пять лет

Кировский губернатор отчитался о работе правительства за пять лет - РИА Новости, 15.07.2021

Кировский губернатор отчитался о работе правительства за пять лет

Губернатор Кировской области Игорь Васильев в четверг выступил на заключительном пленарном заседании областного законодательного собрания шестого созыва с... РИА Новости, 15.07.2021

2021-07-15T15:20

2021-07-15T15:20

2021-07-15T15:23

кировская область

игорь васильев

кировская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев в четверг выступил на заключительном пленарном заседании областного законодательного собрания шестого созыва с отчетом о работе правительства региона за пять лет, сообщает пресс-служба правительства региона.Васильев рассказал, что для стабилизации экономики региона были приняты масштабные и оперативные меры, как на федеральном, так и на региональном уровнях. "Взвешенные решения по снятию ограничений и поэтапное открытие предприятий области позволили не допустить резкого спада производства и уровня доходов населения", - сказал губернатор.Говоря об экономических итогах за пять лет, глава региона отметил, что валовый региональный продукт на душу населения вырос на 37%, что выше общероссийского показателя. Индекс промышленного производства вырос на 10%, что выше, чем в среднем по ПФО. Сельское хозяйство показало рост на 12%.Региону удалось достичь существенного увеличения темпов роста инвестиций в основной капитал, за пять лет вложено более 300 миллиардов рублей. Так, по итогам 2019 года общий объем инвестиций в экономику Кировской области превысил 72 миллиарда рублей, тогда как длительное время регион не мог преодолеть отметку в 60 миллиардов рублей. Значимый результат регион продемонстрировал также и в сложный 2020 год. Объем инвестиций превысил 66 миллиардов рублей.За последнюю пятилетку удалось почти вдвое увеличить областной дорожный фонд. В 2020 году он впервые приблизился к 9 миллиардам рублей. Для сравнения, в 2017 году его объем составлял чуть более 5 миллиардов рублей. За пять лет отремонтировано почти 1,2 тысячи километров дорог. Это в полтора раза больше, чем за предыдущую пятилетку.Состояние экономики напрямую влияет на наполняемость областного бюджета. Показатели доходов бюджета ежегодно увеличиваются: с 43 миллиардов рублей в 2016 году почти до 70 миллиардов рублей в 2020 году. Собственные доходы областного бюджета, за исключением 2020 года, ежегодно растут. К уровню 2016 года собственные доходы увеличились на 21%, или на 5,8 миллиарда рублей."Наше общество и наша экономика сегодня имеют хороший запас прочности, чтобы справиться с любыми проблемами и кризисами. Это позволяет уверенно двигаться вперед и шаг за шагом строить будущее нашего региона", - подытожил Васильев.

https://ria.ru/20210701/kirovskaya-1739414711.html

https://ria.ru/20210415/diskussiya-1728352284.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь васильев, кировская область, экономика